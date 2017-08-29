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Сказки

Как Баба Яга бизнесом занималась. Сказка для взрослых

Случилось это после того, как Баба Яга на пенсию вышла. Получила она первую и заплакала.

- Это надо, - сокрушалась Баба Яга, - всю жизнь ничего не делала и такая маленькая пенсия.

- Может как раз в том и причина... - осторожно предположил кот.

- Ах ты, морда усатая! - завелась с пол-оборота Яга, - да что б ты знал, ничего не делать гораздо тяжелее, чем делать что-нибудь.

Так она целый день коту доказывала, что тот не прав, и уже доказала почти, когда дело к ужину подошло.

Вдруг попался Яге на глаза журнал «Свой бизнес», откуда он у нее взялся неизвестно, может, обронил кто, когда в печь залезал... Да сейчас не об этом.

Надела Баба Яга очки, зажгла торшер, села читать. Да где ей, неучу, такую вещь осилить. Позвала она кота, он и прочитал с выражением. Особенно понравилось Яге место, где говорилось о том, что каждый желающий может легко организовать свой бизнес, было бы желание. Загорелась Яга этой идеей. Думала-думала она и решила открыть пекарню, чтобы деревенских хлебом кормить. Кот поддержал — прямо радужные перспективы замаячили.

Правда, очень смущало Бабу Ягу отсутствие первоначального капитала. Сунулась она в банк местный, там ей все красиво и непонятно рассказали, дали перечень документов на оформление кредита, обещали поддержку всяческую. Пришла Яга домой, а вернее сказать, прилетела... Но кот как все бумаги изучил, вынес вердикт, что дешевле просто ничего не делать.

На следующий день отправилась Баба Яга к Председателю, тот выслушал внимательно — одобрил. Дело в том, что в деревню хлеб привозили из райцентра, и случались частенько перебои суровые. Обещал Председатель помочь с субсидиями какими-то, уменьшить, так сказать, налоговую нагрузку, но не сделал, забыл, что ли.

Короче, оформила Баба Яга шустро все бумаги разрешительные за полгода.

План у нее был такой. Пекарню она решила разместить прямо в своей избе. А что, печь есть, формы есть, персонал тоже набирать не надо — кот есть. А продаваться продукция будет на деревенском базаре. Одним словом, сказка просто. Скопила Яга несколько пенсий — купила два мешка муки, яиц, соли, наняла подводу и привезла все это к себе.

- Это ж какая жизнь интересная открывается, - сказала Яга коту, - будет и копеечка, и хлебушек...

Решили они первый замес на завтра назначить, на понедельник то есть.

Утром встали они с Котом в приподнятом настроении, в доме прибрали. Только хотели в первый раз замесить, стук в дверь. У Яги как-то сердце захолонуло сразу, недоброе почуялось.

Открыли — на пороге двое дядек, представительные такие, лица сытые, глаза голодные. Одеты с иголочки, лоснятся аж. Вошли, значит, они в избушку. Показали документы — РОСПОТРЕБНАДЗОР.

Мать честная, Яга чуть "инфаркт микарда" не схватила, она ведь раньше думала, что это заболевание какое-то.

- Ну что, господа предприниматели, показывайте, как у вас тут дела обстоят! - сказал самый крупный. В результате двухчасовой проверки выяснилось, что у Бабы Яги отсутствует должное освещение, и по существующим нормам вести деятельность здесь нельзя. Далее расположение бревен в стене было признано угрожающим будущему производству. Короче, накатали надзорники такую телегу, что кот только к полуночи дочитал. Сорвался первый замес. Никакого настроения не осталось. Решили перенести на утро вторника.

На следующее утро, когда только собрались тестом заняться, стук в дверь.

- Не открывай, бабушка! - забеспокоился Кот.

- Да как не открыть-то, вдруг кто по делу.

Открыли. Опять двое. Хорошие такие. У обоих, если бы не ремень, живот бы не собрать ни в жисть. Вошли, осмотрелись, достали документы: ПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ.

Через два часа опять телега, не перелезешь: и «открытый огонь», «лес - наше богатство» и тому подобное. И требование выписали – устранить!

Как можно устранить открытый огонь в русской печи, Баба Яга сразу не смякитила, кот подсказал, что эти двое на сундук с интересом поглядывают.

Пришлось открыть сундук заветный и распрощаться с доброй половиной его содержимого. Короче, кое-как «устранили».

Но какой тут уже ХЛЕБ! Перенесли на среду. Легли спать, а Яге не спится, чудища всякие в ночи мерещатся, и все больше по двое...

Наступило утро среды. Встали разбитые, только собрались замесить — стук в дверь.

- Мать твою! - не выдержала Баба Яга, - что же это за напасть такая на честный бизнес?!

Открыли. На пороге две барышни, ну до того дородные — любо дорого не смотреть. Вошли. Поздоровались вежливо. И Яга тут забеспокоилась. А когда они документы показали, беспокойство переросло в панику: САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ.

Пока Баба Яга переваривала, глядь, а барышни уже за столом. Смотрят так приветливо:

- Поздравляем с открытием! Видим, что у вас здесь все в полном порядке. Что у нас на обед?

- Так ведь это, - замялась видавшая виды Яга, - утро ведь раннее.

Ну а Кот вообще дара мяукания лишился.

- Ах так, - обиделись гостьи, - ну нет - так нет.

И погнали писать. И пол не мыт, и паутина везде, и животное рядом с продуктами трется, резолюцию наложили: Устранить!

Посмотрела Баба Яга на сундук, вздохнула, да делать нечего.

Началось продолжительное устранение с застольем, в котором было истреблено все, что Яга с котом для себя приготовили на зиму, часть гостинцев пришлось собрать в райцентр, чтобы «бизнес никто не сглазил». Ну и полсундука, а как же, ушло в помощь голодающим и замерзающим борцам за чистоту.

Ушли визитерши, а Баба Яга и Кот сидят голодные, злые. К Коту речь вернулась.

- Еще одни такие гости и можно воду сливать, - сплюнул кот.

А Яга посмотрела на пустой сундук и котелки, вздохнула, и спать на печь полезла. Только к утру забылась.

Встали они с утра в четверг голодные-преголодные.

- Давай, Бабуля, хоть оладьев напечем, - предложил Кот.

Только собрались замесить — стук в дверь.

- Что же это за хрень такая? - не выдержал Кот, - дай-ка мне, бабуля, ружье со стены.

- Эх, - в сотый раз за неделю вздохнула Яга, - думаешь, мне не хочется? Еле сдерживаюсь. Да только нельзя, сразу бизнес закроют, да и нас, впрочем, тоже. - Открыли.

На пороге трое. Достали документы: ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДУ.

- До нас дошли сведения, - озираясь по сторонам, начал старший, - что здесь грубо попираются права работника на свободный труд, что он работает без трудовой книжки по 25 часов в сутки за еду.

- Я что-то ничего не понимаю — промяукал Кот, - это вы про меня сейчас говорили?

- Про тебя, про тебя, миленький. Мы тебя в обиду не дадим, в нашем лице ты найдешь...

- А я все поняла! - обреченным голосом оборвала их Яга, - сейчас «устраним». Проходите за... Не успела она закончить, как трое от дверей моментально телепортировались за стол.

- Мать честная! - сдавленно мяукнул кот. Много лет прожил он с Бабой Ягой, а таких скоростей перемещения в чужом пространстве никогда не видел. Куда там Гуддини и Копперфильду. На фоне трудовой инспекции они просто щеглы пестрогрудые.

Тем временем, Баба Яга принесла с чердака все, что там оставалось. Забрали все, даже паутину. Потом зажарила все двести яиц, которые на тесто предназначались. А вы как думали, их же трое было. Поели проверяющие сытно, но не досыта, болезнь это у них профессиональная, сколько бы ни ели, все не досыта. Вот.

Вышли они из-за стола, поблагодарили за скромную трапезу и намекнули, что денег бы им на обратный проезд взаймы, без отдачи.

Отодвинула Баба Яга половицу скрипучую, вытащила оттуда последнюю заначку — отдала. Ушли.

Упали без сил гостеприимные хозяева, всю ночь глаз не сомкнули, но друг с другом даже словечком не перебросились.

А утром в пятницу, еще затемно, сходила Баба Яга в деревню, наняла подводу и отвезла муку обратно на рынок. А на вырученные деньги купила пол-литра, буханку черного и папирос. Пришла домой, накормила Кота, позволила себе слегка... Вдруг стук в дверь. Кот под лавку залез, по ножке стола хвостом бьет тоскливо.

- Эй, котик, подай-ка ружье бабушке! Она сейчас разбор чинить будет!

Подал кот ружье и за печь схоронился.

- Не заперто. Просим! - пригласила Баба Яга войти.

Дверь со скрипом распахнулась. Грянул выстрел. Всю избушку заволокло белым пороховым дымом.

- Эй, морда усатая, - ласково обратилась Яга к коту, - сходи – глянь, кого бабушка на обед подстрелила.

Кот поплелся к двери. Дым рассеялся. На пороге стоял бледный молодой человек в черных очках и мокрых брюках.

- Что это б-б-было? - едва ворочая синими губами, спросил он.

- Первый предупредительный вверх! - вежливо пояснила Яга, - а ты вообще кто такой?

Оказалось, что это журналист из районной газеты, приехал написать статью о построении крепкого бизнеса на селе.

- А, это к нам… Проходи за стол. Выпить хочешь? - предложила Баба Яга, жадно раскуривая папиросу.

- Не откажусь…

- Правильно, никогда не отказывайся, - гулко закашлялась от смеха Яга, - только нету у нас! Надо было тебе в понедельник приезжать.

Молодому человеку стало не по себе, хотел он из-за стола привстать, но Кот ему лапу на плечо положил, он и вернулся обратно на лавку.

- Так вот, что я тебе скажу, - меряя избу шагами, начала Яга. - Чего вылупился? Записывай! Ну так вот, пока я по лесам разбойничала да путников обирала, ко мне никто не приходил и никто меня не трогал. А как только я честно решила зарабатывать, так каждый день, как с добрым утром, гости жалуют. Все, что за всю жизнь накопила, за четыре дня ушло. Так что я решила с завтрашнего дня к прежней жизни вернуться. Снова начну разбойничать и воровать.

Тут Баба Яга дико расхохоталась, а молодой человек второй раз брюками отсырел.

Через несколько дней в газете «Сельская жизнь» в статье под названием «Что мешает развитию бизнеса на селе?» читалась короткая формулировка, что пекарня Бабы Яги разорилась вследствие неправильного финансового планирования и неэффективного менеджмента. Это главный редактор такой словесный балаган придумал. А молодой журналист правду хотел написать, ту самую, которую из уст Бабы Яги под ружьем слушал. Но главный, когда материал просматривал, сам дважды брюки намочил. Вызвал к себе молодого:

- Ты что, мать-перемать, правдолюб хренов, без работы хочешь остаться?

Вот и договорились.

А рядом, что характерно, была напечатана другая статья, в которой жители деревни просят-умоляют местные власти навести порядок в поставках хлеба из райцентра, раз своих пекарен нет.

Вот так и живем. Не болит, а красный!

Автор: Александр Косенков.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:21
Сегодня, 12:21 by КрокозяблаПросмотров: 123Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Баба Яга кот бизнес сундук гости хлеб журналист

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 16:47
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Да, именно так и бывает. Знаем, проходили.
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:14
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Жалко бабусю, а кота и того пуще +++++
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#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:14
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Даже в сказка дело не пойдёт. Что уж про жизнь говорить реальную (
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