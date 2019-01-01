Умирающий во сне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:25

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 23 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:25 by

Сегодня я опять проснулся с раной. На этот раз на руке: неглубокий, но длинный порез с засохшей кровью по краям, находяшийся на тыльной стороне ладони. Думаю, он заживёт за пару недель, но шрам, скорее всего, останется. Но даже не сам порез тревожил меня. За последний месяц я получил около десятка увечий во время сна. Начиналось всё с незаметных синяков, потом были сильные ушибы, теперь порезы. За это время родители водили меня по разным врачам: от травматологов и до сомнологов, но они только разводили руками и прописывали недействующие лекарства. Но они не помогут. Я знаю, ведь эта история начиналась так...Месяц назад родители привезли меня в детский лагерь, чему я был очень рад. Решив не терять времени даром, я подружился с ребятами из своего домика. Отбой был рано, и нам быстро стало скучно. А что можно делать в лагере поздно ночью? Конечно, вызывать духов! Начали мы со всем известной Пиковой Дамы и закончили духами, имён которых я даже не пытался запомнить. Конечно, ни один из призывов не сработал. По крайней мере нам тогда так показалось. Ближе к двум часам ночи мы легли спать.На следующее утро мы так же не заметили ничего странного, разве что у некоторых из нас появились небольшие синяки, но мало ли, откуда они могли взяться, не так ли? На следующее утро всё стало только хуже: уже у всех участников ритуалов начали проступать синяки, у кого-то даже небольшие порезы. Но мы опять не обратили на это внимание. Только к восьмому дню, когда скрывать это было уже невозможно, мы решили рассказать об этом вожатым. Дальше всё было вполне закономерно: лагерный врач, звонки родителям, расспросы с их стороны, хождения по врачам, переезд в больницу.Ну и что теперь делать? У меня дела, кстати, шли довольно неплохо, по сравнению с остальными. Насколько я слышал, один из тех ребят уже чуть не умер от потери крови. А другой проснулся со сломанными ногами. Но если так будет продолжаться, то даже мне долго не протянуть. Я уже успел свыкнуться с этой мыслью.Но тут внезапно дверь палаты распахнулась и ко мне вошла пожилая женщина, похожая на деревенских знахарок или кого-то подобного.- Ну, здравствуй, Саша, я - Баба Надя, твои родители попросили меня помочь тебе с твоим недугом, - произнесла она неожиданно ласковым голосом.- Здравствуйте, - ответил я, подозрительно осматривая её. Я не привык доверять первым встречным, да ещё тем, кто обещает исцелить меня от болезни или вернее проклятия, с которым безуспешно борются врачи. Но в моей ли ситуации привередничать.Баба Надя тем временем подошла к моей кровати и начала водить над ней руками, и что-то бормотать. Сначала ничего не происходило, но я, наученный горьким опытом, не стал делать поспешные выводы. Через некоторое время кожу начало покалывать, чуть позже усилилась боль в порезах и синяках, но, когда я уже был готов закричать от боли, всё резко прекратилось: я перестал чувствовать боль, а Баба Надя без сил упала на стул, стоящий рядом с кроватью.- Получилось? - спросил я с надеждой.- Да, но впредь я бы не рекомендовала призывать Акхгура, - ответила женщина.- Акхгур? - переспросил я.- Это такой мелкий божок, убивает своих жертв во сне. Ты бы прожил ещё максимум дней пять, - пояснила старушка, вставая со стула и идя к двери.Автор - NightReader.

Ключевые слова: Ритуал призыв синяк

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