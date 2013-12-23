Анежка и волшебный огонь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:00

Arhip Просмотров: 92 Комментарии: 1 +4 Вчера, 11:00 by

Анежка и волшебный огонь.Далеко за горами в одной деревне жил крестьянин с женой и дочерью Анежкой, которую ему ещё первая жена подарила. Пришло время, умер крестьянин. Остались мачеха с падчерицей вдвоём. Как обычно бывает в деревенских домах, забот у них было невпроворот, но, если б не девчонка, хозяйке спокойней жилось бы. По крайней мере, она так думала, и чем дальше, тем больше сиротке выговаривала. А однажды позвала она к себе Анежку и говорит:- Эх ты, неумёха! И так нам с тобой тяжело живётся, так ты ещё по дому ничего не делаешь! Видно, поможет нам только чудо. Слышала я как-то про волшебный огонь из Чёрного замка. Иди-ка ты в замок и добудь нам этого огня!Испугалась Анежка. Ещё в то время, когда она была совсем маленькой, о Чёрном замке ходил дурной слух: кто туда входил - никогда не возвращался. Только мачеха на её страхи и внимания не обратила.- Иди хоть на край света, но без волшебного огня не возвращайся! - и выгнала падчерицу в дождь.Бедняжка шла по деревне, от слёз не разбирая дороги. Знала, что никто ей не поможет, потому что мачеха всюду, где была, жаловалась на Анежку: ох и болтлива, и ленива, и неблагодарна падчерица! А соседка однажды так и сказала девушке: «Ты мачехе руки должна целовать за тепло да заботу, а ты ей кровь портишь!»Ну, да вышла сирота за околицу, а там лес начался. Устроилась Анежка на ночлег под скалой, укрылась листвой опавшей, пригрелась и уснула. И привиделся ей чудный сон. Увидела она свою старенькую крёстную, которая, пожалев Анежку, сказала: «Запомни навсегда, девочка: человек с чистым сердцем ничего не должен бояться! Никакая сила его не одолеет!»И когда наутро Анежка открыла глаза, ей почудилось, что она всё ещё слышит старческий голос. «Это знамение», - подумала девушка и уверенно пошла в сторону Чёрного замка. Долго плутала она в лесу и только на закате, уставшая и голодная, вышла под стены замка. Его каменные стены казались неприступными, в некоторых местах можно было заметить следы пожара. За открытыми воротами виднелся заросший травой двор. Замок, должно быть, пустовал уже долгое время. Живет здесь кто-нибудь?- Чёрный замок, прошу тебя, разреши мне войти внутрь! Мачеха выгнала меня из дому и сказала, что я могу вернуться только с волшебным огнём, который должен быть где-то здесь.- Ты правильно сделала, что спросила разрешения, - прогудел будто бы ветер. - Проходи!Так здесь живёт волшебство! Анежке стало страшно, но она вспомнила крёстную и, взяв себя в руки, прошла во двор. Ворота за ней закрылись со страшным скрипом, и, словно на этот звук, откуда-то прибежали четыре кошки. Они замурлыкали и стали ластиться к Анежке. Потом животные проводили её в замок, ведя тёмными переходами до большой залы. Посреди залы стояли круглый стол, уставленный яствами, и высокий стул. Кошки пригласили Анежку сесть и поужинать, но гостья, поблагодарив за угощение, сначала налила кошкам миску молока, а потом поела сама. И снова она услышала дивный голос:- Перед тем как кошки отведут тебя спать, расскажи мне о себе. Ты ведь пришла издалека?Анежка не могла понять, откуда он раздаётся, этот голос, и кому он принадлежит. Теперь он звучал иначе, чем тогда, у ворот. И девушка послушно всё рассказала.- А сама ты хочешь получить волшебный огонь?- Нет, господин. Я не знаю, зачем он мог бы мне понадобиться. Если вы разрешите мне здесь остаться, я буду вам верно служить. Работы я не боюсь!- У меня есть кошки и моё волшебство. Зачем мне служанка?Анежка вспомнила пыль и паутину в коридорах замка, горстки пепла и беспорядок, которые она успела заметить. «Сказать об этом или нет? Не обижу ли я этим хозяина? Уж лучше промолчу, чтоб не показаться неблагодарной». Анежка опустила глаза и погладила кошку.- Мне кажется, я понравилась кошкам, а работу я бы себе нашла. Но если вы не хотите оставлять меня, то я пойду дальше своей дорогой. Домой возвращаться всё равно не стану...- Ну хорошо, возьму тебя на службу. Днём делай что хочешь, а вечера будешь проводить со мной в этой зале. Кошки будут слушаться тебя как хозяйку, сейчас они отведут тебя в спальню, а завтра помогут выбрать платье и украшения.Анежка поблагодарила хозяина замка. Она устала так сильно, что даже не удивилась ни красоте комнаты, в которую её отвели, ни огромной постели, ни шёлковым подушкам, на которые склонила голову. Кошки улеглись у неё в ногах и сторожили сон девушки. Только утром, когда солнце разбудило Анежку, дотронувшись до кончика её носа, гостья разглядела пышное убранство комнаты, в которой спала. Кошки сразу же указали ей на сундуки, полные прекрасных платьев и украшений.- Мои милые, ведь я не привыкла так одеваться! Мне будет жалко испачкать богатый наряд. - И Анежка надела свое старое платье. Тут же одна из кошек принесла ей большой передник. Как только девушка подумала о метле и ведёрке с водой, они сразу же появились и начали работать сами! Кошки за всем присматривали и, если что было не так, ловко поправляли своими лапками. Анежке от этого стало очень весело! Она улыбалась и пела, и вся уборка превратилась для неё в сплошное удовольствие! Ни на минутку она не вспомнила о своём доме, и день пролетел незаметно. Вечером Анежка переоделась в синее платье - красивое, но скромное. Она выбрала его потому, что постеснялась одеться богаче, чтобы хозяин замка не подумал, что она заигрывает с ним.Вслед за Анежкой изменилась и большая зала. Витражи вновь засияли, фрески на стенах стали как будто ярче, а стол был отполирован до блеска. Кошки вновь предложили Анежке сесть за стол, как вдруг что-то зашуршало, словно в камине затрещал огонь. Напротив Анежки, где секунду назад было пустое пространство, появилось каменное кресло. Двери в залу сами собой распахнулись, а по коридору застучали тяжёлые шаги. У Анежки застыло сердце! Даже кошки на скамеечке, где они сидели, сбились в кучу, и шерсть их стала дыбом. Неужели их хозяин такой грозный? «Нет, нет, я не делала ничего плохого, чтобы так бояться!» От страха она хотела закрыть глаза, но всё же совладала собой, когда в залу вошёл полыхающий огнём рыцарь.От него дохнуло жаром, как только он появился на пороге. Рыцарь спокойно сел в каменное кресло и спросил Анежку, как ей нравится в замке. Девушка, дрожавшим от волнения голосом, поблагодарила хозяина за гостеприимство. Рыцарь попросил гостью ничего не бояться, склонил голову и грустно вздохнул:- Это расплата за мою заносчивость и каменное сердце, Анежка. Однажды, торопясь в замок, я мчался на лошади и на дороге сбил старую нищенку. Она быстро умерла, и я ничего не мог исправить. Но перед смертью она прокляла меня. Это я тот самый волшебный огонь, за которым охотятся люди! Все хотят богатства, который он якобы может принести. Но как только смельчаки касались меня, сами сгорали дотла. Наверное, поэтому в округе и выдумали, что только невинная девушка сможет избежать этой участи и добыть волшебство. Но девушки обжигались и отскакивали от огня, словно кошки. И, как видишь сама, превратились в кошек.Анежке стало их жалко.- Неужели никто не может разрушить проклятье?- Только тот, кто пожмёт мне руку, освободит всех нас. Но посмотри, какая она раскалённая! Этого никто на свете не сможет сделать!Анежка загрустила. Рыцарь совсем не был похож на злого человека. Иногда Анежке удавалось разглядеть его лицо - оно казалось ей молодым и красивым, но девушка сразу же отводила взгляд - от огня и жара у неё кружилась голова. Какое несчастье! И кошки были грустные. Рыцарь тем временем любовался красотой преобразившегося дома.- Я дарю тебе этот замок! Теперь ты его хозяйка и вольна делать всё, что хочешь. Только за его пределы ворота тебя не выпустят. Этого я допустить не могу. Буду рад снова увидеть тебя завтра, Анежка.- Рыцарь попрощался и исчез.Дни за работой пролетали незаметно - с нетерпением ждала Анежка вечера, чтобы вновь встретиться с огненным рыцарем. Ему нравилось, как преображается Чёрный замок, становясь красивым и ухоженным. Однажды рыцарь услышал, как Анежка называет всех кошек по именам, и очень этому удивился:- Каким образом ты узнала, как их зовут?- Я была в саду и напевала. Одна из кошек подбежала ко мне и начала ластиться, а когда в песне услышала свое имя - замяукала. Дальше было легко - только имена называй. Теперь я знаю всех - Марьянка, Аничка, Катка и Бетка.Но как же им помочь? Неужели это в людских силах? Анежка часто вглядывалась в языки пламени, полыхающие на заколдованных доспехах. Огненный рыцарь ей нравился.Он рассказывал о местах, где побывал, будучи на службе у короля, о войнах, в которых участвовал. Он был ещё молод, но многое успел испытать. Со стыдом и раскаянием говорил рыцарь о том времени, когда был груб и заносчив. Иногда он улыбался, и Анежке нравилось его лицо. Жаль только, что пламя его скрывало!Через несколько дней Анежке вновь приснилась её старая крёстная. Они вместе шли в кузницу, и Анежку тогда поразила стойкость кузнеца, его способность работать у пышущей жаром печи.- Привык, - отвечала ей крёстная, - он удержит в руке и раскалённое железо, а твою кожу оно бы сожгло.Проснувшись, Анежка тут же вспомнила кузницу. Может ли человек привыкнуть к жару и огню? Анежка решила доказать, что всё в людских силах. Это было тяжело, поэтому свой план она держала в тайне от кошек.Боялась, что ничего не получится, когда дула на обожжённые пальцы; но стоило ей посмотреть на кошек, как сердце рвалось на части. И страдала душа, когда Анежка слышала грустный голос рыцаря. Поэтому снова и снова бралась она за горячие кружки и котелки, и действительно через несколько дней её пальцы стали болеть значительно меньше. Однажды вечером, когда рыцарь уже собирался уходить, Анежка окликнула его.- Я хотела пожать вам руку, господин, - рыцарь был удивлён.- Не стоит этого делать, милая Анежка! Я не хочу, чтоб ты мучилась. На тебя падёт проклятье, и ты превратишься в кошку! Ты мне нравишься, и мне будет жаль тебя!- Но я не могу спокойно жить и видеть, как вы страдаете! Я должна вам помочь! Ведь проклятье не может длиться вечно! И оно не может вечно преследовать невинных девушек! Да, на свете есть злые люди, но к чему наказанье, которое карает невиновных?Она медленно подошла к рыцарю, коснулась огненной руки и сжала её. На Анежку дохнуло жаром, но она повторяла себе, что должна его выдержать, что на свете нет волшебства, которое могло бы быть сильнее её любви. Руки и пальцы жгло, словно они горели сами. Теряя силы, Анежка посмотрела рыцарю в глаза. Он плакал. Лицо его больше не скрывало пламя. «У меня получилось? - её силы были на исходе. - Я не должна обмануть его надежды!» Анежка ещё сильнее сжала руку рыцаря и потеряла сознание.* * *Медленно возвращалось сознание. Она словно плыла в пространстве и слышала своё имя. Кто-то её несёт на руках. Может, она стала кошкой, как и все остальные?- Анежка, милая, проснись, ты смогла это сделать!Она открыла глаза и увидела лицо рыцаря, черты которого раньше угадывала меж языков пламени. Она лежала на своей постели, а за молодым рыцарем стояли четыре девушки. Со слезами на глазах они благодарили Анежку за своё освобождение, а потом, поклонившись, убежали куда-то, где был слышен людской гомон. Анежка протянула свою руку к лицу рыцаря. Она хотела убедиться, что это не сон. Но как же так? Ведь её ладонь должна быть сейчас сплошным ожогом! Рыцарь нежно поцеловал её руку.- Всё позади, милая Анежка. Ах, я и не знал, что могу надеяться на волшебную силу любви. Я страдал вместе с тобой и просил небеса, чтобы они пощадили тебя. И моё пламя не причинило тебе вреда, но ты должна была пройти через эту боль. Ты выдержала, и твои страдания и ожоги перешли как наказание всем тем, кто тебя обижал. Анежка, прошу, останься со мной в замке, стань навсегда его хозяйкой и моей женой!Она сделала бы для него всё, что угодно, а эту просьбу выполнит и подавно! Они поцеловались и вышли во двор замка. Вместе с хозяином были прокляты и челядь, и животные, которые находились в замке. Теперь все они с радостью приветствовали новую жизнь. Двор был полон людей с факелами, все радовались, смеялись и благодарили Анежку за избавление. А что тут началось, когда рыцарь сказал о свадьбе!..На торжестве у Анежки были четыре замечательные подруги невесты, которых рыцарь одарил богатым приданым. Даже сам король приезжал поздравить своего давнего друга.Тут-то и выяснилось, что в сказках всё же есть доля правды: огонь из Чёрного замка дал Анежке богатство, о котором она и мечтать не могла. Но самой большой наградой стало для неё рождение трёх прекрасных сыновей и двух красивых дочек. А сама Анежка с каждым годом всё расцветала, и взгляд её не тускнел, как будто волшебный огонь навсегда остался в её глазах.Автор - Анна Шохова.

Ключевые слова: Огонь рыцарь пламя невеста

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