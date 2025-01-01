last_frame.webmМеня зовут Дима. Работаю техником в центре обработки данных при одной организации, которую, по понятным причинам, я не стану называть. Это не тайная военная хренотень, не спецслужбы. Просто логистика, перевозка, иногда нам передают старые сервера от других подрядчиков, чтобы мы хранили на случай проверок.
Пока не истечёт срок хранения — мы даже не имеем права их полностью стирать, только клонируем образы и убираем оригиналы в зашифрованные архивы. Вся работа скучная, рутинная, но с зарплатой и допуском выше среднего.
Вот что странно: за все шесть лет, что я тут, мне ни разу не приходилось реально вскрывать архив по запросу. Только однажды — где-то осенью прошлого года — мы получили официальный ордер на восстановление одного из зашифрованных паков. Он был помечен как meta.archive.IMG-672_greyset.
Приказ пришёл от IT-отдела некой “группы оценки” при Роспотребнадзоре. Что уже странно — у них нет своей такой группы. Проверял. Но подписи и допуски стояли.
Меня вызвали в кабинет, выдали временный токен-допуск с флагом "ONE-TIME ACCESS" и сказали:
— «Открываешь архив. Достаёшь содержимое. Не запускаешь ничего, просто архивируешь и отсылаешь по внутренней почте. Всё».
Архив содержал одну единственную папку: msg_last. Внутри — только четыре файла:
last_frame.webm
internal-n.log
note.txt
.keep (нулевой вес, пустой)
Я первым делом открыл note.txt. В нём было написано:
не запускай
если открыл — остановись пока не поздно!
если дошло до лица — выключай весь блок
не оставляй открытым — оно всё ещё смотрит
Честно, я подумал, что это чья-то грёбаная шутка. Но одновременно в животе защемило. Понимаешь, такое ощущение, будто рядом кто-то стоит. В комнате никого. Только сервер, кондёр и тихое гудение.
Файл internal-n.log выглядел как логи системы наблюдения — куча ID, имена сотрудников, список временных меток и строчки вроде:
[12:51:07] subject_08 >> elevated pulse
[13:04:09] subject_08 >> eye contact failed
[13:14:45] subject_08 >> last_frame ready
Основной файл last_frame.webm — 43 секунды. Без звука.
И вот тут начинается.
Сначала — тёмная комната. Камера фиксирована. Вроде как обычная вебка.
Качество — мыльное, будто снято старым ноутбуком.
На 12-й секунде в кадре появляется кто-то — фигура сидит напротив,тишина. Лица не видно, она медленно поднимает голову.
На 23-й — камера дёргается сама, чуть-чуть, будто бы делает автофокус.
И тут я замечаю, что за фигурой ничего нет. Ни стены, ни мебели — только полная чернота, как будто из камеры вырезали фон. Или она где-то не в комнате.
На 29-й — лицо поворачивается. Оно не похоже на человеческое. Нет, это не какой-нибудь банальный монстр или паранормальные сущности из фильмов — всё слишком странно, будто лицо нарисовано в графическом редакторе, но поверх настоящего тела. И такое бледно-серое... Как неживое.
На 34-й — лицо улыбается. Причём улыбка — не анимация, а как будто слайдшоу.
На 36-й — лицо начинает двигаться к камере, не телом, только лицом, как будто оно отделяется и приближается, очень медленно.
На 41-й секунде — камера зависает. Последний кадр — вот этот last_frame.
В этот момент ноутбук сам отключился. Полностью. Без предупреждения. Просто вырубился, хотя батарея и сеть были подключены.
Я сразу отправил образы файлов как требовалось. Но когда пытался сохранить копию — всплыло сообщение:
“Файл уже был показан. Вы не можете удержать образ.”
И сессия удалилась.
На следующий день весь блок, где хранился этот архив, сгорел. Нам потом сказали, что это короткое замыкание, но я проверял — не было отчёта по датчикам температуры.
А через два дня я заметил кое-что страшное: в списке недавних видео на моём телефоне появилась иконка. Та самая. Название: last_frame (2).webm.
Я не открывал. Удалил. На всякий случай сменил телефон.
А неделю спустя мой коллега с другого этажа повесился прямо в серверной. Его ноутбук был включён, в браузере была только одна вкладка — localhost:8081/msg/last_frame/view.
Там не было сигнала. Только тёмный экран и строка:
“если дошло до лица — выключай весь блок”
UPD: Спустя ещё две недели после инцидента в наш отдел приехали люди. Без формы, без бейджей. Просто показали приказ на уничтожение резервной копии архива meta.archive.IMG-672_greyset, сослались на статью 23.7, которой в регламенте вообще нет.
Сервера обесточили, образы изолировали, лог-файлы с моего ноутбука вычистили полностью, вплоть до BIOS.
Один из них — самый молчаливый — спросил:
— «Ты смотрел last_frame.webm до конца?»
Я соврал сказав: «Нет». Он посмотрел пару секунд на меня и ушёл без слов.
Позже один из системников нашёл в журнале запись об обращении к несуществующему адресу — 127.0.0.0:0. Такое не может быть. Это пустота. Обращение в никуда.
Официально нам выдали протокол:
"В архив попали фрагменты испорченных медиаданных, вызвавшие системный сбой. Инцидент не представляет угрозы. Все экземпляры уничтожены."
Но..
В тот самый день когда я открыл файл, я всё-таки успел сделать скриншот. Просто кадр, один-единственный. На всякий случай. Залил его на флешку и кинул подальше, в ящик с инструментами.
Сделал это на всякий случай, если мне не поверят.
Это не видео. Это не .replay. Оно не шевелится. Не двигается. Просто JPEG.
Сегодня я решил, что с меня хватит.
Я заливаю этот кадр на файлообменник. Именно туда, чтобы никто не наткнулся на него случайно. Чтобы это открыли только те, кто реально хотят это увидеть. Я вас предупредил. Это всего лишь картинка. Ваше решение должно быть осознанным!
Я не могу гарантировать, что этот кадр безопасен для всех, но я сам его видел. Ничего не случилось. По крайней мере, пока.
Но если вы вдруг после этого начнёте замечать что-то странное, необычное для такого формата, то... ВЫКЛЮЧАЙ ВЕСЬ БЛОК.
На свой страх и риск.
https://disk.yandex.ru/d/mzMZ31YXp6KTOA
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:29
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 15:29 by obitochitоПросмотров: 10Комментарии: 0
Ключевые слова: Архив серверная копия авторская история