avemortuus.ogg

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

BAbYGUy Просмотров: 106 Комментарии: 1 0 Сегодня, 07:43 by

Предположительно во второй половине 2007 года, в городе Дархэм (штат Северная Королина, США), в центре исследования физических явлений, молодым сотрудником доктора Фредерика Прэйса был создан звуковой файл со странным названием "avemortuus.wav", чуть позднее конвертированный в формат .ogg . Считается, что файл создавался для проведения эксперимента о влиянии звуков и музыки на растения. Однако в какой программе, и какими средствами написали и конвертировали эту дорожку - неизвестно. Ещё до первого запуска avemortuus.ogg, был удалён исходный файл расширения .wav, затем сам доктор Прэйс прослушал первые секунды конвертированной дорожки и был недоволен полученным звуком. Он попросил просто удалить этот файл, но ни у одного из сотрудников это не вышло. На вопрос, кто же создал эту дорожку, никто не дал положительного ответа. На следующий день был найден труп младшего научного сотрудника Дж. Полтерса, убитого его другом и помощником Фредом Фоулсом. Дома у убийцы нашли труп его жены и ребёнка. Сам Фред сделал ещё два покушения на его сотрудников, после чего его увезли в полицейский участок, а позднее - в отделение психиатрической клиники. Допрос и беседы с убийцей показали, что у молодого учёного появилось явное и необузданное желание убить кого-либо, при этом сам он говорил, что он "даёт им путёвку в лучшее место", если переводить его слова дословно. Посмотрев историю просмотра последних документов на компьютере, было замечено, что последний файл, который Фред запускал - это avemortuus.ogg. Второй помощник Ф.Прэйса прослушал этот файл следующим утром и попытался задушить своего руководителя рукавом рубашки. Однако Ф.Прэйс уцелел и отправил "помощника" в участок. Уже тогда было заподозрено неладное. Фредерик собрал оставшихся трёх сотрудников и попросил их прослушать этот файл от начала до конца и записывать всё, что они ощущают. Ребята надели наушники и запустили файл. Через четыре часа в комнате были найдены четыре трупа.Исходя из заметок и записей учёных, следует: файл подчиняется константам опасных файлов - он не удаляется, не переименовывается, не копируется и не перемещается стандартными средствами ОС, не изменяется и не редактируется. Позднее, при попытке форматирования жёсткого диска, программы разметки выдавали "partition error" и носитель пришлось уничтожить физически. Файл открывается стандартным Media Player'ом и воспроизведение невозможно остановить. Длительность дорожки - 1:29. Первые десять секунд слышна органная музыка на низких частотах, постепенно затухающая. Потом следуют пять или шесть секунд тишины, после чего становится слышен неразборчивый шёпот. Поначалу ни слова, ни язык разобрать не удаётся, однако на сороковых секундах речь становится чётче, и язык стал напоминать латынь. Едва угадывались отдельные слова. В это время начала играть музыка, больше напоминающая металлический скрежет. Последние двенадцать секунд всё затихает, и слышны звуки выкапываемой ямы - словно кто-то вонзает лопату в землю, а затем отбрасывает эту землю в сторону. Самое интересное - все три сотрудника написали, что это "звук выкапываемой могилы". После этого учёные начали драку и, нанеся друг другу и своему руководителю тяжелейшие телесные повреждения, скончались от потери крови и внутренних кровотечений. На основе показаний первых двух сотрудников, лежащих в психбольнице, был сделан вывод о влиянии файла на подсознание. "Avemortuus.ogg побуждает людей на убийство, а этого достаточно, чтобы данный файл был уничтожен", - так заявил лечащий врач этих двух необычных пациентов, ознакомленный со случившимся. Впрочем, агенты ФБР пытались скопировать этот файл на носители, но так как у них ничего не вышло, жёсткий диск решили уничтожить. Больных из клиники перевезли в неизвестное место, а почти все из тех, кто знал об этом файле, вскоре бесследно исчезли.Итак, моё личное расследование. Дело в том, что файл действительно существует, и мне удалось его послушать. В самом начале идёт странная музыка (гитара с низким тоном), и так продолжается до секунд 10. Далее тишина до 16 секунд. С 17ой секунды начинается новая "мелодия", и есть ощущения, что музыка сделана какой-то программой (электронная музыка), также слышна странная речь, пропущенная под низкий тон. Такое чувство, что данное существо пытается нам что-то сказать, но из-за качества ничего не понятно. Это продолжается до 44ой секунды. Снова тишина, которая продолжается до 49 секунды. Далее - снова та же музыка, и снова существо пытается что сказать, однако звуки уже идут отдалённо. Постепенно звук увеличивается, и это уже невыносимо смотреть на громкости, на которой смотрел я. С 1 минуты начинаются "крики". 1 минута 17 секунд: резко тишина, которая продолжается до 19 секунды. Дальше начинаются звуки выкапывающейся ямы, однако... это явно не этот звук, это звук удара ногтем по металлу. Дальше дорожка заканчивается. К сожалению, разобрать те слова, которые говорит нам диктор, не удаётся. Как итог: я до сих пор не умер, как бы это странно не звучало. Сама дорожка - явный фейк, ведь всем было понятно, что данная "музыка" была пропущена через программу Audacity, а голос - это просто рандомные слова, которые также были пропущенны через данную программу. И в конечном итоге - звуки выкапывающейся могилы. Это звуки удара ногтем по металлу. Так что всё это - просто фейк очередного маразматика.У меня всё.

Ключевые слова: avemortuus.ogg файл голос музыка авторская история

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