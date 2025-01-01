last_frame.webm

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 15:29

Причина: Стилистика автора сохранена

obitochitо Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:29 by

Меня зовут Дима. Работаю техником в центре обработки данных при одной организации, которую, по понятным причинам, я не стану называть. Это не тайная военная хренотень, не спецслужбы. Просто логистика, перевозка, иногда нам передают старые сервера от других подрядчиков, чтобы мы хранили на случай проверок.Пока не истечёт срок хранения — мы даже не имеем права их полностью стирать, только клонируем образы и убираем оригиналы в зашифрованные архивы. Вся работа скучная, рутинная, но с зарплатой и допуском выше среднего.Вот что странно: за все шесть лет, что я тут, мне ни разу не приходилось реально вскрывать архив по запросу. Только однажды — где-то осенью прошлого года — мы получили официальный ордер на восстановление одного из зашифрованных паков. Он был помечен как meta.archive.IMG-672_greyset.Приказ пришёл от IT-отдела некой “группы оценки” при Роспотребнадзоре. Что уже странно — у них нет своей такой группы. Проверял. Но подписи и допуски стояли.Меня вызвали в кабинет, выдали временный токен-допуск с флагом "ONE-TIME ACCESS" и сказали:— «Открываешь архив. Достаёшь содержимое. Не запускаешь ничего, просто архивируешь и отсылаешь по внутренней почте. Всё».Архив содержал одну единственную папку: msg_last. Внутри — только четыре файла:last_frame.webminternal-n.lognote.txt.keep (нулевой вес, пустой)Я первым делом открыл note.txt. В нём было написано:не запускайесли открыл — остановись пока не поздно!если дошло до лица — выключай весь блокне оставляй открытым — оно всё ещё смотритЧестно, я подумал, что это чья-то грёбаная шутка. Но одновременно в животе защемило. Понимаешь, такое ощущение, будто рядом кто-то стоит. В комнате никого. Только сервер, кондёр и тихое гудение.Файл internal-n.log выглядел как логи системы наблюдения — куча ID, имена сотрудников, список временных меток и строчки вроде:[12:51:07] subject_08 >> elevated pulse[13:04:09] subject_08 >> eye contact failed[13:14:45] subject_08 >> last_frame readyОсновной файл last_frame.webm — 43 секунды. Без звука.И вот тут начинается.Сначала — тёмная комната. Камера фиксирована. Вроде как обычная вебка.Качество — мыльное, будто снято старым ноутбуком.На 12-й секунде в кадре появляется кто-то — фигура сидит напротив,тишина. Лица не видно, она медленно поднимает голову.На 23-й — камера дёргается сама, чуть-чуть, будто бы делает автофокус.И тут я замечаю, что за фигурой ничего нет. Ни стены, ни мебели — только полная чернота, как будто из камеры вырезали фон. Или она где-то не в комнате.На 29-й — лицо поворачивается. Оно не похоже на человеческое. Нет, это не какой-нибудь банальный монстр или паранормальные сущности из фильмов — всё слишком странно, будто лицо нарисовано в графическом редакторе, но поверх настоящего тела. И такое бледно-серое... Как неживое.На 34-й — лицо улыбается. Причём улыбка — не анимация, а как будто слайдшоу.На 36-й — лицо начинает двигаться к камере, не телом, только лицом, как будто оно отделяется и приближается, очень медленно.На 41-й секунде — камера зависает. Последний кадр — вот этот last_frame.В этот момент ноутбук сам отключился. Полностью. Без предупреждения. Просто вырубился, хотя батарея и сеть были подключены.Я сразу отправил образы файлов как требовалось. Но когда пытался сохранить копию — всплыло сообщение:“Файл уже был показан. Вы не можете удержать образ.”И сессия удалилась.На следующий день весь блок, где хранился этот архив, сгорел. Нам потом сказали, что это короткое замыкание, но я проверял — не было отчёта по датчикам температуры.А через два дня я заметил кое-что страшное: в списке недавних видео на моём телефоне появилась иконка. Та самая. Название: last_frame (2).webm.Я не открывал. Удалил. На всякий случай сменил телефон.А неделю спустя мой коллега с другого этажа повесился прямо в серверной. Его ноутбук был включён, в браузере была только одна вкладка — localhost:8081/msg/last_frame/view.Там не было сигнала. Только тёмный экран и строка:“если дошло до лица — выключай весь блок”UPD: Спустя ещё две недели после инцидента в наш отдел приехали люди. Без формы, без бейджей. Просто показали приказ на уничтожение резервной копии архива meta.archive.IMG-672_greyset, сослались на статью 23.7, которой в регламенте вообще нет.Сервера обесточили, образы изолировали, лог-файлы с моего ноутбука вычистили полностью, вплоть до BIOS.Один из них — самый молчаливый — спросил:— «Ты смотрел last_frame.webm до конца?»Я соврал сказав: «Нет». Он посмотрел пару секунд на меня и ушёл без слов.Позже один из системников нашёл в журнале запись об обращении к несуществующему адресу — 127.0.0.0:0. Такое не может быть. Это пустота. Обращение в никуда.Официально нам выдали протокол:"В архив попали фрагменты испорченных медиаданных, вызвавшие системный сбой. Инцидент не представляет угрозы. Все экземпляры уничтожены."Но..В тот самый день когда я открыл файл, я всё-таки успел сделать скриншот. Просто кадр, один-единственный. На всякий случай. Залил его на флешку и кинул подальше, в ящик с инструментами.Сделал это на всякий случай, если мне не поверят.Это не видео. Это не .replay. Оно не шевелится. Не двигается. Просто JPEG.Сегодня я решил, что с меня хватит.Я заливаю этот кадр на файлообменник. Именно туда, чтобы никто не наткнулся на него случайно. Чтобы это открыли только те, кто реально хотят это увидеть. Я вас предупредил. Это всего лишь картинка. Ваше решение должно быть осознанным!Я не могу гарантировать, что этот кадр безопасен для всех, но я сам его видел. Ничего не случилось. По крайней мере, пока.Но если вы вдруг после этого начнёте замечать что-то странное, необычное для такого формата, то... ВЫКЛЮЧАЙ ВЕСЬ БЛОК.На свой страх и риск.

Ключевые слова: Архив серверная копия авторская история

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