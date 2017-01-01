Пляски грешников. Часть 10

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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:36

Причина: Стилистика автора сохранена

Марк Крам Просмотров: 117 Комментарии: 0 +5 Вчера, 23:35 by

Я отвез тело в багажнике к дому номер тринадцать. Затащил во внутрь и возложил его, словно преподношение, на полу в коридоре. На паркет стекала дождевая вода.– Вылечи ее, – прошептал я, как будто дом меня слышал. – Умоляю тебя. Забери меня вместо нее, только пусть она будет снова жива и невредима. Ты же можешь это сделать!Холодная тишина.Когда я собирался возвращаться в машину, что-то заставило меня остановиться у парадного входа.– Это не Бог, а дьявол, – донесся из-за спины голос Тайлера. – К нему ты обращался.Я повернулся. Он стоял у лестницы, рукой поглаживая перила. Буквально в то же мгновение я бросился к нему. Склонился перед ним и стал искренне молить, как это делают рьяные прихожане какой-нибудь захолустной католической церкви.– Верни ее! Сделай это, молю! Забери меня вместо нее! Пожалуйста! Я сделаю все, что угодно, все что скажешь, пусть она будет жива! Молю! Сделай что-нибудь!– Но ведь это не я убил ее, а ты, – сказал он мягко, с сочувственным выражением на лице. То была лишь маска, скрывающая под собой личину хладнокровного монстра. – И потом, я не воскрешаю мертвецов. У меня нет такого права. Прости, я действительно очень сочувствую твоему горю, но ничего не могу с этим поделать. Мне больно смотреть, как ты страдаешь.– Это очередная ложь! – рявкнул я.– Не забывай, что я теперь часть тебя. И прекрасно чувствую все, что ты переживаешь в сердце. Боль, страх, радость или отчаяние – это все знакомо мне. Но прошлое изменить нельзя, каким бы ужасным оно ни было.– Нет! – безнадежно вскричал я, схватив его за вороты куртки. – Нет… нет… нет…Постепенно хватка ослабевала, голос затихал и в конце сменился жалобными всхлипами.Он молчал.– Мужайтесь, старина, – сказал он, похлопав меня по плечу, а затем прошел в гостиную.Спустя нескольких долгих минут я последовал за ним.– Я убил всех своих друзей, – сказал я приглушенным голосом, вступая в предел комнаты. Меня лихорадило. – Убил их всех…Словно воспоминание посетило голову, и я произнес:– Я убил Кормана… Господи, Тайлер, как я мог это сделать? Как же я мог докатиться до такого? Столько смертей... и ради чего?Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу, и смотрел мне в лицо, не выдавая своих эмоций. Если они, конечно, были ему свойственны, и это не была игра талантливого актера.– Знаешь, – наконец он нарушил тишину, – люди приходят в этот мир с мыслью, что у них есть какая-то миссия. Они живут здесь не просто так. И умирают тоже не просто так. Весь мир – это сложная система связанных между собой факторов, случаев или событий.– И ты в это веришь? – спросил я. – Хочешь сказать, что кто-то хотел, чтобы это произошло? Чтобы я занимался этим - пытал и убивал ни в чем неповинных людей?! Ты ненормальный!– Нет, – сказал он. – Это всего лишь причина, следствие в другом. Мы с тобой здесь, труп – в коридоре. Это ли не случайность?– Что?– Никто не управляет тобой, Дилан. Ты волен делать то, что посчитаешь нужным. Это твоя судьба. Ты сам выбрал такую жизнь. И Аманду и того жирдяя из семейки Флинстоунов («Здоровяка») убил ты.– Это вышло случайно! Я не хотел... это ты замучил Кормана насмерть, а не я! Я был ни при чем!– Так уж и ни при чем? – Тайлер досадно цокнул языком. – Тебе открыть тайну? Ты был в состоянии аффекта и уже ничего не помнишь? Я был в твоем теле только до той поры, пока общался с ним, но потом, когда наступил черед действовать, роль палача взял на себя ты. Я лишь был сторонним наблюдателем и любовался твоими успехами. Не хотел говорить тебе сразу, боялся, что ты спятишь и не вынесешь правды. Но сейчас, думаю, можно раскрыть все карты. Кормана зарезал ты, Дилан, и у тебя на это были веские причины.Мне пришлось сесть на краю дивана, чтобы в очередной раз не свалиться на пол от бессилия и усталости.– Что касается Аманды, я видел, с какой страстью ты всаживал в нее нож. Я даже возбудился, – Тайлер засмеялся.– Больной ублюдок... – процедил я сквозь стиснутые зубы.– Ты не лучше меня, – прервал он и вдохновенно продолжил. – К черту план небес! Дерьмо это все! Мы не одноразовые пакетики презервативов, чтобы использовать нас, а потом просто скинуть в выгребную яму, как более не способный ни на что продукт. Вонючая биомасса! Мы творцы, а не творения! Не кисти в руках художника, нет! Мы сами создаем свой мир! Правим и уничтожаем! Ты делаешь себя свободным или пленяешь дурацкими мыслями и пустыми выдумками. Все остальное не важно. Ересь для тех, кто ищет утешения или пытается себя оправдать. Бесполезная чепуха! Мы с тобой, Дилан, вместе до конца. Вечно. Покуда смерть не разлучит нас, – с долей иронии заметил Тайлер. – Иди домой и прими душ. И не забудь отмыть багажник от крови, нам еще не хватало, чтобы тобой заинтересовалась полиция. Я останусь здесь и разберусь с телом, – он загадочно улыбнулся, показывая острые резцы. – Об этом можешь не беспокоиться.Дома я никак не мог расслабиться. Был не в состоянии выкинуть из головы кошмарную сцену в парке. Пронзительный визг. Разбитый череп. Смерть Аманды. Всякое напоминание об этом вызывало во мне боль и ужас. Я заткнул уши ладонями, лишь бы не слышать этого громоподобного крика. Но ничего не помогало.Я сидел у себя в комнате на кровати. Словно бы это было пару лет назад, когда я только пришел домой ночью с вечеринки, заперся у себя в спальне и не выходил несколько дней – трагическая смерть Уэса. Именно оттуда все пошло наперекосяк. С того момента все изменилось. И уже не могло быть иначе. Проклятый зеленый туман, разрушенная жизнь. Теперь смерть повсюду окружает меня. Цепко держит в вороньих когтях.Папа узнал, что я брал его тачку и жутко взбесился. Орал на меня. Забавно то, как он десять минут отчитывал меня, а после еще тридцать с лишним минут говорил, какой я глупый, никчемный, расточительный и слабохарактерный. Жаловался, почему ему достался такой непутевый отпрыск. Где-то произошел генетический сбой, папочка. Ты хотел себе наследника, чтобы в конечном итоге я занял твое место. Стал главой фирмы. Но вместо этого я занимаюсь обезглавливанием таких помешанных на тупых принципах простофиль. Мне плевать.Я перевел взгляд на красный коврик, постеленный на полу. Красный, как кровь Аманды. Меня замутило. Я начал глубоко и медленно дышать, пытаясь унять это гадкое чувство внутри. Успокоить больной желудок. Тело сотрясала мелкая дрожь. Больной, больной, больной... это болезнь? Где же Тайлер? Почему его до сих пор нет? Как будто он занят более важными вещами.Дверь внезапно скрипнула, отчего я встрепенулся и обхватил руками колени. Кто это? Снова отец? Нужно было встать и проверить.Я вышел в коридор и оглянулся по сторонам. Никого. Кроме инвалидной коляски, которая стояла напротив в конце коридора у двери. Тетя Лиз? Коляска принадлежала ей. В течении нескольких лет состояние тетушки Лизы ухудшалось. Она уже не была способна передвигаться по дому самостоятельно. Папа хотел сдать ее в больницу, чтобы последние годы (или дни) она провела в общественной палате, в окружении таких же умирающих стариков, как и она, а не «досаждала своему семейству». Но мама была категорически против этого и грозилась уехать из дома, если папа так бессердечно поступит с женой покойного дяди Бертрама. Они вновь ссорились, вновь ругались – сильнее обычного. Папа рассвирепел, мама разбила свою любимую чашку. Потом они оба ушли.Достигнув конца коридора и отодвинув в сторону инвалидную коляску, я тихо открыл дверь и пересек комнату тетушки Лизы. Свет не горел.– Тетя? – позвал я ее, но никто не откликался. Не удивительно, она уже давно ни с кем не разговаривает. – Тетя Лиза, это Дилан. Вы где? С вами все хорошо, тетя Лиза?Я нащупал рукой выключатель и зажег лампу. Помещение озарило тускло-желтым светом, я встревожено дернулся. По комнате словно прокатился ураган: предметы в беспорядке лежали на полу вместе со скомканной одеждой, шкаф открыт, у столика выдвинуты все ящики, выставляя напоказ содержимые в нем предметы: всякие медицинские тюбики, крема, платочки и прочую дребедень. Господи! Что здесь произошло? Кто устроил весь этот погром? Из множества терзавших мою голову вопросов я мог ответить только на один из них – тети Лизы здесь точно нет.Я развернулся и вышел из комнаты. Еще раз бросил подозрительный взгляд на инвалидную коляску, а затем направился к лестнице. Остановился у лестничного проема и посмотрел вниз, где открывался вид на прихожую.Внезапно за спиной раздался скрип половиц. И кто-то неожиданно набросился на меня сзади. Буквально сел на меня верхом, как на лошадь! Кто-то очень массивный. С силой сдавил мою шею. Я хотел закричать, но вместо этого издал только стон. Начал яростно дергаться, пытаясь скинуть его со спины. Извивался так, как будто у меня под рубашкой клубок змей. Но тщетно. Оно намертво вцепилось в меня своими толстыми, как сосиска, нестрижеными пальцами и сильнее впивалось в горло. Я уже хрипел. Голова закружилась. Я задыхался. Слишком мало воздуха. Краем глаза я успел рассмотреть его. Того, кто душил меня. Это была жена дяди Бертрама – тетя Лиза! С растрепанными седыми волосами и совершенно одичавшим взглядом. Она же совсем сошла с ума! Я почувствовал теплое зловонное дыхание над ухом. Вонючий запах чеснока вперемешку с запахом каких-то лекарственных мазей давал несравнимо мерзостный эффект. Я пожалел, что у меня нет насморка. Для носа это была, несомненно, кошмарная пытка.– Зло! Зло! Зло! – восклицала она, словно помешанная фанатичка. – Дьявол! Проклятый! Ты зло! Оно погубит тебя, если ты не вернешься! Сожги его! Сожги его! Сожги...– Отцепись от меня, бешеная сука! – невольно сорвалось с губ. Но у меня не было времени фильтровать безудержный поток слов, вылетавших из горла. – Отстань! Отстань! Слезь с меня! Слезь! Чертова тварь!Должен сказать, она активно сопротивлялась, как будто не она только что напала на меня и пыталась прикончить, а я пришел к ней лично, чтобы отправить ее до небесных врат. Это напоминало чем-то родео – дикие скачки. Правда, быком выступал я. И у меня уже кончались остатки запаса кислорода в легких. Из последних сил я сделал рывок, нагнулся и перекинул ее через плечо. Она кубарем покатилась вниз с крутой лестницы, не пропуская ни одной ступеньки и ударяясь о каждый угол. Раздался грохот. Стены задрожали. Тетя Лиза впечаталась в дверь. Бездыханное тело распласталось на полу.Врачи сказали, что смерть наступила мгновенно. Несчастный случай.Мама плакала, отец ее успокаивал, но в глубине души он ликовал. Я-то знаю. Он давно хотел избавиться от вредной старухи. Мы собрались в гостиной. Родители опять ссорились. Не могли прийти к решению - хоронить или кремировать. Ругались друг на друга. Я сидел в сторонке, хмуро подперев голову рукой.В дверях гостиной внезапно появился Тайлер и захлопал в ладоши.– Тебя нельзя оставлять одного, – сказал он улыбаясь. – Что я пропустил на этот раз?

Ключевые слова: Смерть сверхъестесственное старуха убийства страх авторская история

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