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НЛО / Истории из жизни

Ядерный "гриб" над лесом

Это произошло в начале 90-х годов. Стоял май. Кама широко разлилась, затопила пойменные луга, соединилась с небольшими озёрами. Рыба буквально переполняла вновь образованные водоёмы.

Как-то мы большой компанией отправились на рыбалку. Вечером развели костёр и уже собирались варить уху, как вдруг кто-то воскликнул: "Смотрите!" Все посмотрели в указанном направлении и остолбенели.

Метрах в семистах, невысоко над лесом, завис огромный объект, похожий на дирижабль. Его размеры ошеломляли. На фоне ночного неба объект выделялся так чётко, что не могло быть и речи о галлюцинации. Луч света вырывался у него из центра днища и скользил по лесу, как-будто что-то искал. Вдоль бортов объекта мерцали иллюминаторы. Всё это происходило в полной тишине. Никто не мог проронить ни слова. Общее оживление схлынуло, нам становилось страшно. Однако настоящая паника охватила нас чуть позже, когда корабль слегка сдвинулся в сторону, как бы освобождая место в небе чему-то, поднимающемуся из-за леса. Постепенно перед нами вырастал серый столб, а потом раздался хлопок, и столб начал превращаться в ядерный "гриб". Только этот "гриб" был гораздо меньше настоящего, виденного мной по телевизору.

Оказавшись невольными (а может быть, и нежелательными) свидетелями, мы как бы стали заложниками обитателей неопознанного объекта. Теперь мы уже мечтали лишь об одном - выбраться отсюда живыми и здоровыми.

Немного погодя гриб стал таять, как бы размазываясь по небу. Корабль ещё немного постоял, а потом, быстро набрав скорость, ушёл в сторону города. Мы остались поражённые увиденным. Что это было, никто так и не понял, однако на рыбалку в те места мы больше не ездим.

Автор - А. К. Климов.
Источник - журнал "НЛО" №28 (91) от 12.07.1999 года.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:42
Сегодня, 05:42 by Капитан 1 рангаПросмотров: 72Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: НЛО Рыбалка Дирижабль

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Комментарии

#1 написал: Talisha
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Какие-то эксперименты?
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