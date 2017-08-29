Как Баба Яга бизнесом занималась. Сказка для взрослых

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:21

Крокозябла Просмотров: 123 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 12:21 by

Случилось это после того, как Баба Яга на пенсию вышла. Получила она первую и заплакала.- Это надо, - сокрушалась Баба Яга, - всю жизнь ничего не делала и такая маленькая пенсия.- Может как раз в том и причина... - осторожно предположил кот.- Ах ты, морда усатая! - завелась с пол-оборота Яга, - да что б ты знал, ничего не делать гораздо тяжелее, чем делать что-нибудь.Так она целый день коту доказывала, что тот не прав, и уже доказала почти, когда дело к ужину подошло.Вдруг попался Яге на глаза журнал «Свой бизнес», откуда он у нее взялся неизвестно, может, обронил кто, когда в печь залезал... Да сейчас не об этом.Надела Баба Яга очки, зажгла торшер, села читать. Да где ей, неучу, такую вещь осилить. Позвала она кота, он и прочитал с выражением. Особенно понравилось Яге место, где говорилось о том, что каждый желающий может легко организовать свой бизнес, было бы желание. Загорелась Яга этой идеей. Думала-думала она и решила открыть пекарню, чтобы деревенских хлебом кормить. Кот поддержал — прямо радужные перспективы замаячили.Правда, очень смущало Бабу Ягу отсутствие первоначального капитала. Сунулась она в банк местный, там ей все красиво и непонятно рассказали, дали перечень документов на оформление кредита, обещали поддержку всяческую. Пришла Яга домой, а вернее сказать, прилетела... Но кот как все бумаги изучил, вынес вердикт, что дешевле просто ничего не делать.На следующий день отправилась Баба Яга к Председателю, тот выслушал внимательно — одобрил. Дело в том, что в деревню хлеб привозили из райцентра, и случались частенько перебои суровые. Обещал Председатель помочь с субсидиями какими-то, уменьшить, так сказать, налоговую нагрузку, но не сделал, забыл, что ли.Короче, оформила Баба Яга шустро все бумаги разрешительные за полгода.План у нее был такой. Пекарню она решила разместить прямо в своей избе. А что, печь есть, формы есть, персонал тоже набирать не надо — кот есть. А продаваться продукция будет на деревенском базаре. Одним словом, сказка просто. Скопила Яга несколько пенсий — купила два мешка муки, яиц, соли, наняла подводу и привезла все это к себе.- Это ж какая жизнь интересная открывается, - сказала Яга коту, - будет и копеечка, и хлебушек...Решили они первый замес на завтра назначить, на понедельник то есть.Утром встали они с Котом в приподнятом настроении, в доме прибрали. Только хотели в первый раз замесить, стук в дверь. У Яги как-то сердце захолонуло сразу, недоброе почуялось.Открыли — на пороге двое дядек, представительные такие, лица сытые, глаза голодные. Одеты с иголочки, лоснятся аж. Вошли, значит, они в избушку. Показали документы — РОСПОТРЕБНАДЗОР.Мать честная, Яга чуть "инфаркт микарда" не схватила, она ведь раньше думала, что это заболевание какое-то.- Ну что, господа предприниматели, показывайте, как у вас тут дела обстоят! - сказал самый крупный. В результате двухчасовой проверки выяснилось, что у Бабы Яги отсутствует должное освещение, и по существующим нормам вести деятельность здесь нельзя. Далее расположение бревен в стене было признано угрожающим будущему производству. Короче, накатали надзорники такую телегу, что кот только к полуночи дочитал. Сорвался первый замес. Никакого настроения не осталось. Решили перенести на утро вторника.На следующее утро, когда только собрались тестом заняться, стук в дверь.- Не открывай, бабушка! - забеспокоился Кот.- Да как не открыть-то, вдруг кто по делу.Открыли. Опять двое. Хорошие такие. У обоих, если бы не ремень, живот бы не собрать ни в жисть. Вошли, осмотрелись, достали документы: ПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ.Через два часа опять телега, не перелезешь: и «открытый огонь», «лес - наше богатство» и тому подобное. И требование выписали – устранить!Как можно устранить открытый огонь в русской печи, Баба Яга сразу не смякитила, кот подсказал, что эти двое на сундук с интересом поглядывают.Пришлось открыть сундук заветный и распрощаться с доброй половиной его содержимого. Короче, кое-как «устранили».Но какой тут уже ХЛЕБ! Перенесли на среду. Легли спать, а Яге не спится, чудища всякие в ночи мерещатся, и все больше по двое...Наступило утро среды. Встали разбитые, только собрались замесить — стук в дверь.- Мать твою! - не выдержала Баба Яга, - что же это за напасть такая на честный бизнес?!Открыли. На пороге две барышни, ну до того дородные — любо дорого не смотреть. Вошли. Поздоровались вежливо. И Яга тут забеспокоилась. А когда они документы показали, беспокойство переросло в панику: САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ.Пока Баба Яга переваривала, глядь, а барышни уже за столом. Смотрят так приветливо:- Поздравляем с открытием! Видим, что у вас здесь все в полном порядке. Что у нас на обед?- Так ведь это, - замялась видавшая виды Яга, - утро ведь раннее.Ну а Кот вообще дара мяукания лишился.- Ах так, - обиделись гостьи, - ну нет - так нет.И погнали писать. И пол не мыт, и паутина везде, и животное рядом с продуктами трется, резолюцию наложили: Устранить!Посмотрела Баба Яга на сундук, вздохнула, да делать нечего.Началось продолжительное устранение с застольем, в котором было истреблено все, что Яга с котом для себя приготовили на зиму, часть гостинцев пришлось собрать в райцентр, чтобы «бизнес никто не сглазил». Ну и полсундука, а как же, ушло в помощь голодающим и замерзающим борцам за чистоту.Ушли визитерши, а Баба Яга и Кот сидят голодные, злые. К Коту речь вернулась.- Еще одни такие гости и можно воду сливать, - сплюнул кот.А Яга посмотрела на пустой сундук и котелки, вздохнула, и спать на печь полезла. Только к утру забылась.Встали они с утра в четверг голодные-преголодные.- Давай, Бабуля, хоть оладьев напечем, - предложил Кот.Только собрались замесить — стук в дверь.- Что же это за хрень такая? - не выдержал Кот, - дай-ка мне, бабуля, ружье со стены.- Эх, - в сотый раз за неделю вздохнула Яга, - думаешь, мне не хочется? Еле сдерживаюсь. Да только нельзя, сразу бизнес закроют, да и нас, впрочем, тоже. - Открыли.На пороге трое. Достали документы: ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ.- До нас дошли сведения, - озираясь по сторонам, начал старший, - что здесь грубо попираются права работника на свободный труд, что он работает без трудовой книжки по 25 часов в сутки за еду.- Я что-то ничего не понимаю — промяукал Кот, - это вы про меня сейчас говорили?- Про тебя, про тебя, миленький. Мы тебя в обиду не дадим, в нашем лице ты найдешь...- А я все поняла! - обреченным голосом оборвала их Яга, - сейчас «устраним». Проходите за... Не успела она закончить, как трое от дверей моментально телепортировались за стол.- Мать честная! - сдавленно мяукнул кот. Много лет прожил он с Бабой Ягой, а таких скоростей перемещения в чужом пространстве никогда не видел. Куда там Гуддини и Копперфильду. На фоне трудовой инспекции они просто щеглы пестрогрудые.Тем временем, Баба Яга принесла с чердака все, что там оставалось. Забрали все, даже паутину. Потом зажарила все двести яиц, которые на тесто предназначались. А вы как думали, их же трое было. Поели проверяющие сытно, но не досыта, болезнь это у них профессиональная, сколько бы ни ели, все не досыта. Вот.Вышли они из-за стола, поблагодарили за скромную трапезу и намекнули, что денег бы им на обратный проезд взаймы, без отдачи.Отодвинула Баба Яга половицу скрипучую, вытащила оттуда последнюю заначку — отдала. Ушли.Упали без сил гостеприимные хозяева, всю ночь глаз не сомкнули, но друг с другом даже словечком не перебросились.А утром в пятницу, еще затемно, сходила Баба Яга в деревню, наняла подводу и отвезла муку обратно на рынок. А на вырученные деньги купила пол-литра, буханку черного и папирос. Пришла домой, накормила Кота, позволила себе слегка... Вдруг стук в дверь. Кот под лавку залез, по ножке стола хвостом бьет тоскливо.- Эй, котик, подай-ка ружье бабушке! Она сейчас разбор чинить будет!Подал кот ружье и за печь схоронился.- Не заперто. Просим! - пригласила Баба Яга войти.Дверь со скрипом распахнулась. Грянул выстрел. Всю избушку заволокло белым пороховым дымом.- Эй, морда усатая, - ласково обратилась Яга к коту, - сходи – глянь, кого бабушка на обед подстрелила.Кот поплелся к двери. Дым рассеялся. На пороге стоял бледный молодой человек в черных очках и мокрых брюках.- Что это б-б-было? - едва ворочая синими губами, спросил он.- Первый предупредительный вверх! - вежливо пояснила Яга, - а ты вообще кто такой?Оказалось, что это журналист из районной газеты, приехал написать статью о построении крепкого бизнеса на селе.- А, это к нам… Проходи за стол. Выпить хочешь? - предложила Баба Яга, жадно раскуривая папиросу.- Не откажусь…- Правильно, никогда не отказывайся, - гулко закашлялась от смеха Яга, - только нету у нас! Надо было тебе в понедельник приезжать.Молодому человеку стало не по себе, хотел он из-за стола привстать, но Кот ему лапу на плечо положил, он и вернулся обратно на лавку.- Так вот, что я тебе скажу, - меряя избу шагами, начала Яга. - Чего вылупился? Записывай! Ну так вот, пока я по лесам разбойничала да путников обирала, ко мне никто не приходил и никто меня не трогал. А как только я честно решила зарабатывать, так каждый день, как с добрым утром, гости жалуют. Все, что за всю жизнь накопила, за четыре дня ушло. Так что я решила с завтрашнего дня к прежней жизни вернуться. Снова начну разбойничать и воровать.Тут Баба Яга дико расхохоталась, а молодой человек второй раз брюками отсырел.Через несколько дней в газете «Сельская жизнь» в статье под названием «Что мешает развитию бизнеса на селе?» читалась короткая формулировка, что пекарня Бабы Яги разорилась вследствие неправильного финансового планирования и неэффективного менеджмента. Это главный редактор такой словесный балаган придумал. А молодой журналист правду хотел написать, ту самую, которую из уст Бабы Яги под ружьем слушал. Но главный, когда материал просматривал, сам дважды брюки намочил. Вызвал к себе молодого:- Ты что, мать-перемать, правдолюб хренов, без работы хочешь остаться?Вот и договорились.А рядом, что характерно, была напечатана другая статья, в которой жители деревни просят-умоляют местные власти навести порядок в поставках хлеба из райцентра, раз своих пекарен нет.Вот так и живем. Не болит, а красный!Автор: Александр Косенков.

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