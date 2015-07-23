Кошка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:22

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nadezda_lucifer666 Просмотров: 46 Комментарии: 4 0 Сегодня, 17:22 by

Где-то в далеком процветающем городе, вдоль дороги, то и дело вздрагивая от шума проезжающих мимо машин, бродила Кошка. Она была совершенно одна и не ведала, как прочие домашние любимцы, ни человеческой ласки, ни тепла, ни, даже, собственного угла. Шерсть потускнела со временем, но в печальных глазах все еще горел слабый огонек любви и последней надежды. Надежды на то, что и она со временем встретит своего человека, того, кто б ее приютил. Но реальность оказалась куда страшнее ее грез.Образ матери-кошки, братьев и сестер то и дело всплывал в ее голове, когда она, погруженная в воспоминания о своих детских годах, пыталась воскресить в своей памяти яркие впечатления ее недолгой кошачьей жизни. Помнит Кошка кирпичную стену, огибающую переулок. И полотенце, лежащее у них под лапами. Кошкина мать, когда та была еще маленьким котенком, кормила котят своей грудью и отрешенным взглядом наблюдала за прохожими. Будь они размером с мышь, она бы с радостью скушала их. И это чувство было в кошачьей семье доминирующим. Изредка кто подойдет, кинет кусочек мясца или сало, которого на день-другой все равно бы не хватило.Но Кошкина мать была благоразумной кошкой, и не могла допустить, чтобы семеро ее чад умерли с голоду. Летом-то еще было терпимо: кошка отлично лазала по деревьям, подобно леопарду, с легкостью могла поймать птицу или стащить рыбу у зазевавшегося рыболова. Но вскоре дела шли все труднее и труднее. Особенно зимой. Спасаясь от лютых морозов, они проводили время в темном, но теплом подвале, охотясь на местных крыс и мышей.Однако, это еще не самое страшное, с чем пришлось столкнуться Кошке. Она была самой младшей из семи котят, обладала чистой душой и настолько яркой шерстью, что порой заменяла солнце братьям и сестрам. Котятам было строго-настрого запрещено покидать пределы подвала без присмотра матери. Но любопытной Кошке хотелось узнать все о человеческом мире. Подняв крохотные ушки, она часами любила смотреть на шагающие взад-вперед ноги с пакетами и сумками, из которых нередко доносился вкусный запах. Случалось, что, позабыв осторожность, Кошка ставила свои маленькие пушистые лапки на холодные кирпичные плиты и старалась перелезть чрез массивную решетку, ее мать, заметив отсутствие, тут же подбегала, осторожно хватала зубами за шиворот и относила к спящим друг подле друга братьям и сестрам. Как-то раз, весной, Кошка все же сбежала от родительницы. А тем временем моросил первый дождь. Каково же было ее удивление, когда люди, издали казавшиеся миниатюрными, возвышались над ней, словно небоскребы, грозя в любой момент раздавить ее.Кошачье сердце было готово разорваться на части. Продрогшая и промокшая, она испуганно озиралась своими голубыми, как море, глазенками и жалобно мяукала. Вдруг ей повстречалась одна хорошенькая пятилетняя девочка, протянувшая в знак дружелюбия свою маленькую ручку. Вид уличного котенка вызвал непомерную жалость в детском сердце.- Ты, наверно, потерялась? - ласково спросила девочка. - Иди ко мне! Не бойся!Кошка немного успокоилась и готова была прыгнуть в распростертые объятья девочки, но тут позади раздался строгий женский голос.- Фу! Нельзя! Не трожь! - вещал он девочке. Это была ее мама, гулявшая с ее младшим братом, сопевшим в коляске. В одной из рук был пакет, и по запаху Кошка догадалась, что люди возвращались домой из магазина, располагавшегося неподалеку. - Не смей! - вскричала она девочке. - Не дай бог, подхватишь еще блох!- Давай оставим ее у себя, - сказала девочка.- Вот еще! - фыркнула мать. - Ну уж нет! Она такая грязная! А вдруг еще и бешенство? Если хочешь, я куплю тебе на день рождения кошку! Мейн-куна иль британца, но уж не эту дрянь! А ну-ка, брысь!И Кошке пришлось убежать. Напоследок оглянувшись, она увидела, как девочка грустно вздохнула и поплелась вслед за мамой. С трудом отыскав родной уголок, Кошка в полной задумчивости вернулась назад.С этого момента в ней произошла перемена. Кошка стала еще тише и задумчивее, безучастно смотрела на резвящихся и отнимавших друг у друга лакомый кусок братьев и сестер.- Мам, почему нас не любят? - вопрошала Кошка в один из зимних вечеров.- Люди - весьма жестокие и противоречивые создания, дитя мое, - отвечала ей мудрая кошка. - Они знают всему цену, но так и не научились ценить, что имеют. Они не умеют любить, хотя и сравнивают свои чувства с нашими. Они считают, что мы им можем причинить зло, тогда как на самом деле источник зла кроется в них.И она поведала ей свою драматическую историю. Когда-то, как и все мурлыки Кошкиного возраста, она попала в дом к одной чопорной леди. Дети сразу же оценили ее по достоинству. Они таскали ее в руках, привязывали бант к веревочке, трепали ее за уши, чесали пузо и щипали за хвост. Но, несмотря на это, Кошкина мама была на седьмом небе от счастья. Она чувствовала себя королевой, до тех пор, пока не наступил момент, разбивший в прах все ее кошачьи мечты. Однажды в семье случилось пополнение, а хозяйка внезапно начала чихать. Сначала все думали, что это была обычная простуда, но просчитались. Приступы усиливались с каждым днем, и, чтобы спасти жизнь своей супруги, хозяин предпочел избавиться от кошки. Схватил ее за шкирку, да и выставил за порог. Дверь с грохотом захлопнулась, и кошке пришлось уйти куда глаза глядят.Неподалеку жил дворовой кот по кличке Бастер. Именно он стал верным компаньоном Кошкиной матери и научил ее правилам выживания во враждебной среде. Бастер, как никто другой, хорошо знал уличную жизнь, каждый переулок и мог дать отпор любой дворняге, встретившейся ему на пути. Вскоре он и Кошкина мать сблизились, и она второй раз произвела на свет семерых прехорошеньких котят. Но вскоре Бастер куда-то исчез, и кошке пришлось в одиночку выхаживать потомство и добывать себе пищу. Но маленькая Кошка еще не знала жизненных трудностей.- Ах, почему люди так к нам относятся? - нередко вопрошала она, и в ее блестящих от слез глазах светился луч надежды. - Я бы отдала все свои девять жизней ради того, чтобы хоть на миг познать всю радость и любовь человеческого сердца! Ах, если бы люди умели любить друг друга! Тогда б, возможно, не было таких, как мы, отвергнутых и покинутых зверят!И она с грустью устремляла свои янтарные глаза к многозвездному небу и подолгу смотрела, как ослепительной вспышкой пролетают кометы, оставляя длинный след, подобно самолету. Время шло. В один из зимних морозных дней старший брат, Анкер, которому наскучило сидеть в подвале, выбрался из укрытия, чтобы добыть еду братьям и сестрам. Прошмыгнув меж ног, он очутился на рынке, где продавали всякую всячину. Анкер наткнулся на витрину, где, словно новогодняя гирлянда, висели сосиски, а внизу лежало разнообразие мясных блюд. Кот оперся передними лапами о стекло и облизнулся. Свежие сосиски казались ему вкуснее крыс, которых скармливала ему отважная мать. Толстый мясник с важным видом стоял у кассы и считал деньги, принесенные ему покупателями. Раз вздумалось ему покурить. В тот момент как раз намечался перерыв на обед. Когда он выходил из ларька, Анкер спрятался в углу. К несчастью, мясник позабыл прикрыть дверь. Недолго думая, ведомый голодом кот проник в ларек, запрыгнул на стол, и, зацепив сосиски зубами и лапами, пытался стряхнуть вниз. Послышался грохот. Человек возвратился назад и был поражен воцарившемся беспорядком: полки были перевернуты, а кот лежал, обвитый сосисками с головы до хвоста.- Ах ты мерзкий вор! - воскликнул мясник. Кот вскрикнул от испуга, а затем, вцепившись зубами в сосиску, кинулся прочь из рынка. Но оказался он не у своих, а средь банды бродячих собак, искавших себе пропитание в мусорных отходах. Увидев свежий кусок мяса, стая так набросилась на бедного Анкера, что тот еле лапы унес. Вскоре на его шерсть начал хлопьями падать снег. Потерпев неудачу с мясным ларьком, кот метался средь прохожих, как черные неясные тени, снующих по городу, обнюхивал их сумки и пакеты в надежде хоть чем-то утолить неистовый голод.- Брысь! Пшел вон! - то и дело раздавалось вокруг, стоило коту приблизиться. Ближе к вечеру, смертельно уставший, Анкер набрел на совершенно чужую улицу и решил зайти в ближайший подъезд, дабы согреться и обсохнуть. Вот человек набирает код на стене. Вот, скрипя, отворяется входная дверь, и пред глазами кота возникает светлый коридор. Быстрее молнии мчится старший Кошкин брат к спасительной двери, но она захлопнулась перед носом, лишь только силуэт скрылся за ней. Не зная, куда податься, кот решил остаться на крыльце, но что-то толкнуло его в бок. Сердитый человек в оранжевой форме и с метлой, тускло освещаемый светом фонарей, стоял прямо перед ним.- Прочь, вшивое отродье! - закричал он, и удар веника, словно плеткой, вихрем пронесся над затвердевшей от холода шерстью. Снег тут же осыпался с нее, а кот из последних сил рванул во всю прыть, забился под скамейку и стал ожидать утра. Закрыв глаза, Анкер недоумевал и тихо плакал от обиды. Все его мысли были обращены к братьям, сестрам и родной матушке, ради которых он покинул теплый подвал. И, мало того, что ничего не добыл, так еще и потерялся один в незнакомом месте. Холод пробирал его до костей и, чтоб хоть немного согреться, Кошкин брат свернулся калачиком, поджав под себя все четыре лапы. Засыпая все крепче, он дал себе слово, во что бы то ни стало, отыскать семью на следующий день. Свет фонарей, пурга - все слилось в какую-то ослепительно яркую вспышку, словно разом взошла тысяча солнц, и Анкер увидел знакомые очертания на белоснежных облаках. Легкие, как пузырь, чудные создания, похожие на кошек, парили над ним, и их мяуканье звучало дивною музыкой. Когда облака рассеялись, Анкер увидел хрустальный Мост, где вместо перил располагались две радуги, и как по нему в неведомую даль восходили звери.Но где же брат? Юная Кошка весь день выглядывала из застенок, стараясь в каждом пробегающем мимо звере увидеть знакомые черты. По мере того, как зима подходила к концу, вестей о ее брате не поступало. И лишь пролетавшая мимо сорока разболтала всем окрестным зверям о безжизненном кошачьем теле с явными признаками обморожения. А тем временем, остальные братья и сестры доедали последнюю крысу. Они оказались не так смелы, и теплый подвал казался им гораздо приятнее, нежели холодная улица. Их отважная мама всегда была рядом, мощною лапой била наотмашь пробегавших мимо мышей и крыс. Хоть она была домашней кошкой, все же инстинкты давали о себе знать и нередко выручали ее. Суровые годы, проведенные в лишениях простых кошачьих радостей, сделали свое дело. Но не о себе беспокоилась кошка-мать. Судьба котят оказалась для нее гораздо важнее. Она учила своих чад добывать себе пищу и, по мере возможностей, старалась оберегать их.С приходом следующей весны им пришлось надолго покинуть привычное место обитания. После того, как люди с метлами заметили выскакивающих из щели кошку и подросших котят, решили забетонировать стену. Мыши и крысы исчезли, однако теперь и кошки лишились своего дома. Им пришлось уйти всемером к вестибюлю метро, где познакомились со стаей брутальных псов. На вопрос Кошки: "Правда ли, что люди столь жестоки?", - смелый и сильный из всех, обладающий плотным телосложением ротвейлер, Гидеон, отвечал весьма категорично. Он поведал ей, что когда-то они все преданно служили Человеку, но под давлением различных обстоятельств оказались за пределами человеческого жилища и вынуждены выживать любой ценой. И, если кошек, бывало, подбирают, то на них устраивают настоящую облаву, словно на волков. А еще оставляют ловушки в виде пропитанных ядом лакомств.Гидеон привел Кошку и ее семью к обнесенной забором территории. Почуяв чужака, остальные псы хотели было разорвать в клочья незваных гостей, но тот так на них зарычал, что тем ничего не оставалось, кроме как, скуля, отойти в сторону.- Здорово, - пробасил он, обращаясь к семье Кошки. - Вам тут не курорт в натуре! Сейчас вам буду все пояснять!Территория по содержанию и форме скорее напоминала местную тюрьму. Только в ней не было надзирателей как таковых, и матерые псы могли свободно перемещаться как в ней, так и за ее пределами. Гидеон слыл местным авторитетом средь бродячих псов. Он поклялся отомстить людям, когда-то бросившим его на произвол судьбы. За силу и буйный нрав он добился всеобщего признания и уважения. Когда кошки ступили на это место, в ее стенах намечался коварный план уничтожения тех, для кого псы стали развлечением и живой мишенью.Предательство, - нередко повторялось среди них. - Это то, чего нельзя прощать. Пса, предавшего собственную стаю, ждала гораздо более ужасная участь, и она вскоре должна была настигнуть и "двуногих тварей", как на их жаргоне называли людей. Познакомив семейство Кошки с бытом и нравами Территории, Гидеон прохрипел:- Как вы видите, скучать вам здесь не придется! Движух хватает! Есть кое-что, что нужно уладить с двуногими тварями. Одни вы с ними не справитесь. Так что, повышайте свой авторитет, а я подтяну братву. Они ребята что надо. Встречаемся завтра, у Введенского переулка!Кошкины братья сразу присоединились к синдикату бродячих псов. Наутро, когда охранники, которым псы скрашивали одиночество, ушли гулять в парк, план Гидеона возымел свое действие. Решительно настроенный пес Имбирь, получивший известность благодаря тому, что загрыз своего хозяина, стал оглушительно лаять, словно стараясь привлечь внимание к себе. А тем временем сзади стая ждала сигнала своего командира, и, когда он поступил, в городе воцарилась невероятная паника. Жители старались спастись бегством, но спутники Гидеона резко запрыгивали на них, сбивали их с ног, впиваясь острыми зубами в уязвимые места. Свора оттащила в сторону уже мертвого парня, гулявшего в тот момент с девушкой, которую спас дворник, выскочивший на лай и крики и отбивающийся шваброй от разъяренных псов. Вскоре, за обедом, насытивший свою злость, Гидеон произнес знакомую фразу: "Это была славная... охота..."Но Кошку страшил и он сам, и его деяния. Ей все больше и больше нравились люди, и ей больше всего хотелось побродить с теми, чей мир казался намного больше ее собственного. Она не мечтала их уничтожать и от одной мысли об этом она впадала в оцепенение. Когда смерклось, Кошка все же решилась на побег. Плавно, словно балерина, она выпрыгнула в окно, перелетела чрез забор и пустилась без оглядки во двор. Наутро Гидеон спросил Кошкину мать о том, где ее дочь.- Ее разорвали ее братья, как только все началось, - призналась она.- В таком случае мои ребята смогут преподать им урок! - грозно прорычал пес.Но Кошкина мать решила оставить им жизнь взамен собственной. И этой же ночью была растерзана прихвостнями Гидеона.Кошка бежала со всех лап из улицы в улицу, пока не выбилась из сил. Она улеглась под горкой на детской площадке и, сузив зрачки, внимательно всматривалась в окна жилых домов. За ними она видела много располневших и пушистых котов, вальяжно растянувшихся то на мягком пуфе, то на полу, то на диване рядом с хозяином. Они важно вылизывали свою шерсть, точили когти о специальные приспособления и даже позволяли чесать себе пузо, громко мурлыкая свою, наполненную всевозможными удовольствиями, кошачью жизнь."Какие они счастливые! - с досадой подумала Кошка, сжимаясь в клубок. – Разве возможно, что тот, кто о тебе заботится, может в один момент оставить тебя ни с чем?! Разве возможно такое, что хозяин, у ног которого ты только вчера лежал и наслаждался жизнью, вдруг ни с того ни с сего решит прогнать тебя, как назойливую муху?"Увы, ее детское сердце не знало предательства. Не ведала она и того, какая горькая судьба ожидала столь милое наивное создание. Годы шли, но люди все чаще отказывались подбирать ее, а та не прекращала верить в то, что в один момент ее жизнь заиграет новыми красками. Бродя по пустынным улицам, Кошка, то и дело. натыкалась на всякого рода объявления о пропаже животных. И огонек надежды вновь вспыхнул в ее глазах."Значит, не все люди такие, как мне рассказывала мама? - подумала она. - Раз их хозяева ищут, значит, они безмерно любят их? Но почему тогда мы лишены были этого?!"Это случилось в начале октября. Одному из ее братьев повезло: заботливые руки подобрали кота и куда-то увезли на белой машине. От местной вороны Кошка узнала его адрес и незамедлительно направилась на поиски брата. Она встала на задние лапы, опершись передними о стекло, и заглянула внутрь. Кот лежал на подушке, свернувшись калачиком. Сколько бы сестра ни звала его, ни скребла лапами, ни махала хвостом - братец не откликнулся."Как он переменился!" - ужаснулась Кошка и окликнула его еще раз. Кот лениво спрыгнул с кровати и выскочил на улицу чрез приоткрытую дверь.- Что тебе нужно? - зашипел он.- Ах, Ганс! - воскликнула Кошка. - Ты не узнаешь меня? Помнишь, мы с тобою были у Бродячих Псов?!- Ну и? - равнодушно вопрошал кот. - Знаешь что, ступай-ка ты отсюда! Мне ужасно надоела нищета! Я здесь теперь почти что король! Меня и кормят сытно, и поспать можно, ни о чем не тревожась!- Но ведь мы когда-то были в одном положении! - вскричала Кошка. - Почему ты гонишь меня?- Всего этого я добился сам, - ответил кот. - Лишь капелька обаяния и актерского мастерства... А ты - неудачница! Всегда витала в облаках! Поди прочь! Мне претят такие оборвыши, как ты!Бедная Кошка уныло поплелась вдоль дороги, сама не зная куда."Я не могу жить! - подумала несчастная Кошка. - Не могу! О, если бы небеса обрушились на меня! Если бы Земля поглотила меня!"На ее мордочке изобразилась самая страшная душевная тоска. Оглянувшись на другую сторону дороги, ей показалось, что она увидела знакомый силуэт, который манил ее к себе. Все той же плавной походкой Кошка кинулась на проезжую часть. Глаза ее не видели сигнала светофора, уши не слышали рев мотора и шелеста колес...Спустя несколько минут она неподвижно лежала посреди дороги, вытянувшись во весь рост. Кровь обильным ручьем сочилась из ее тела, а ветер ласково трепал ее шерстку. Кошка уже не чувствовала боли: ее дух постепенно отдалялся от обезображенного тела. Впереди, на самом краю небосклона, озаренный несказанным светом, она увидела Радужный Мост. Кошка удивилась, увидев средь реющих над ней чудных созданий своего брата Анкера. Никогда еще он не казался ей столь прекрасен.- Пойдем со мной, сестрица! - промяукал он, и его голос звучал дивною музыкой. - Я покажу тебе мир, где мы будем счастливы вечно!- Где это я? - спросила Кошка, и голос ее звучал столь же неземно, как и у ее брата. Она почувствовала, что и у нее такое же тело, как и у тех животных, стоящих по ту сторону Моста.- Теперь ты одна из нас, - сказал пёс по кличке Ангел, которого подростки раздавили автомобилем. - В отличие от людей, мы все попадаем туда, где нам не грозят ни живодеры, ни догхантеры. Именно здесь некогда старые и убогие звери обретают вечную молодость и красоту. Мы не знаем забот и горестей. Ты всем сердцем старалась делать то же, что и мы, а именно - стать отличным компаньоном человеку. Ты страдала и терпела, и возвысилась в духовном мире за свои добрые дела. Подымись же вместе с нами в заоблачный мир!Кошка в последний раз окинула землю полуугасшим взором и увидела, как плачущая женщина пытается сгрести ее останки. В отчаянии, та обращается за помощью к мужчинам, но те, лишь брезгливо поморщившись, шли своей дорогой. Женщина взяла лопату и погребла тельце многострадальной Кошки под березовым деревом. Невидимая, поцеловала Кошка женщину в лоб, а затем поднялась на розовое облако, где ожидал ее брат. Взявшись за лапы, оба они очутились перед Мостом, как вдруг увидели силуэт Человека, направляющегося к ним.- Кто это такой? - поинтересовалась Кошка.- Этот человек - сотрудник приюта, - ответил пес Ангел. - Обычно многие из нас переходят чрез Мост только со своими любящими Хозяевами. Те, кто пересек Мост вместе с ним, никогда не имели дома. Он переводит через мост всех бедных, никому не нужных зверей. И вы - в их числе.Кошка и ее брат повиновались и, когда они пересекли черту Моста, шерсть Кошки преобразилась и засияла, как тысячи солнц. Они оба устремились к своим собратьям, и не ведали ни голода, ни холода, ни боли, ибо были с Богом.

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