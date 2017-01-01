Наша могила

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:07

Sansmaslina Просмотров: 769 Комментарии: 0 +3 Вчера, 16:07 by

- И долго нам еще ехать до твоей “замечательной поляны”? – с нетерпением спрашивала у меня Ира, девушка моего друга Кирилла, сидящего на соседнем пассажирском сидении.- Да успокойся ты, сама же хотела, чтобы я отвез вас как можно дальше от цивилизации, – спокойно ответил я. – Еще минут пятнадцать, и ты сможешь наконец насладиться всей красотой здешней природы.Буркнув что-то невнятное в ответ, она продолжила пялиться в телефон, рассматривая какие-то фотографии, сделанные в этих местах. Интернет здесь все еще работал, поэтому на какое-то время она перестала мне докучать своими бесконечными вопросами, и я, наконец, смог полностью сконцентрироваться на дороге.- А вот и наш поворот! – вскоре заметил Кирилл. – Насколько я помню, в прошлый раз где-то здесь мы отдыхали. Ах да, вот же наше старое кострище.- Да, ты прав, – согласился я с ним. – В этот раз я попробую остановиться как можно ближе к лесу, чтобы мы могли разбить лагерь в тени деревьев.На улице было очень жарко, так как время приближалось к полудню. Солнце в это время начинает сильно припекать и разогревать воздух, а потому было очень важно найти хоть какое-то укрытие от этого ослепительного света.Мы остановили машину на небольшой поляне у края лесополосы, и нам открылся великолепный пейзаж, олицетворяющий всю красоту матушки-природы. Вдалеке красовались заснеженные пики величавых гор, чуть ближе располагалось небольшое кристальное озеро, по которому плавали белоснежные лебеди, а позади раздавался приятный шум тихо покачивающихся от ветра листьев.- А ведь эта поляна действительно волшебная… - мечтательно произнесла Ира.- Конечно. Если бы я не был в этом уверен, то вряд ли повез бы вас сюда, – с усмешкой отвечал я.Поскольку наша вылазка в эти места должны была быть двухдневной, мы решили поставить палатки прямо здесь. Уже через час мы сидели около хорошо обустроенного лагеря, украшая разными мелочами место нашего временного жительства. Вскоре Кириллу удалось насобирать в окрестностях достаточно дров, чтобы мы смогли развести костер. Ира пыталась приготовить нам какие-то изысканные блюда, на которые ушли почти все привезенные нами запасы еды.Вкусно пообедав, мы собрались около костра и пытались решить вопрос о том, чем мы займемся дальше.- Давайте сходим в лес за ягодами! – радостно прокричала Ира. – Мне всегда хотелось снова получить те приятные ощущение, которые я испытывала от лесных прогулок в детстве с родителями.- Почему бы и нет, - согласился я. – Времени у нас достаточно, так что я думаю, что сегодня мы успеем побывать везде, где захотим. Так или иначе, будет неплохой идеей осмотреть окрестности нашего лагеря.Взяв с собой все необходимое, мы выдвинулись в сторону лесного массива. Пройдя около пятисот метров, нам удалось найти огромное скопление нетронутых людьми кустов брусники. Ягод здесь было настолько много, что почти за десять минут все взятые мною контейнеры уже были заполнены ими. Вскоре я решил, что пора возвращаться назад, и громко позвал всех к себе.- Ты чего кричишь? Всю живность распугаешь, – неподалеку раздался голос Иры.- Я смотрю, у тебя тоже добычу уже некуда собирать, – заприметил я. – Кстати, а где Кирилл? Мне казалось, что вы всегда ходили вместе.- Так и было, но он решил отлучиться на пару минут в глубь леса, думаю, сам знаешь зачем, – усмехнулась она.- Ну хорошо, давай подождем его здесь. Не хотелось бы, чтобы кто-то из нас умудрился потеряться в этом лесу.Прошло почти десять минут, а о Кирилле не было никаких вестей. Я попросил показать Иру направление, в сторону которого он ушел, после чего мы выдвинулись туда. Поскольку травы в этом месте оказалось довольно много, было легко заметить следы нашего друга, ведущие куда-то в глубь леса. Пройдя около ста метров, следы исчезли, и перед нами возникла непонятная бетонная конструкция, в центре которой находился большой открытый люк, в который можно было спуститься по лестнице.- Смотри, здесь следы заканчиваются. Не знаю, что было в его голове, но похоже, он решил спуститься в этот самый люк, – волнительно произнесла Ира.- Почему он не мог хотя бы сказать нам об этом? – злобно спросил я. – Кирилл! Кирилл! Ты меня слышишь? – но в ответ раздавалось лишь приглушенное эхо, исходящее из глубины расположенного под нами подземелья. – М-да, похоже, нам ничего не остается, кроме как самим спуститься туда и постараться его там найти.- А может, не надо? Может быть, скоро он сам вылезет?- Я так не думаю, ибо вполне возможно, что он там заблудился, или ему прямо сейчас нужна наша помощь.Достав из рюкзака два фонарика, я начал спускаться по мокрым ступенькам стальной лестницы. Ире я приказал оставаться наверху, пока не буду уверен, что внизу безопасно. Спустившись вниз примерно метров на пять, моя нога коснулась скользкого пола. Взяв в руки фонарик, я осветил помещение, в котором находился. Сначала казалось, что это что-то типа большого подвала, но вдалеке мне удалось разглядеть вход в коридор, ведущий куда-то в темноту. Каменный пол был полностью покрыт затвердевшей грязью, которая, кажется, находилась здесь уже не один десяток лет.- Давай, спускайся сюда. Кажется, здесь более-менее безопасно. Только будь осторожна, – скомандовал я.Глубоко вздохнув, она с большим нежеланием начала спускаться вниз. Дойдя почти до конца лестницы, ее нога соскользнула с предпоследней ступеньки, но, к счастью, мне удалось поймать её.- Ты как, в порядке?- Ерунда. Все нормально, - тихо проговорила она.- Ладно, пойдем вперед, – я указал на коридор впереди.Коридор оказался довольно длинным, по бокам которого располагались несколько железных дверей. Попытавшись открыть каждую из них, я пришел к выводу, что все они были чем-то намертво заблокированы с другой стороны. Логично было предположить, что за ними нам нечего искать, и, если Кирилл где-то здесь, то он находится в конце этого помещения.Проходя мимо очередной двери, мой взгляд привлек небольшой разлом в стене. Подойдя ближе, я смог разглядеть что-то внутри этого разлома, однако света фонарика не хватало, чтобы понять, что там лежит. С большим отвращением мне пришлось засунуть руку в трещину, чтобы вытащить предмет, находящийся там. Сделав это, я с ужасом отбросил находку, которая оказалась бедренной костью чей-то ноги.- Черт возьми, это еще что такое?! – с ужасом крикнул я. – Не знаю, что это за чертово место, но нам нужно как можно быстрее найти Кирилла и бежать отсюда.- Полностью согласна с тобой, - с дрожью в голосе прошептала ИраНеожиданно наш разговор прервал чей-то голос, источник которого находился где-то впереди нас в коридоре. Мы осторожно продвинулись вперед и через несколько секунд вошли в огромную комнату с высоким потолком, осветить конец которой не получалось даже фонариком. Прямо у входа на полу лежал Кирилл, который истекал кровью и был без сознания. Однако больше испугал нас не его вид, а то, чем было заполнено помещение.Весь пол был усеян человеческими костями, причем на некоторых еще виднелись остатки гниющего мяса. По бокам комнаты располагались столы, больше похожие на операционные, на которых гнили еще не до конца разложившиеся трупы. Ко всей этой ужасающей картине добавлялся еще и противный запах мертвечины, из-за которого нас с Ирой вырвало.Придя в себя, я попытался частично перевязать раны своего друга его же одеждой, чтобы остановить кровотечение, однако из-за этого он начал приходить в себя.- И вы здесь? Неужели вы тоже поняли, как мы ошибались во всем? – не своим голосом произнес Кирилл.- Что ты несешь? Зачем ты сюда вообще полез? Эх, не важно, мы вытащим тебя отсюда живым, будь в этом уверен.- Не-ет, я никуда отсюда не пойду, поскольку я осознал, насколько никчемна моя жизнь и жизнь всех людей в целом. Они открыли мне глаза и подарили надежду на новое будущее после смерти. Придет время, и вы тоже сможете понять это.- Что? О ком ты говоришь? Кто такие “они”?Кирилл с трудом поднял руку и показал пальцем в сторону дальнего конца комнаты. После этого темнота стала понемногу рассеиваться, и из нее начали появляться несколько человеческих силуэтов, одежда которых была похожа на медицинские халаты. Подойдя к нам чуть ближе, один из них произнес фразу, после которой мы бросили свои фонари, и, не оборачиваясь, пустились бежать назад по коридору.- Это место станет его могилой. Но вы можете остаться здесь, если хотите.Не знаю, преследовал ли нас кто-то или нет, но вскоре мы достигли лестницы, ведущей на поверхность. Вскарабкавшись по ней, мы пулей побежали в сторону нашего лагеря и, взяв оттуда только самое ценное, сели в машину. К счастью, она завелась с первого раза, и я повез нас прочь от этого места.- Что, мать его, происходило в этом проклятом подвале?! Кто эти чертовы люди? – бесконечно задавала Ира мне эти вопросы, ответы на которые я, конечно, как и она, не знал.- Не знаю, Ир, не знаю. Но могу сказать точно, что живым Кирилла мы больше точно не увидим…После того случая прошло два месяца, и никто из нас не мог до конца восстановиться от всего произошедшего. На вопросы родителей о том, куда пропал Кирилл, мы не могли сказать ничего вразумительного, лишь указывали на то место, куда мы ездили. Полиция несколько раз высылала патрули в ту местность, но ничего, кроме оставленных нами палаток, найти не смогла. Тот люк, казалось, снова скрылся в глубинах леса в ожидании новой жертвы.Спустя еще несколько дней мне начал сниться кошмар, в котором я снова видел это усеянное костями помещение и этих людей, облаченных в одежду врачей. Каждый раз около меня стоял Кирилл, который постоянно повторял одну и ту же фразу:- Теперь это и ваша могила. Когда-нибудь вы все равно вернетесь.После этих слов я просыпался в холодном поту, и оставшуюся часть ночи мне приходилось проводить без сна. Как оказалось, такие же кошмары начали сниться и Ире тоже. Мы пытались найти помощи у психологов, но они лишь разводили руками и говорили, что вскоре все само пройдет. Хотел бы я в это верить.Позавчера ночью мне позвонила Ира и сказала, что больше не может это терпеть. Утром ее нашли мертвой под окнами ее дома. Она спрыгнула из окна шестого этажа сразу же после звонка мне.Сегодня ночью кошмар повторился, но вместе с Кириллом там стояла и Ира, которые вместе повторяли слегка изменившуюся фразу:- Теперь это и твоя могила. Скоро ты к нам вернешься.На следующее утро я собрал все свои вещи и снова поехал в сторону той злосчастной поляны. Хватит с меня всех этих кошмаров. Не знаю, что я там собираюсь найти, но я уверен, что они ждут меня там. И я готов снова с ними встретиться.

Ключевые слова: Кошмар подвал природа поездка друг встреча смерть ужас страх авторская история

Другие, подобные истории: