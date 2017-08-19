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НЛО

НЛО в Розуэлле




Автор: Аластор.
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Вчера, 21:26 by Nik_dkПросмотров: 25Комментарии: 1
-1

Ключевые слова: НЛО Розуэлл инопланетяне летающая тарелка

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 00:38
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Ничего не понятно, где ложь, а где правда. Всё неопределённо и размыто, умеют СМИ пустить пыль в глаза.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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