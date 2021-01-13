Чупакабра на Запорожье

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:18

Причина: Изменён раздел.

dimacraft04 Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:17 by

В Запорожской области в селе "Беленькое" неизвестное существо держит в страхе всех местных жителей. Дело в том, что ночью совершаются нападения на домашних животных. Селяне говорят, что его манеры очень необычные, оно не забирает добычи и даже не лакомится ими.От существа не помогают ни железные клетки, ни крепкие цепи.Только за последнюю неделю в селе "Беленькое" погибли десятки кроликов и кур.Кто злоумышленник — селяне не могут договориться. Вспомнили даже о чупакабре. Неизвестное существо, говорят, терроризирует деревню уже около недели, и всегда ночью. Собаки, которые есть в каждом дворе, беспомощны. Людей они не подпускают, а вот от таинственного существа уберечь не могут.

Ключевые слова: Чупакабра существо собаки куры

Другие, подобные истории: