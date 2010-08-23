Мистические места Подмосковья

лесник1 Просмотров: 94 Комментарии: 1 +1 Вчера, 15:36 by

Сьяновские каменоломни находятся в Каширской области, это система искусственных пещер. Спелеологи и просто любители острых ощущений рассказывают, что в Сьянах встречается призрак девушки. Являются и другие призраки. Легенда родилась, потому что в годы Великой отечественной Войны здесь был госпиталь. Мне думается, что призрак девушки может быть призраком умершей медсестры. А в восемнадцатом веке здесь добывали камень, и погибло много рабочих.Интересен лаз «Щучий». Он очень узкий, и тех, кто его преодолел, одолевают ранние воспоминания, практически с рождения и самого раннего детства. Возьму на себя смелость предположить, что узкий лаз как бы аналогичен родовым путям, когда ребёнок пробивается на свет, и тем задевает в мозгу человека такие воспоминания.У нас в Сьянах побывала семейная пара с работы мужа, в лаз они побоялись лезть, призраков не видели, но подтвердили, что после этих пещер у них обострились все чувства. Он имели в виду обоняние, осязание, слух.А вот с этой историей связана я. Старая дача, где я проводила у бабушки летние месяцы, располагалась в Луговой, это Савёловское направление московской железной дороги. В районе станции Катуар и даже дальше многие видели в небе овальные объекты красного или оранжевого цвета. Я даже отдельную статью об этом писала, как мы один такой неопознанный объект видели над нашим посёлком. Мы видели его поздним вечером, когда шли закрывать на ночь калитку. Он был красно-оранжевого цвета.С районами Лобни, Катуар, Луговой, Некрасовской связано очень много историй. Например, в Шереметьевском лесу, а он тянется далеко, была Горелая поляна, где скрывались в 80-е годы два беглых уголовника. Прятались они очень хорошо. Так и не нашли их. Поэтому глубоко в лес мы не ходили.Рассказывали местные и дачники, что в лесу пропала семейная пара, только через несколько дней вышла на шоссе. Часто я сама слышала из леса, когда мы гуляли краем посёлка, странные звуки, очень и очень отдалённо похожие на те, что издаёт филин.А история про проклятое пианино? Кто-то отдал его бабушке, когда они с дедушкой купили дачу. Нет бы выбросить! Вроде в эти истории верили, зачем брать тогда? Наверное, потому, что оно было очень красивое. У меня слуха нет, я к пианино никогда не приближалась. Может, и хорошо. Так вот, в первый раз дача сгорела – а пианино как новое! Мы его отвезли на свалку. Да еще топором разрубили, насколько было возможно.Жалко, что мы много фотографировали цветы на даче, а так мало лесную природу.

Ключевые слова: Мистика НЛО странности дача авторская история

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