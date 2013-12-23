Волшебный платок

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 09:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 4 +4 Сегодня, 09:30 by

Однажды Маленькая Фея загрустила. Она не любила позднюю осень. Когда краски окружающей природы размывает постоянный, в первые же минуты надоедающий дождь. К тому же ещё и холодный.Фея сидела на высокой горе и куталась в красивый большой платок. Она очень его любила. Это первый подарок её крёстной матери. Та была очень могущественной и справедливой Волшебницей.Платок уже много-много лет согревал Маленькую Фею. Она подрастала, и платок тоже увеличивался в размерах. Он был не только очень тёплым, но и необыкновенно красивым. На лазурной зелени неизвестным художником нанесены на ткань изумительные серебристые узоры, а вместе с ними красовались ярко-красные цветы. Сколько бы маленькая Фея ни смотрела на них, никак не могла налюбоваться. Своей чёрной серединкой они манили взгляд. Казалось, что в плавных изгибах их лепестков заключена какая-то тайна, какой-то неразгаданный смысл. Когда малышка уставала или, как сейчас, была не в настроении, она рассматривала рисунок на своём великолепном платке. Сразу становилось спокойнее и радостнее, даже если Солнышко не собиралось в ближайшие дни порадовать Землю ни единым лучиком.- Что же это за цветы такие? – подумала Маленькая Фея.- А хочешь, я спрошу об этом у твоей крёстной? - Прошептал Дождь. Он испытывал угрызения совести за плохое настроение своей любимицы. Но чувство долга оказалось сильнее. Ему положено было проливаться на землю в определённых количествах и в определённое время года.Маленькая фея сделала вид, что не слышит вопроса. Но любопытство победило. И малышка улыбнулась впервые за этот день:- А как ты узнаешь? Крёстная сейчас далеко. И прилетит она ещё не скоро.Дождь обрадовался:- Так я с Ветром договорюсь. Он быстро, туда и обратно. Только ты больше не грусти. Ладно?Совсем немного времени прошло, как прилетел Ветерок:- Это кто тут приуныл? – спросил весёлый задира, заглядывая в глаза Маленькой Феи. - Великая Волшебница передавала тебе привет. И сказала, что разрешает тебе вернуть на один день твою любимую весну, чтобы ты сама разгадала секрет своего платка и цветов, на нем нарисованных.- Правда? – глаза Маленькой Феи заблестели. Вопрос вырвался сам по себе. Она знала, что весёлый Ветерок никогда не обманывал.Маленькая Фея вытащила свою волшебную палочку и взмахнула ею...Через секунду всё вокруг преобразилось. Серость поздней осени сменилась яркой сочной зеленью горного ущелья. Снова, как всегда весной, радостно запели птицы, зажужжали весёлые пчёлки-трудяжки, а яркое солнышко своим лучиком ласково погладило Маленькую Фею по голове.- Как же я люблю весну! – воскликнула малышка. Она радостно вскочила. От этого красивый платок упал на травку. Маленькая Фея подняла его и решила стряхнуть капельки дождя, которые ещё не успели высохнуть, так быстро произошло чудо.Малышка встала на край горы и взмахнула платком...И вдруг она увидела, что вместе с прозрачными капельками на землю падают и необыкновенные цветы, которыми она любовалась. Эти цветы, попадая на изумруд весенней зелени, тотчас расправляли свои прекрасные лепестки.Сколько красивых разукрашенных цветами полей видела Маленькая Фея за свою жизнь, но такое - впервые!Необычные серебристые узоры в виде звёздочек оказались небольшими цветами. Эдельвейсами вскоре назовут их люди и заметят, что они приносят счастье.Ну, а красные яркие цветы с чёрной серединкой нарекут маками, которые обладают способностью только одним своим видом доставлять радость и поднимать настроение.

Ключевые слова: Маленькая Фея платок дождь волшебная палочка весна счастье

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