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НЛО
НЛО в Розуэлле
Автор: Аластор.
Источник
.
Вчера, 21:26 by
Nik_dk
Просмотров: 25
Комментарии: 1
-1
Ключевые слова:
НЛО
Розуэлл
инопланетяне
летающая тарелка
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Комментарии
#1 написал:
Сделано_в_СССР
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Ничего не понятно, где ложь, а где правда. Всё неопределённо и размыто, умеют СМИ пустить пыль в глаза.)
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