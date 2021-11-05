6081fc7a.png

Новость отредактировал Estellan - 4-11-2021, 19:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

deadlina Просмотров: 168 Комментарии: 2 +1 4-11-2021, 19:31 by

Неизвестная ошибка, появляющаяся у игроков Genshin Impact во времена обновления 1.2 на азиатском сервере. Каждый раз, когда игрок пытался зайти за пределы карты, на внутриигровую почту приходило письмо. Как только игрок заходил в почту, игра тут же вылетала. При повторном входе в игру игрок, открывающий почту видит письмо от П.А.Й.М.О.Н (P.A.I.M.O.N в английском варианте). Для тех, кто не в курсе скажу, что под таким именем на почту приходят письма, связанные с внутриигровыми событиями, так что пугаться не стоит. Но текст в письме довольно странный. То ли шифр, то ли ещё что то: 6081FC7A. К письму прилагалось 100 моры. Примерно спустя 1-2 минуты, как замечали игроки, выскакивала надпись "Восстанавливаем связь с сервером" и игра снова вылетала. Как только игрока выкинуло из игры, первое, что бросается ему в глаза - новый ярлык всё с тем же названием - 6081fc7a.png. Открыв его, первое, что вы почувствуете - резкая боль в глазах. При долгом просмотре появляется беспричинная тревога, паника, головная боль, тошнота. Известно, что после просмотра данного файла погибло около 3900 человек. В более поздних обновлениях файл больше не появлялся.Ссылка на фотку, если кому интересноhttps://photos.app.goo.gl/HdSWdMCjdRWMzK2w7

Ключевые слова: Ошибка игра файл авторская история

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