2×2 anomaly (25.07.2010)

Новость отредактировал Estellan - 15-04-2024, 21:14

Причина: Стилистика автора сохранена.

Яна Юровская Просмотров: 309 Комментарии: 1 -2 15-04-2024, 21:14 by

21.07.2010: Это какой-то кошмар! Уже третьи сутки телевизор прекратил привычное вещание в доме. Одни лишь красные цифры мелькают на тёмном экране уже с десяти утра. Отец пообещал решить этот вопрос в течение трёх дней, но ломка по своим любимым шоу на канале 2×2, даёт о себе знать. Как раньше люди вообще жили без телевизора? Жесть!22.07.2010: Продолжаю следить за странным поведением моего телевизора. Пока всё также без изменений. Чёрт! А что если телик сошёл с ума из-за того, что мы с Ромой в прошлое воскресенье забавы ради, решили провести спиритический сеанс? Вычитав в одной из книг как это можно сделать, мы сразу же приступили к делу. Процесс был не сложным. Понадобилось лишь свеча, лист бумаги, и несколько капель крови, из которых нужно было нарисовать пару символов. Было довольно весело. Особенно когда зомбоящик включился сам по себе на максимальной громкости. Этого нам хватило, чтобы прервать ритуал на середине дела. Чёрт! Чёрт! Чёрт! Не хочу теперь об этом думать.23.07.2010: Сегодня я дома один. Папа в эту ночь уехал на работу. Где-то часа три я продолжал следить за теликом пока на чёрном фоне, не появились странные звуки, напоминающие чем-то звук дождя. Мне пришлось выключить его. Я, как будто сквозь этот странный шум, начал слышать своё имя. Нет уж, сегодня ночью я буду спать со включенным светом. Сто пудов!24.07.2010: Ура! Папа купил новый ящик, и мой любимый 2×2 снова со мной. Правда, иногда экран темнеет на секунд десять. Ну да пофиг. Это происходит крайне редко, так что стерпеть можно.25.07.2010: Жесть! Зомбоящик подаёт мне какие-то жуткие сцены и звуки. Я не знаю, что это такое. Сегодня я снова один, и мне безумно стрёмно от увиденных вещей, которые появляются на экране раз в несколько минут. Всё описывать не буду, но чёрный экран со звуком отбивания плоти, мелькает теперь постоянно. Специально для отца я снимаю на свой нокиа каждую аномалию, что продолжает транслировать телек. Надеюсь, это всего лишь технические неполадки…

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