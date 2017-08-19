Легенда о скале Дива, скале Монах и горе Кошка (Симеиз)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 13:44

зелёное яблочко Просмотров: 47 Комментарии: 2 +3 Вчера, 13:44 by

В давние времена Южный берег Крыма выглядел девственным, непроходимые леса были настолько не тронуты, что селения людей соединялись узкими тропинками.Как-то в Симеизе в безлюдных скалах появился один отшельник. Люди думали-гадали, кто он и откуда появился в этих местах. Но слухи о его прошлом всё больше появлялись в рассказах местных жителей. Много страшного было за плечами этого человека. Поговаривали, что он в прошлом был беспощадным воином, который огнём и мечом разорял и опустошал многие страны, города, устилая свою дорогу трупами, не щадя ни женщин, ни стариков.Много преуспел он и в похищении молодых девушек, продавая их на невольничьих рынках Стамбула и Кафы (Феодосия). Ужасы прошлых лет долго мучили этого человека. Прошло уже несколько лет, а ведения и жертвы его деяний всё стояли у него перед глазами. Решил злодей искупить свою вину перед жертвами, которых он лишил жизни и сломал будущее многих девушек.Поселившись в пещере в диких скалах возле Симеиза, он питался пойманной рыбой, собирал грибы и ягоды в лесу, изнуряя постом себя, пытаясь забыть свои злодеяния. Проходили годы, люди стали забывать прошлое варварство отшельника, а новое поколение видело в нём мудрого человека. Пастухи, пасшие стада, видя иногда отшельника, замечали, что над его головой светилось сияние, а это знамение говорило о необычайной праведности человека. Не любил он людей, да и люди редко бывали рядом с пещерой отшельника.За многие годы одиночества старец и сам начал забывать своё прошлое. Считал, что никогда не совершал никаких преступлений. Проникся такой великой гордостью, и с каждым разом смотря на людей как на низших существ, и рядом нестоящих с ним, праведником. Злые силы не могли спокойно наблюдать незаслуженную славу старика, ведь для них он всегда был убийцей и разбойником. Стало им обидно, что сродни им существо, которого восхваляют и почитают, но при этом их презирают. И решили они найти одну из старых склонностей старика, но ни алчность, ни жестокость не могли сломить его праведную стойкость.И обернулся дьявол тогда кошкой. В тёмную ненастную дождливую ночь начал царапать и мяукать под дверью отшельника. Сжалился старик, впустил животное погреться. Прижилась кошка в пещере у старца, днём спала, а ночью выходила охотиться. Вечерами возле костра мурлыкала свои кошачьи песни. И представлял старик под это мурлыканье тихую жизнь у семейного очага вместе с близкими и детьми. Разъярился старик: никогда в его жестоком сердце и душе не присутствовали человеческие радости, и на данный момент они были ненавистны ему. Схватил старец кошку за хвост и выкинул из пещеры.Засмеялся дьявол вместе с тёмными силами - вот и заставили старика показать свою прежнею натуру. Теперь очередь дошла до злого духа - обернулся он красивой девушкой. В то время, когда старик закинул сеть в море, чтобы наловить рыбы, злой дух влез в неё. Подтащил старец невод к берегу, а там девушка, чуть прикрытая лохмотьями одежды. Лежит с закрытыми глазами, очаровательна и привлекательна. Не мог поверить своим глазам старик, бросился к девушке, чтобы привести её в сознание. Вздохнула с облегчением красавица, улыбнулась старцу. Улыбнулся и он в ответ девушке. Хотел старик расспросить красавицу, как она оказалась в сетях, а девушка в это время крепко прижалась к нему и крепко поцеловала. Вспомнил прошлое время отшельник, с большой жадностью привлёк он к себе красавицу. Расхохотался дьявол и злой дух от этого удовольствия, что ещё один раз раскусили его душу. Гром прокатился их смехом.Но не могли с этим смириться и добрые силы, что идёт надругательство над святыми ценностями рода человеческого, чистой любви и семейного очага. Не могли они и терпеть больше обмана старца, который сеял ложь, и превратили всех трёх в камни…С тех пор рядом с Симеизом стоит скала Дива, и не сводит с неё глаз скала Монах, а за ними на страже стоит гора Кошка.Автор неизвестен.

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