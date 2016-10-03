Personified Fear и Fearful Harmony — заставки Sony PlayStation

Введение и оригинальная заставка

Personified Fear



Так стали называть первый вариант заставки.



Причины появления:

Происходит, когда вы пытаетесь запустить неформатный, поврежденный или пиратский диск.



Описание:

После обычного логотипа с оранжевым алмазом появится тёмный экран и приставка сыграет резкий, неприятный звук, напоминающий разбивание стекла. Колокольчики не играют. После звука экран так и будет оставаться тёмным в абсолютной тишине. После этого у пользователя возникнет чувство, что на экране вот-вот что-то резко выпрыгнет. Если игра всё же смогла запуститься, то Personified Fear может проявиться прямо во время игры — не очень приятный сюрприз.



Воздействие:

Personified Fear может испугать своим резким появлением и вызвать тревогу у играющего.





Так стали называть первый вариант заставки.Происходит, когда вы пытаетесь запустить неформатный, поврежденный или пиратский диск.После обычного логотипа с оранжевым алмазом появится тёмный экран и приставка сыграет резкий, неприятный звук, напоминающий разбивание стекла. Колокольчики не играют. После звука экран так и будет оставаться тёмным в абсолютной тишине. После этого у пользователя возникнет чувство, что на экране вот-вот что-то резко выпрыгнет. Если игра всё же смогла запуститься, то Personified Fear может проявиться прямо во время игры — не очень приятный сюрприз.Personified Fear может испугать своим резким появлением и вызвать тревогу у играющего.

Fearful Harmony



Так прозвали второй вариант заставки.



Причины появления:

Пиратская копия игры, поврежденный или нечитабельный диск, а также если приставка была модифицирована.



Описание:

Как и Personified Fear, она начинается после первого логотипа(с оранжевым алмазом). Теперь играет звук из второго логотипа, но его громкость усилена в несколько раз. Экран стал чёрным и содержит в себе фрагменты первого лого, некоторые из них искажены. Они то появляются, то исчезают — возможно это происходит из-за перегрузки системы во время считывания данных с диска. Примерно через минуту мы слышим плавно входящий перезвон колокольчиков, но он звучит как-то неправильно. Мелодия замедлена и имеет тревожное настроение, будто вы смотрите ужастик по Стивену Кингу; то самое чувство безопасности, о котором я говорил ранее, сразу покидает вас. Этот звук становится всё более неприятным: его громкость постепенно усиливается, а партии колокольчиков накладываются друг на друга снова и снова — это происходит ровно до тех пор, пока система не закончит попытки считывать с диска данные.



Воздействие:

Fearful Harmony может очень сильно испугать ребёнка. У взрослого оно может вызвать резкую головную боль, но не исключено, что и он испугается – зависит от обстоятельств.





Так прозвали второй вариант заставки.Пиратская копия игры, поврежденный или нечитабельный диск, а также если приставка была модифицирована.Как и Personified Fear, она начинается после первого логотипа(с оранжевым алмазом). Теперь играет звук из второго логотипа, но его громкость усилена в несколько раз. Экран стал чёрным и содержит в себе фрагменты первого лого, некоторые из них искажены. Они то появляются, то исчезают — возможно это происходит из-за перегрузки системы во время считывания данных с диска. Примерно через минуту мы слышим плавно входящий перезвон колокольчиков, но он звучит как-то неправильно. Мелодия замедлена и имеет тревожное настроение, будто вы смотрите ужастик по Стивену Кингу; то самое чувство безопасности, о котором я говорил ранее, сразу покидает вас. Этот звук становится всё более неприятным: его громкость постепенно усиливается, а партии колокольчиков накладываются друг на друга снова и снова — это происходит ровно до тех пор, пока система не закончит попытки считывать с диска данные.Fearful Harmony может очень сильно испугать ребёнка. У взрослого оно может вызвать резкую головную боль, но не исключено, что и он испугается – зависит от обстоятельств.

Заключение

See you after, babe Просмотров: 57 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 05:10 by

Итак, все вы, наверное, знаете такую замечательную игровую приставку как Sony PlayStation. В 1995 году она стала продаваться в Европе. Эта приставка оказалась очень популярной, обеспечив Sony настоящий прорыв в игровой индустрии. А еще у неё был классный логотип, вот такой. Возможно, у кого-то из нас эта заставка вызовет дичайшее чувство ностальгии.В этих звуках есть что-то эффектное, энергичное и одновременно успокаивающее, расслабляющее, легкое, непринужденное. Когда слышу перезвон этих колокольчиков и тягучие, спокойные электронные ноты, я чувствую себя… в безопасности. Точнее передать это чувство не могу. В общем-то, для этого их такими и написал композитор — чтобы играющий расслабился и потом получил от игры больше удовольствия, таково их назначение.Сама приставка была сделана на совесть и поэтому долго служила человеку, радовав его своими потрясающими на тот момент возможностями. Но если вы попытаетесь обмануть консоль, запустив пиратку или повреждённый диск, или нечитаемую игру, вы рискуете сильно обидеть вашего нового друга. Когда вы его запустите, эта замечательная заставка, вызывающая чувство внутренней гармонии, обратится в нечто иное, что может вас напугать. Никто бы и не подумал, что у этой заставки есть и другие, тёмные стороны.Бытует мнение, что в Японии, где и была создана Sony PlayStation, не принято поощрять за соблюдение правил, как в Европе, зато принято наказывать за их нарушение. Видимо, эти ужасные звуки и происходящее на экране и было тем самым наказанием.А то, что огромную часть аудитории у этой приставки составляют дети, многим из которых Sony помогла заработать психологическую травму на всю жизнь, заставляет задуматься: кто-то же всё это создал. Вот о чём думал композитор, когда создавал это? О чём думал дизайнер, который составлял эти заставки?

Ключевые слова: Смертельные файлы Игра консоль логотип заставка звук колокольчик

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