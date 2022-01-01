Cellar.avi

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:05

Причина: Изменен раздел.

Luke98 Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 17:05 by

Эта история не очень весёлая, какие любят сейчас в интернете, да и странной её можно назвать спокойно, но у меня есть большое желание вам её рассказать, почему бы и не воспользоваться такой возможностью?Началась она в 1997 году, в июле. У моего отца был брат (для удобства буду называть его дядей), который жил в двух шагах от него, в то время как отец жил со своей женой, моей матерью. У дяди же ни жены, ни подруги не было.Дядя был младше отца почти на год, тем не менее они были очень дружны и любили друг друга как настоящие братья. Дядя давно хотел переехать в Москву, но всё никак не решался, в том числе из-за того, что отец хотел остаться в нашем родном городе и вести спокойную семейную жизнь без всякой суеты, как это зачастую бывает в столице. Жил на той же улице один дед. Со слов отца был ворчлив, сходить мог только в магазин раз в неделю, ну и мусор выкинуть, даже гулять не выходил, а если и встретится ему кто, да начнёт вести себя так, как по мнению деда «неправильно», так он его сразу матом трёхэтажным покроет, да проклянёт в придачу. Стоит ли говорить, что никто даже не видел его квартиры, и в гостях не бывал. Окна всегда шторами занавешены были, так что как не старайся, подсмотреть не выйдет. Ни с кем кроме дочери, которая приезжала навестить его по воскресеньям контакта не имел, да и был он вдовец. Слухи ходили про него разные, мол раньше был видный человек, да и умён сильно, возможно даже на Советскую власть работал. Но всё это слухи, да и как узнать правду если он, не то, что рассказывать про себя ничего не станет, а даже не посмотрит в твою сторону, если не начнёт ругаться, конечно.Дядя же был не в лучших отношениях с этим стариком, было ощущение, что дед не любил его больше всех на свете, даже несмотря на то, что дядя был добрый и воспитанный человек. Когда он встречался старику, тот всегда был недоволен то его причёской, то его одеждой, то его постоянными «здравствуйте». Остальных же людей он трогал не так часто.Далее расскажу саму историю со слов отца, он её очень не любит, но я всё же уговорил поделиться ею со мной.«Был июль, я пришёл с работы домой, а через полчаса где-то брат, просто поболтать да чай попить. После моей свадьбы мы реже видеться стали, так что всегда встречал его тепло. Ну вот он и говорит, идёт значит по улице, не трогает никого, задумался, и так вышло, что из-за угла дома тот странный дед выходит, а в руке у него пакет с продуктами, как раз с магазина домой шёл, ну вот они и столкнулись, шаг-то у брата быстрый был, дед аж на пол повалился, да и пакет уронил, а вместе с ним и продукты там всякие, молоко разбилось, а остальное ещё и выкатилось в придачу. Ну брат деда поднял, извинятся стал за казус эдакий, продукты собрал в пакет обратно, но взамен лишь получил тростью по ноге. А дальше всё, как всегда, истерика была на весь двор, дед его и обматерил, и проклял, и сказал даже, что сам лично его прикончит, так его якобы в жизни ещё никто не раздражал. Разошлись каждый своей дорогой.На следующий день брат снова зашёл к нам вечером, буквально на пару минут, рассказывает, что сегодня ещё раз извиниться решил, неудобно ему всё-таки было, светлый был человек. Взял продуктов необходимых самых и пошёл к дому старика, квартиру-то все его знали, но даже мимо ходить боялись. Вот он стоит, стучится, ждёт, дверь приоткрывается, а её цепочка останавливает. Ну брат говорит, что извинятся пришёл, плохая ситуация, мол, получилась, но дверь закрылась. Он стоял минут 5, и уже хотел было идти, но дверь раскрылась во всю. Дед держал что-то в руке, принял извинения брата, и отдал ему кассету, сказав, что это некий презент в знак примирения между ними. На вопрос о содержании кассеты старик промолчал и захлопнул дверь перед носом брата. На мой вопрос о том, что же на этой кассете брат сказал, что посмотреть ещё не успел. Он пошёл к себе.Ближе к ночи нас с женой разбудил сильный стук в дверь, это был брат. На его лице виднелся неподдельный страх и растерянность. Тут нам стало не по себе. Он без причины пошёл умывать лицо, и говорил, что всё хорошо, что он скоро уйдёт и невнятно пытался извиниться за столь поздний визит. Мы посадили его в зале и стали спрашивать, что случилось, но он был слишком растерян и напуган, глаза его бегали из стороны в сторону. Помню это как сейчас… Принесли ему тёплый чай потом, но он отказался, всё так же был нервным. Я сказал жене, что, если это не прекратится, вызову ему скорую, так как я был напуган не меньше. Минут через 20 он более-менее пришёл в себя. Мы снова спросили в чём дело, но он сам не знал. Только говорил, что очень устал и хотел прилечь, поспать. Веки его смыкались сами. Только к тому времени я вспомнил о той кассете, на что брат резко и пренебрежительно ответил, что бы я о ней даже не заикался. Я понял, что дело именно в ней, будь проклят тот дед… На вопрос куда он её дел брат сказал, что сам не знает. Может выкинул, может оставил там же, в плеере.Он остался ночевать у нас, а с утра поблагодарил за помощь и пошёл домой. Но на его лице не было каких-либо эмоций. Просто лицо, пустое…В тот же день мы узнали о смерти того самого старика, сложно было не узнать, когда весь район твердил об этом из каждого утюга. Дочь нашла его мёртвым на собственной кровати. Странно, что вместо одной милицейской машины, туда приехали несколько, да ещё и с ФСБ в придачу. Радует, что хоть этот старик больше вреда никому причинить не мог.А ближе к вечеру брат сообщил, что на следующее утро улетает в Москву, я был в ступоре от его слов. Вечером он попрощался сначала с родителями, затем со мной, но на его лице всё так же не было эмоций, как будто мы были чужие друг другу люди. Он сказал, что ему не нужно помогать и провожать. Это был последний раз, когда я его видел…Спустя сутки, в вечер понедельника, 7 числа, мы узнаём новость о его смерти. Остановка сердца по пути в отель, пусть даже проблем со здоровьем у него никогда и не было. А лицо было пустое, совершенно спокойное…»Думаю, что было дальше вам и так понятно. Кассету так и не нашли. Отец с родителями перевезли часть вещей брата в гараж, даже не разбирая некоторые коробки (стоит сказать, что дядя на тот момент совсем недавно переехал в новую квартиру, так что даже часть коробок не успел разобрать). Остальную часть вещей продали. Позже и саму квартиру удалось продать друзьям.А совсем недавно, я, роясь в нашем гараже нашёл старые коробки дяди, которые стояли за всем, чем только можно. Открыв одну, сбоку, выпирающей из каких-то листов бумаги я увидел край кассеты, сразу вспомнил историю отца. На кассете было написано «NFP №7. Cellar». Я понял, что дядя её всё-таки не выбросил, а просто спрятал из-за паники. Взяв верх над страхом, я оцифровал кассету на компьютер. После столь неприятной истории было невыносимо сложно заставить себя это посмотреть, но любопытство взяло верх надо мной…Описание смертельного файла «Cellar.avi»: Вначале мы видим некое вступление, первый кадр и надпись на английском «Not for publish №7», каждое слово которой находится в разных частях экрана. После начинается само видео.Под «Лунную сонату» Бетховена нам показывают виды природы: восход солнца на озере; зелёный обрыв; водопад в лесу; старое дерево на фоне моря; снова море, но уже с горами на фоне; колышущуюся траву возле моря и напоследок сопку. Резко музыка усиливается, появляется горящая трава, камень с отражением капли воды, сталактиты, куст на фоне огня, весенний лес, старая коряга и снова горящая трава. После видео начинает идти задом наперёд, мы видим все отрывки с того момента, когда музыка стала громче, но последний кадр повторяется несколько раз подряд. Музыка и видеоряд обрывается.Видно помехи, которые 3 раза прерывается коридором, слышно, как кто-то идёт, постепенно приближаясь. Вдалеке человек начинает то ли плакать, то ли что-то неразборчиво бормотать, но это становится всё громче и громче. Когда шаги прекращаются, бьют что-то железное, после второго удара слышно свист, человек всё это время не умолкает. На фоне мелькают пол и тень молотка.Дальше, как я понял, звук и видео начинают идти в реверсе. Дыра в стене, светит лампочка. Что-то похожее на удары вдалеке звучит одновременно с криком (точно понять, что это нельзя), если это так можно назвать. Два раза видеоряд как бы заедает, и кадры повторяются несколько раз подряд. Первый раз – это лицо человека в пакете, второй раз – просто пакет. Так же мы видим два отрывка бега по подвалу. И тут начинается самое кошмарное.Мигающий свет в дали. Странные звуки, которые прерываются диким, леденящим кровь ором. Но видео заедает в последний раз, кадры те же, что и раньше (лицо в пакете) на этом оно и заканчивается.После просмотра данного видеоролика, скорее всего из-за того, что я себя накрутил (да и вспомнил ту историю), стало не по себе. Ощутил тревогу. Пересмотрел ещё несколько раз, чтобы сделать описание. Надеюсь, всё будет хорошо. Надеюсь…Ссылка на видео: https://youtu.be/NEBLEQ6fIO8

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