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Криптозоология

Чупакабра на Запорожье

В Запорожской области в селе "Беленькое" неизвестное существо держит в страхе всех местных жителей. Дело в том, что ночью совершаются нападения на домашних животных. Селяне говорят, что его манеры очень необычные, оно не забирает добычи и даже не лакомится ими.
От существа не помогают ни железные клетки, ни крепкие цепи.
Только за последнюю неделю в селе "Беленькое" погибли десятки кроликов и кур.
Кто злоумышленник — селяне не могут договориться. Вспомнили даже о чупакабре. Неизвестное существо, говорят, терроризирует деревню уже около недели, и всегда ночью. Собаки, которые есть в каждом дворе, беспомощны. Людей они не подпускают, а вот от таинственного существа уберечь не могут.

Чупакабра на Запорожье
Чупакабра на Запорожье
Чупакабра на Запорожье


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:18
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 12:17 by dimacraft04Просмотров: 27Комментарии: 0
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Ключевые слова: Чупакабра существо собаки куры

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