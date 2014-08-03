Уфологи сняли на видео, как молния сбила НЛО во французских Альпах

Уфологи сняли на видео, как молния сбила НЛО во французских АльпахПредставители сообщества «UFO Today», которые изучают инопланетные миры и летающие объекты, забили тревогу после увиденного. Они выложили на YouTube ролик, в котором якобы молния сбивает летающую тарелку во французских Альпах. После случившегося самые смелые любопытствующие отправились на место «крушения», чтобы понять, что же всё-таки было сбито. Но они не нашли следов летающего объекта. Уфологи теряются в догадках, что же могло произойти, но им отчаянно хочется верить в то, что это было НЛО. Посмотрите видео и поделитесь своим мнением.
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Вчера, 20:00 by LemurПросмотров: 254Комментарии: 2
Ключевые слова: Молния НЛО видео Франция