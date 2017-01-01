Цепной пес

«Я лишь слуга безымянный.

Моя участь, увы, нелегка...

На этом свете гость я незваный,

А на том моя смерть коротка».

(Отрывок моего авторства)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:00

Акис Просмотров: 7 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:57 by

Почему мы курим? Ведь должна существовать логическая причина, по которой мы систематически уничтожаем себя и себе подобных таким извращенным методом? Задыхаясь, кашляя кровью и воняя, мы почему-то не можем остановиться и продолжаем себя травить. Да и если курение такое «гиблое дело», то почему каждое новое поколение продолжает эту странную традицию? Неужели наша разрушительная природа настолько ужасна, что позволяет, вопреки всем законам выживания, убивать себя и калечить потомство, которое, по сути, ни в чем не виновато?Хотя… эти вопросы – удел живых людей. Это им нужно проводить бессонные ночи в раздумьях над этими вопросами и устало всматриваться в кончик тлеющей сигареты, пока едкий табачный дым проходит через их еще цельные легкие.Меня же должно беспокоить только то, что вопреки словам хозяина о том, что «после смерти, вредные привычки теряют свою красоту и надобность», я продолжаю курить… Эх, а ведь я не то что на живого, я даже на человека не похож. Одна только зияющая дыра в груди и торчащие ребра чего стоят?Да и не был я никогда человеком… живым был, но вот человеком? Не мне судить об этом. Да и не помню я, что был когда–то человеком. Все, что у меня осталось от той человеческой жизни – это Боевой жетон, который добрый хозяин позволил мне носить в качестве ошейника, а еще пресловутая привычка курить. Больше псу не нужно… Но почему тогда меня до сих пор беспокоят эти человеческие мелочи? Ведь после того, как я пережил смерть, последующую после нее тьму и, наконец, воскрешение, я должен был наконец засыпать бездну человеческой души могильной землей и обрести то равнодушие, которым славятся все мертвецы. Где мое равнодушие к окружающему миру, тем более к людям? Почему я до сих пор думаю об этих существах и мире, который заканчивается для меня особняком хозяина?Вопросы… вопросы… вопросы… Слишком много вопросов для обычного слуги, к тому же еще и мертвого. Если бы хозяин знал, какого неспокойного он мертвеца откопал, то вряд ли бы стал тратить столько сил и энергии для ритуала. Хотя хозяин у меня добрый, действительно добрый, раз общается со мной на равных и позволяет курить в своем особняке, который хоть и в разрухе, но все же не утратил своего былого величия! Не каждому псу повезло иметь подобные условия…Эх, какая жалость, что война ослабила хозяина… а ведь сколько всего он мог бы сделать, сколько всего! Не мертвым судить о людских поступках, тем более подневольным мертвецам, но все же мне обидно оттого, что хозяин так просто позволил людям учинить такой хаос. «А ведь я думал, что сумею обуздать такой поток Страха, Ненависти и Боли… - говорил он. - Совсем изменились люди… слишком уж жестокими стали, да и энергия их чересчур ядреной стала... Ты смотри, пес, скоро даже питаться не сможем... и рухнут стены этого содома, как мы с тобой. И что делать на том свете будем? Эх, пес, боюсь я… и даже не за себя. Слишком уж ты человечный для нас. Не приживешься там… Ладно, надеюсь, когда-нибудь этот вздор вылетит из головы… ибо курить в твоем положении смысла нет. Все равно ты знаешь, что мертв.»Так зачем же нам курить? Неужели человек гробит себя только потому, что хочет чувствовать себя живым? Лишний раз доказать себе то, что еще способен задыхаться и кашлять кровью? Но так почему я держусь за эту привычку, зная, что под ней ничего нет? Хочу ли я вновь стать человеком?Это уже касается только новой ночи…

Ключевые слова: Мертвец хозяин мертвец мораль пес авторская история

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