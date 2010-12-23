Каменная ловушка

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:44

Mr.Mortis Просмотров: 289 Комментарии: 3 +1 Вчера, 18:44 by

Для начала стоит подробно рассказать о месте, в котором я себя обнаружил. Это, безусловно, была башня. С четырьмя одинаковыми каменными стенами и высотой около десяти этажей. Стены были голые и серые, почти чёрные. Окон не было совсем, а источников освещения я не помню, из-за чего видел я довольно плохо, но обстановку определял безошибочно. Глухой многоэтажный колодец, одинаковый во всех местах. Чуточку отличался один лишь первый этаж, где я и оказался. Во-первых, там была массивная двойная дверь, которая была крепко заперта. Во-вторых, пол отсутствовал, и мои ноги стояли на песке. Повсюду валялся самый обычный хлам, который можно найти практически в любом подвале и на любом чердаке - старые газеты, мусор, прогнившие доски.Колодцем я это место назвал не зря. Каждый этаж имел идеальное квадратное отверстие в полу, огороженное перилами, а подниматься предстояло, забираясь по привинченной к стене лестнице, начинавшейся на первом этаже и заканчивавшейся где-то наверху. Таким образом, с любого этажа можно было увидеть самый первый.Не могу сказать, помнил ли я, кто я такой, потому что всё время думал лишь о том, что любой ценой должен выбраться из этого места. Выйти в ту дверь, через которую я предположительно вошёл, возможности не было, и оставался единственный вариант - подниматься выше. У себя под ногами я заметил небольшую проржавевшую шестерёнку, какие можно найти в старых механизмах. Подобрал её и начал подниматься.Мебели на этажах не оказывалось. Всё та же грязь, щепки, какие-то скомканные тряпки. На каждом я после недолгих поисков подбирал что-нибудь новое - очередную шестерёнку, веточку, пёрышко или косточку. Было ощущение, что потом это обязательно пригодится.С определённого момента вещицы перестали мне попадаться. Я уже задумался было, что делать, как вдруг услышал внизу странные звуки и непонятную возню. Конечно, сразу же подбежал к заграждению и посмотрел вниз. Из песка на первом этаже вылуплялось или выкапывалось, иначе и не скажешь, странное существо. Существо оказалось достаточно большим, чтобы без труда подниматься вверх по зданию-колодцу, опираясь лапами на нижние этажи, и совсем скоро добралось до меня. Страшно не было.Больше всего оно напоминало гигантскую ящерицу, но вместо привычной для ящериц чешуи имело обычную человеческую кожу, кое-где даже с синеватыми прожилками. Голова, даже в сравнении с телом, выглядела непомерно огромной. Плоская морда, глаза отсутствуют - слепое. Зубастая пасть. Вид отвратительный и шокирующий, но почему-то я и правда не боялся.В зубах существо держало следующую деталь. Я спокойно приблизился и забрал её, после чего оно вернулось вниз и снова скрылось в песке. Я поднялся выше. На следующем этаже я также ничего не нашёл, но и тут был выручен загадочным монстром.Дальше всё происходило точно так же. Существо исправно приносило новые детали, которые постепенно складывались вместе. Мне не требовалось что-то делать, они сдвигались сами, и ближе к верхним этажам у меня в руках подобрался крохотный птичий скелетик, обмазанный глиной для прочности и украшенный пухом, шестернями и чем-то, похожим на кленовые парашютики, которые тоже напоминают птичьи перья.Когда скелетик принял форму, моя спокойная уверенность заменилась нарастающей тревогой. Я продолжал подниматься, но каждое приближение чудовища сделалось невыносимым испытанием. Мне делалось всё труднее заставить себя подойти к нему за очередной деталью, а в определённый момент, совсем близко к десятому этажу, паника достигла такого предела, что в очередной раз увидев плоскую морду, я отскочил подальше, вжался в стену и задрожал от ужаса. Меня трясло до тех пор, пока существо не скрылось совсем. Тогда паника отступила так же постепенно, как и началась, и я стал мысленно корить себя за трусость.Я поднялся и решил продолжить своё занятие, но существо больше не появлялось, и ничего нового не находилось. В отчаянии я всё же дошёл до конца. Ничего не произошло. Спустился обратно вниз, на песчаный пол. И тоже ничего не случилось. Стал молотить руками в двери и пытаться открыть их, но опять тщетно.Случайно давлю птичку. Она ломается безвозвратно, и я долго плачу на полу от безысходности, а потом впадаю в прострацию, чувствуя, будто потерял все шансы на свободу.Спасибо за прочтение. Буду рад комментариям!

Ключевые слова: Сон существо ящер колодец авторская история

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