Через деревья

дома, подальше от этого жестокого мира, в котором мы живем.

дети

ны

но мы не можем

держать их в своем

е

мой сын

и

но только по годам изучения этого существа

Видите ли, есть

который бродит по всему миру,

ясь

Монстр-убийца

На стр. 49

этим монстром, но он держит

еня

ельной хваткой

Прощайте все, я надеюсь, что быть съеденным - это то, что я навлёк на себя

I Love Creepypasta Просмотров: 52 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:59 by

Хотел бы я, чтобы он осталсяДорогой читатель,не должбродить по этому миру в одиночку,вечногнезд. Однажды ночью,вышел из своей комнаты под зачарованное щебетание за окном,я знал, что это такое,монстр,охотна невинных детей, наблюдая, ожидая. Помню с любовью, это было 15 сентября 1983 года.Это был год, когда мы с женой сбежали из оживленного мира Нью-Йорка, чтобы жить в Северной Дакоте. Мы жили там счастливо несколько лет, пока я не открыл свою единственную настоящую любовь, изучая Пожирателя Семян.Пожиратель Семян - это потревоженное существо, похожее на птицу и человека, которое бродит по лесам, преследуя детей, похищая их, чтобы стать частью легенды. 19 июня 1987 года, я впервые увидел его сидящим на моем дереве на лужайке перед домом. Я был в оцепенении, когда увидел это. Моя судьба поманила меня, она сказала: "Следуй за этим, люби это, изучи это".Примерно в то же время, через две недели, я проснулся от странного стука в окно. Я знал, что это оно. Я выбежал из дома, чтобы увидеть его сидящим на дереве, просто смотрящим мне в глаза, я собирался заплакать от его величия. Я помню, как он сказал мне, что ему нужна моя помощь, я сделаю все для этого.3 апреля 1988 года. Пожиратель Семян снова подошел к моему окну. Я был вне себя от радости. Он сказал, что пришло время и я помню. Видите ли, Пожиратель Семян ест детей, чтобы сохранить себе жизнь, впитав в себя их юность, чтобы жить вечно. Я помню маленького мальчика. Как его звали? Ну, это не имеет значения.Я помню, как пришел к нему домой и просто постучал в дверь в 4:29 утра, но никто не открыл мне дверь. Я видел эркер, это была комната мальчика! Я пошел, чтобы сказать об этом Пожирателю Семян. Давайте просто будем звать его П/С на данный момент. Он рассказал мне, как привлечь его внимание на следующий день.Прошло несколько недель, и запах плоти становился противным. Где П/С? Родители мальчика повесили плакаты о пропаже на прошлой неделе, интересно, почему они не волновались первые две недели? Ну ладно, меня это не волнует.14 мая 1988 года. Мальчик был ничем иным, как жирной гниющей плотью. П/С не имел такого места, где его можно было найти. Я догадался, что мои услуги больше не нужны.15 мая 88 года. Он пришел. Он взял тело и попросил другое.16 мая 88. Шестеро детей убиты, шестеро съедены, еще шестеро запрошены.18 мая 88.ропажи,днако,енячень заоняют в размышленя.Пожиратель Семян пришел сегодня вечером, он сказал, что дети больше не удовлетворяют его...он хотел чего-то большего...Если Вы читаете это, Вы можете быть единственной надеждой узнать правду об этом. У меня в комнате есть журнал.вы узнаете, как принять жизнь ссмерт. Я не мог этого сделать, но, возможно, у вас будет больше сил, чем у меня.

Ключевые слова: Пожиратель Семян дети существо убийство исчезновение людей

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