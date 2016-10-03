Personified Fear и Fearful Harmony — заставки Sony PlayStation

Personified Fear и Fearful Harmony — заставки Sony PlayStationВведение и оригинальная заставка
Итак, все вы, наверное, знаете такую замечательную игровую приставку как Sony PlayStation. В 1995 году она стала продаваться в Европе. Эта приставка оказалась очень популярной, обеспечив Sony настоящий прорыв в игровой индустрии. А еще у неё был классный логотип, вот такой. Возможно, у кого-то из нас эта заставка вызовет дичайшее чувство ностальгии.
В этих звуках есть что-то эффектное, энергичное и одновременно успокаивающее, расслабляющее, легкое, непринужденное. Когда слышу перезвон этих колокольчиков и тягучие, спокойные электронные ноты, я чувствую себя… в безопасности. Точнее передать это чувство не могу. В общем-то, для этого их такими и написал композитор — чтобы играющий расслабился и потом получил от игры больше удовольствия, таково их назначение.
Сама приставка была сделана на совесть и поэтому долго служила человеку, радовав его своими потрясающими на тот момент возможностями. Но если вы попытаетесь обмануть консоль, запустив пиратку или повреждённый диск, или нечитаемую игру, вы рискуете сильно обидеть вашего нового друга. Когда вы его запустите, эта замечательная заставка, вызывающая чувство внутренней гармонии, обратится в нечто иное, что может вас напугать. Никто бы и не подумал, что у этой заставки есть и другие, тёмные стороны.
Personified Fear
Fearful Harmony
Заключение
Бытует мнение, что в Японии, где и была создана Sony PlayStation, не принято поощрять за соблюдение правил, как в Европе, зато принято наказывать за их нарушение. Видимо, эти ужасные звуки и происходящее на экране и было тем самым наказанием.
А то, что огромную часть аудитории у этой приставки составляют дети, многим из которых Sony помогла заработать психологическую травму на всю жизнь, заставляет задуматься: кто-то же всё это создал. Вот о чём думал композитор, когда создавал это? О чём думал дизайнер, который составлял эти заставки?
Сегодня, 05:10 by See you after, babeПросмотров: 57Комментарии: 1
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