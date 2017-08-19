Что это было?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:48

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lx3311 Просмотров: 354 Комментарии: 1 +8 Вчера, 21:47 by

Расскажу и я о своих встречах с непонятным.Первый случай произошёл в далёком 1982 году. Учился я тогда в девятом классе, произошло это весной.Мы с моим другом и одноклассником, радуясь весне и наплевав на учёбу, двинули на природу, а точнее, на озеро - покататься на плотах.И вот, уже плывя по озеру, я бросил взгляд на небо: погода была солнечная, облаков хоть и было много, но и голубого неба хватало. Так вот, вижу - плывёт по небу (как тогда мне, еще увлечённому авиацией, показалось) здоровенный такой дирижабль, а сопровождают его три вертолёта, выстроившись равнобедренным треугольником. Правда, расстояние такое, что вертолёты кажутся большими точками. Почему вертолёты? Скорость слишком мала, а всё это посреди белого дня и без каких-либо необычных звуков, причём тогда всё это не вызвало никаких особенных эмоций. Ну, дирижабль... ну, вертолёты...Лишь намного позже, уже когда информация про НЛО начала появляться в прессе, я и задал себе вопрос: КАКОЙ, К ЧЁРТУ, ДИРИЖАБЛЬ В СССР В 1982 ГОДУ?!Ну, не было их тогда, вернее сказать, старые, на которых Умберто Нобиле северный полюс покорял, уже кончились, а новые и современные ещё не появились.Совсем недавно рассказал эту историю убеждённому реалисту и скептику, так он с пеной у рта доказывал мне, что это, скорее всего, был след от запуска ракеты, а точки - это отработанные ступени этой ракеты.Ага, ЩАС-С-С! Я-то помню, что видел. Ну, пусть та сигара - и был след, его относило ветром, потому и скорость такая маленькая, НО ступени-то почему вслед за тем следом плыли? Ну, не вяжется никак, да и потом, какой, нафиг, запуск ракеты в Подмосковье?Следующая встреча с непонятным произошла уже в армии. Служил я водителем на погранзаставе в Латвии, по службе приходилось забирать наряды с фланга заставы.Так вот, однажды послали меня за дозором на правый фланг с сержантом - старшим по машине. Едем, значит, ночь, а погода, надо сказать, довольно облачная. Впереди, так сказать, прямо по курсу, сквозь облака пробилась луна, луч красивый какой-то призрачный, а луну саму не видно. Сержант залюбовался, мне показал, мол: смотри, как здорово.Ну, полюбовались мы, едем дальше. Доехали до фланга, забрали наряд, возвращаемся. И тут начинаем понимать, что что-то не так - впереди такой же луч пробивается сквозь облака, такой же таинственно красивый. Вроде чего такого, но, когда ехали туда, он был спереди, когда ехали обратно - он опять был спереди, А ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!Что это было - я до сих пор не могу понять. Ничего необычного больше в эту ночь, да и в последующие, не происходило.Были ещё рассказы знакомых, но я тому не свидетель.

Ключевые слова: В небе облака дирижабль корабль нечто НЛО луна луч авторская история

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