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Сказки

Как колдун себе преемника выбирал

Дед Евпатий был известным на весь мир славянским колдуном. Сколь лет он жил на ентом свете никто и не ведал. Дед сказывал, что славяне издревле были вольнолюбивым народом. Евпатия часто угоняли в рабство, но и там он не работал.
А еще дед Евпатий был заядлым байкером и ездил на мотоцикле без шлема, поэтому знал не по наслышке, что мухи на вкус точно такие же, как воробьи.
Но годы берут свое и всё чаще дед стал забывать рецепты колдовских настоев и заговоров. Глаза уж не те, нюха нет совсем, почти не может отличить бабу от собаки, а самогон от браги. Поэтому решил дед взять себе приемника и устроил кастинг – сей термин диковинный означает смотрины.
Слетелось, приплыло, пришло, приползло видимо-невидимо люду живого и не очень. Всяк хочет силу Евпатия себе заиметь.
Дед принимал всех желающих в своей избе, восседая на поэнге (кресло такое из заморской ИКЕИ) и держа в одной руке хрустальный трехлитровый бокал самогона, а в другой волшебный телескопический посох, который он выиграл у Гендальфа в Блэк Джек.

Первым претендентом на магическую силу был Гарри Поттер. Он бодро вошел в келью старика, но, поскольку на улице было -50, а в помещении +50, то очки МальчикаКоторыйВыжил изрядно запотели. Поттер не увидел лежащую у дверей волшебную корягу от сглаза, споткнулся и со всего маха влетел лбом в котел для зельеварения. Поскольку котел был отлит в СССР и имел знак качества, то теперь на лбу Гарри вместо молнии красовалась пятиконечная геометрическая фигура с надписью: «СССР» внутри.
- Эээх, - с досадой протянул Евпатий, - Гарри, у тебя зрение отвратительное, как погода в Нарьян-маре. Да и хилый ты какой-то…
- А у меня освобождение от физкультуры – пробурчал Гарри, потирая ушибленную ногу.
- Освобождение… - прокряхтел колдун и отхлебнул из бокала, - у меня, может быть, тоже несколько лет назад освобождение было. Но я же об этом не афиширую!

С этими словами дед стукнул посохом и Гарри превратился в крота.
- Крот – самое выгодное животное в мире, - голосом Дроздова сказал Евпатий, - когда помрет, то и хоронить не надо! Следующий!
В дверном проеме показалась взъерошенная голова Кощея Бессмертного.
- Евпатий, эт самое, займи чирик до пенсии, - скребя щетинистую щеку когтями просипел Кощей, - ну иль самогону плесни, а то трубы горят!
- Денег нет, самогону я тебе не дам. Вон там кисель из плесени на печке в ведре, налей себе.
- Я после твоего киселя на сантехнику орать не буду? – подозрительно прищурился Кощей.
- Экий привередливый! – Евпатий отхлебнул из кружки добрых два глотка, икнул и занюхал кротом, который тщетно пытался убежать. – Лучше расскажи, чего в мире делается!
- Жанна д’Арк снялась в журнале.
- Эротическом?
- Еретическом!
- Скучно с тобой, - Евпатий снова приложился к кружке, крякнул, потом свистнул. Откуда ни возьмись появился Змей Горыныч и проглотил Кощея.
- До завтра! – раздался из брюха змея голос Кощея, - спасибо, что такси вызвал!
- Ходят тут всякие! Следующий! – пьяным голосом позвал колдун и снова отхлебнул из хрустального бокала.
В дверь вальяжно ввалилась ступа с Бабой Ягой.
- О, народная целюлительница и мутновидящая, а по совместительству и моя бывшая! – дед расплылся в улыбке и хитро подмигнул.
- Угу, бывшая… Бывшая прибывшая! Встречайте! – кокетливо прошамкала Баба Яга. – Силу твою получить хочу и установить на Земле этот… как его… матриархат, во!

- Какой к чертям собачьим матриархат?! Ты себя в зеркало-то видела? Хотя, с такими бровями ты, наверное, хорошо видишь только при встречном ветре?
- А ты, наверное, очень сопереживаешь Волан де Морту, ведь с фамилией Титькин ты тоже тот, чье имя нельзя называть! – парировала Баба Яга.
Колдун насупился и отхлебнул из бокала. Было видно, что слова Яги его задели. Евпатий допил остатки самогона, стукнул волшебным посохом о земь, что-то пьяно прокричал и завалился за кресло.
Баба Яга вздохнула, подошла к храпящему колдуну и ласково погладила его по лысине.
- Дурак ты старый! – с этими словами она перетащила его в свою ступу, трижды свистнула и, показав дулю оставшимся претендентам, взмыла ввысь, унося колдуна в свою избушку на курьих ножках. Потому что на Руси любят не за что, а вопреки.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 03:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 03:05 by КрокозяблаПросмотров: 61Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Колдун бокал Кощей Бессмертный баба яга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Сегодня, 12:46
+1
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Комментариев: 2 911
Народная целюлительница и мутновидящая. smeh
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: Летяга
Сегодня, 13:00
0
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 994
Комментариев: 9 602
Вот люблю я подобную игру словами!
Да и вывод жизненный.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                
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