Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


НЛО

Уфологи сняли на видео, как молния сбила НЛО во французских Альпах

Представители сообщества «UFO Today», которые изучают инопланетные миры и летающие объекты, забили тревогу после увиденного. Они выложили на YouTube ролик, в котором якобы молния сбивает летающую тарелку во французских Альпах. После случившегося самые смелые любопытствующие отправились на место «крушения», чтобы понять, что же всё-таки было сбито. Но они не нашли следов летающего объекта. Уфологи теряются в догадках, что же могло произойти, но им отчаянно хочется верить в то, что это было НЛО. Посмотрите видео и поделитесь своим мнением.



Автор неизвестен.
Источник.
Вчера, 20:00 by LemurПросмотров: 254Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Молния НЛО видео Франция

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 20:22
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6605|-1)
Публикаций: 97
Комментариев: 5 425
Учитывая, что НЛО - это неопознанный летающий объект, а объект на видео уже никто никогда не опознает, это, безусловно, НЛО. Видно, как обычно, очень плохо.
Плюсанула)
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:13
0
Группа: Авторы
Репутация: (2007|-2)
Публикаций: 34
Комментариев: 1 509
С чего все взяли что енто был НЛО?
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.