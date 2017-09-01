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НЛО

Перемещение на расстоянии при похищении НЛО

Перемещение на расстоянии при похищении НЛО

При встречах с НЛО люди нередко «отключаются», после чего энлонавты захватывают их и перемещают внутрь своих аппаратов (абдукция), подчас прямо в автомобиле, в котором эти люди ехали.

После завершения манипуляций с абдуктантами энлонавты, как правило, освобождают их вместе с имуществом, но порой возвращают не на место похищения, а за сотни и тысячи километров от него (телепортация).

Переброска на 8000 километров

К числу самых невероятных, но и самых достоверных происшествий подобного рода можно отнести случай с супругами Видаль. Утром 3 июня 1968 года доктор Герардо Видаль, аргентинский адвокат, и его жена отправились на автомобиле из города Маипу в соседний городок Часкомус навестить родителей Герардо. Вместе с ними на своей машине поехали их близкие друзья, муж с женой. Вечером того же дня обе супружеские пары вместе возвращались домой. Но при въезде в Маипу друзья Видалей потеряли из виду их автомобиль, ехавший позади. Они развернулись и двинулись обратно, опасаясь, не случилась ли с четой Видалей какая-нибудь неприятность.

Однако обнаружить пропавший автомобиль им не удалось. Звонки в полицейские участки и больницы никакой информации не принесли. Ничего не могли сказать о пропавших и не на шутку встревоженные родители Герардо. Прошло двое суток, и в их доме раздался телефонный звонок. Звонил их сын, очутившийся в… Мехико, почти за 8000 километров от дома. Он сообщил, что с ним и его женой все в порядке и что они сейчас вылетают в Буэнос-Айрес.

В аэропорту Видалей встречали родственники и друзья. У выходивших из самолета супругов не было никаких вещей, а одежда на них была та же самая, что и в день визита к родным в Часкомус. Герардо держался бодро, но его супругу из-за сильного нервного расстройства сразу же увезли в больницу. Герардо поехал проводить жену. Тем временем большинство встречавших отправились к родителям Герардо и с нетерпением ждали там его появления.

Вернувшись, Герардо рассказал им следующее. Возвращаясь домой от родителей, супруги вдруг въехали в очень густой туман, вокруг стало совершенно темно, и они словно куда-то провалились. Но в следующее мгновение туман исчез, на безоблачном небе сияло солнце, только оно почему-то, несмотря на поздний вечер, находилось почти в зените. Они сидели в своем «Пежо-403», стоявшем на обочине дороги с выключенным двигателем. По непонятной причине и у него, и у жены болела шея. Когда Герардо вышел из машины, то увидел, что вся краска на кузове обгорела, словно выжженная паяльной лампой.

Однако двигатель завелся сразу, и все системы автомобиля работали вроде бы нормально. Только часы на приборной доске, так же как и те, что были у обоих супругов, остановились. Дорога и местность вокруг были совершенно незнакомыми, и после осторожных расспросов супруги Видаль выяснили, что находятся недалеко от мексиканской столицы. Приехав в Мехико, они разыскали аргентинское консульство, где узнали, что с тех пор, как они въехали в туман, прошло уже двое суток. Этот случай произвел в Аргентине настоящую сенсацию, его широко комментировала пресса.

Вот что, в частности, писала в те дни газета La Razon («Аргументы»): «Несмотря на ореол фантастичности, которым окутано происшествие с четой Видалей, в нем имеются моменты, убедительно доказывающие, на наш взгляд, его подлинность. Это, прежде всего, бесследное исчезновение автомобиля Видалей на участке шоссе между Маипу и Часкомусом. Затем официально подтвержденное обращение супругов в аргентинское консульство, куда они приехали на своем автомобиле. Их телефонный звонок из Мехико в родительский дом и последующее прибытие в аэропорт Буэнос-Айреса самолетом, совершавшим прямой беспосадочный рейс из Мехико. Все эти обстоятельства побуждают нас отнестись к происшествию серьезно и с доверием, чтобы попытаться найти ему разумное объяснение».

Пришельцы выбрали Мехико?

Похоже, что мексиканская столица стала на Южно-Американском континенте одним из излюбленных конечных пунктов телепортации автомобилистов. В «анналах» уфологии зафиксирован еще ряд случаев, когда люди вместе с их автомобилями оказывались после абдукции именно в Мехико.

Перемещение на расстоянии при похищении НЛО

Так, в том же 1968 году чета молодоженов, путешествовавшая в «Фольксвагене» по Бразилии, остановилась на отдых в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Внезапно их стало сильно клонить ко сну. «Проснулись» супруги в своем автомобиле, припаркованном на одной из окраин Мехико.

Снова 1968 год, Бразилия, снова штат Риу-Гранди-ду-Сул. Двое молодых людей, ехавших на джипе, внезапно попали в густой белый туман у города Порту-Алегри и потеряли сознание. Очнулись они в Мехико. В 1969 году на юге Бразилии, недалеко от границы с Уругваем, энлонавты лишили чувств и похитили ехавших в автомобиле Марсилио Ферраса и его жену, жителей Сан-Паулу. Когда те пришли в себя, то обнаружили, что находятся все в том же Мехико. 31 мая 1974 года во время поездки из города Солсбери в Южной Родезии (теперь — Республика Зимбабве) в город Дурбан, находящийся в ЮАР, Питер 24 лет и его 20-летняя жена Фрэнсис увидели низко над землей два НЛО. В следующий момент впереди на дороге показался какой-то странный тип, затем двигатель машины заглох, в салоне вдруг стало очень холодно, и супруги то ли заснули, то ли потеряли сознание. Когда Питер и Фрэнсис пришли в себя, то их самочувствие было совершенно нормальным, в машине снова было тепло, двигатель завелся сразу же, и они поехали дальше.

Однако в Байтбридже, на границе между Родезией и ЮАР, они оказались на целый час раньше, чем предполагали. Получалось, что расстояние в 270 километров они преодолели за 1 час 45 минут, то есть двигались со средней скоростью более 150 километров в час! Разумеется, этого не могло быть.

Далее, на заправочной станции выяснилось, что на эти 270 километров они затратили меньше двух литров бензина, а значит, экономичность двигателя их автомобиля вдруг возросла чуть ли не в десять раз. А в довершение всего счетчик пройденного пути на спидометре показывал, что проехали они только 15 километров, а вовсе не 270. Объяснить случившееся с «рациональных» позиций ни Питеру с Фрэнсис, ни кому-либо другому так и не удалось.

«Помогли» участникам авторалли

В 1978 году проводилось Южноамериканское авторалли. В ночь с 22 на 23 сентября двое его участников, Карлос Асеведо и Мигель Анхель Мойя, мчались на своем «Ситроене GS-1220» к западу от аргентинского города Салина-де-Педро, когда увидели позади яркий свет. Они подумали, что это другой участник гонки собирается их обойти, и хотя Карлос, сидевший за рулем, держал скорость около 100 километров в час, он решил не препятствовать сопернику и принял немного вправо.

Перемещение на расстоянии при похищении НЛО

Вдруг весь их автомобиль как бы наполнился светом, перестал подчиняться Карлосу, оторвался от дороги, подпрыгнул метра на два и продолжал подниматься вверх. «После этого, — рассказывал впоследствии Мигель, — все вокруг начал окутывать желтый туман, и я стал видеть окружающее словно со стороны, откуда-то издалека. Одновременно наступила полная тишина, я не слышал больше ни звука. Я взглянул на Карлоса. Он сидел неподвижно, застывший, как будто окаменевший. Внезапно свет стал еще ярче, резче, и я уже ничего не видел в этом ослепляющем сиянии, даже своих собственных рук». Затем, судя по всему, оба гонщика потеряли представление о времени и перестали воспринимать происходящее. Они пришли в себя, когда почувствовали сильный толчок и поняли, что автомобиль снова очутился на дороге.

«Желтый туман начал рассеиваться, свет — тускнеть и как бы вытекать наружу из салона машины, — вспоминает Карлос. — Через окно я увидел вверху справа от нас столб желтого света в форме перевернутого усеченного конуса, который словно бы уползал в небо. Причем он имел четко выраженный торец, срез, обращенный в нашу сторону, ниже которого света уже не было. Диаметр этого торца был 2-2,5 метра, диаметр основания конуса - 4-5 метров, а длина всего столба - 6-7 метров, но он с каждым мгновением укорачивался. Через несколько секунд световой столб втянулся весь и исчез, как исчезает из виду поднятый вверх театральный занавес. И теперь мы могли видеть, куда втянулся световой столб. В небе над нами висел объект овальной формы, слабо сиявший желтовато-белым светом. Объект стал смещаться к западу с возрастающей скоростью и постепенно скрылся из виду».

Несмотря на потрясение от случившегося, Мигель и Карлос решили продолжать гонку и вскоре прибыли в городок Педро-Луро. Но оказались, что ехали они сюда из города Кармен-де-Патагонес на час дольше, чем было намечено по графику, а в то же время счетчик пройденного пути показывал, что проехали они на 70 километров меньше расстояния между этими пунктами. Выходит, что это был типичный случай абдукции с телепортацией. Хорошо, что хоть телепортацию энлонавты произвели в нужном направлении и не выгрузили «Ситроен», скажем, в полюбившемся им Мехико. Похищают они и пешеходов…

В уже упоминавшейся аргентинской газете La Razon был описан и такой случай. Ранним предрассветным утром 5 января 1975 года отправившегося на работу жителя Баия-Бланки, 28-летнего Карлоса Альберта Диаса, «ослепил ударивший с неба яркий луч света».

После этого он «не мог шевельнуть ни единым мускулом, а затем что-то вроде мощного воздушного вихря оторвало его от земли, подняло в воздух и перенесло в шарообразное помещение, стены которого были сделаны из материала, напоминающего полупрозрачный пластик, и в котором не было никакой мебели». Диас рассказал, что три низеньких гуманоида взобрались на него и выдернули у него из головы некоторое количество волос. Боли он при этом не ощущал, но вскоре почувствовал себя как во время наркоза и потерял сознание.

Очнулся Диас уже после полудня. Он находился в центре Буэнос-Айреса, примерно в 500 километрах от родного города. Остановившиеся наручные часы показывали 3:30 утра. В полиции, рассказывая о случившемся, Диас показал лежавшую у него в рюкзаке рабочую одежду и купленную в Баия-Бланке свежую газету.

Автор: Вадим Ильин.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:02
Сегодня, 00:13 by TiTaN_2017Просмотров: 31Комментарии: 0
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Ключевые слова: НЛО телепортация похищение потеря сознания

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