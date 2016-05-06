Девушка из сна

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

leemarteve Просмотров: 261 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 11:25 by

Приснился мне как-то такой сон — сидим мы с моей бывшей девушкой Ритой. К слову, расстались мы с ней на тот момент более полугода назад, и это было далеко не спокойное расставание — она много кричала, говорила, что ненавидит меня, но писала несколько раз после расставания, просила начать все сначала. Общаться с этой истеричной девушкой у меня не было никакого желания, поэтому я спокойно объяснял, что у меня уже новая пассия.Месяц назад, как я узнал, она переехала в другой город, чему я был рад. И тогда мы с Дашей, моей нынешней девушкой, решили поехать как-нибудь в её родной город. Жила Даша совсем недалеко, два часа езды на электричке, поэтому я с радостью согласился. Дату мы выбрали на конец ноября.Как-то прихожу домой с учёбы и ложусь спать, сил никаких не было. И снится мне Рита. Узнаваемая, но другая. Когда мы встречались, у нее были длинные тёмные волосы, а во сне короткие, более светлые. И что-то в ней изменилось — взгляд стал задумчивым и серьёзным, появилось в ней что-то такое, что притягивало людей, хотя после расставания, каюсь, у меня даже было к ней отвращение. И вот, сидит Рита на полу, я сажусь рядом. Во сне мне казалось, что мы до сих пор вместе, что я очень люблю её.— Не ходи на вокзал, — вдруг говорит она. И в её голосе что-то тоже изменилось.— Рит, ты чего? — с улыбкой отвечаю я. — Ты же знаешь, как мне важна эта поездка.— Не ходи на вокзал! — чуть громче говорит она и берет меня за руку.— Почему?— Пожалуйста, не ходи на вокзал, — третий раз повторяет Рита и смотрит на меня умоляющими глазами. Причём в этот момент я не испытывал к ней никакого раздражения, мне просто хотелось узнать, какой смысл её просьбы. И тут Рита начинает плакать, но не так, как при расставании — громко и при этом умудряясь кричать, а тихо, как маленький котёнок, повторяя все ту же просьбу. "Не ходи на вокзал". Я обнимаю её, крепко прижимаю к себе и успокаиваю.Перед тем, как проснуться, она громко говорит: "Послушай меня. Не ходи, пожалуйста, на вокзал!", и тут я просыпаюсь в холодном поту. Первая мысль — позвонить Рите. Но я вспоминаю, что мы весной расстались и что я уже давно не люблю её. А в комнате словно чувствую запах — любимых духов Риты.В этот день я решил встретиться с Дашей, поговорить о поездке. Сначала хотел забить на сон, но уж такой он реалистичный был, и с чего мне Рита приснилась? Встречались мы с ней всего пару месяцев, не были так близки, как с Дашей. И вот подошёл я к нашему коронному месту — торговому центру.Приходит Даша. Сам не могу объяснить, но что-то в ней было такое отталкивающее, неестественное. Хочу сказать, что Даша очень красивая, популярная в своём колледже девушка, душа компании и многое другое. Общительная, смешная, в общем — у неё много поклонников. Даже странно, что она выбрала меня, но тогда я заметил, что Даша какая-то странная, не такая, как обычно.Рита была полной её противоположностью. Пара лучших подруг от силы, грустные глаза. Она была замкнутая. и её никто не замечал. Знакомиться Рита не любила, все время сидела дома, занималась саморазвитием. Но она тоже была красивая, только не как Даша. У Риты была нетипичная красота, которую, может быть, когда-то восхваляли художники.Иду, спокойно гуляю с Дашей. Уже забыл и про бывшую, и про поездку, но мы гуляли на окраине города, возле лесопарка. Оттуда было видно железную дорогу, и я увидел, как проносится поезд.— Совсем скоро и мы поедем в *название её родного города*, — улыбаясь, говорит девушка. Мне становится не по себе.— Дашуль, а ты точно этого хочешь? Может, в декабре?— Ну уж нет, у моей двоюродной сестры Лики юбилей — пятнадцать лет! А ты что, передумал?— Да нет... — вздыхаю я. С Дашей спорить бесполезно.Прошло время. Забыл я про Риту и про сон. Ну, знаете, друзья, гулянки, учёба... Как у обычного студента, у меня была яркая и насыщенная жизнь. Общие знакомые про Риту, слава богу, не писали, сама она тоже не писала, вот и позабыл я её "пророчество". А зря.Наступил день поездки. Собрались мы с Дашей, поехали на вокзал, который находится на окраине города. Погода была не самая хорошая — солнца не было, тучи предвещали дождь, но у меня было отличное настроение. Приехали мы и ждём электричку.Как раз напротив меня, через платформу, находится вокзал. Вижу, как подъезжает другой поезд, и оттуда выходит... Рита! Я сразу заметил её. Она обернулась, посмотрела на меня и направилась, видимо, с родителями, в вокзал. Я сразу вспомнил сон и хотел с ней поговорить, хотя мы, как я уже сказал, не общались. Но почему-то мне хотелось посмеяться над этим — вот же, ты сама на вокзале! И я соврал Даше, что увидел старого друга, надо с ним поговорить, а сам ринулся за Ритой.И тут происходит нечто странное. Подъезжает грузовой поезд, и... Взрыв! В поезде были тонны взрывчатки, и каким-то образом он взорвался, хоть и не очень сильно. Задело вокзал, поезда, железную дорогу и, конечно же, людей.Позже я узнал, что Даша магическим образом выжила — пару царапин, да и все. Зато люди, стоящие рядом с ней, погибли, как и многие другие, находящиеся тогда на вокзале. Мне тоже повезло — выжил, правда с переломами обеих ног (сам не знаю, как их сломал).Очнулся в больнице. Первым делом вспомнил про Риту, а не про Дашу. Допрашивал всех врачей, нет ли в больнице Риты. Нет, не было, посоветовали обратиться либо в морг, либо в другую больницу. Ходить я тогда не мог, но у родителей выпросил инвалидное кресло, чтоб хоть как-то передвигаться.Выписали меня через неделю. Даша меня тут же бросила. Сказала, что у неё не осталось никаких чувств ко мне, но я был даже рад этому, ведь у меня вернулись чувства к Рите.Со сломанными ногами я искал её. Все страницы в социальных сетях, даже в инстаграме, оказались удалены или заброшены. Ни в одном морге её не было, как и в любой другой больнице. Общие знакомые понятия не имели, что с ней, но как-то я вспомнил, что была у Риты лучшая подруга — Анжела. Добыл я у кого-то номер Анжелы и позвонил ей, объяснил ситуацию.Как оказалось, два месяца назад она попала в аварию. Кома. С родителями порядок, а дочка — в коме. Мои переломы были не такими серьёзными, поэтому зажили за несколько недель, и я поехал в город Риты, находившийся в трёхсот километрах от моего. Встретился с Анжелой, а она-то немного с приветом и сразу все рассказала. Что Рита меня сильно любила до аварии, хотя её отверг. Что в коме она бормотала непонятные слова, которые никто никак не мог разобрать. Что последний месяц до аварии Рита ходила очень грустная, не выходила из дома, даже на прогулку с Анжелой, и не говорила, почему.Мы поехали в больницу. На удивление, Анжела была рада меня видеть.— Но как я мог её увидеть, если она уже была в коме? — спросил я у Анжелы.— Обознался, наверное, — ответил она. Если бы в тот злосчастный день я стоял рядом с Дашей, скорее всего, я бы погиб! Нужно было послушать Риту во сне, думал я и очень удивлялся этому случаю. Несмотря на то, что её там не было, она спасла меня два раза.Мы приехали в больницу, и Анжела решила оставить меня наедине с Ритой. Она была такая же, как во сне. Короткие волосы, пухлые губы, длинные ресницы... Всё-таки Рита была очень красивой.Я взял её за руку и приходил последующие три дня, рассказывал ей, как люблю её, какую сильную ошибку я совершил. И главное — я благодарил её за то, что она спасла мне жизнь. До этого я никогда не верил в бога и в мистику, но после этого случая поверил. И как-то прихожу я с книгой — стихи Есенина. Случайно вспомнил, что Рита обожала Есенина. Начинаю читать, машинально беру её за руку и чувствую, что она сжимает мои пальцы.Рита проснулась.Первыми её словами были:— Я ждала тебя, — и тогда она улыбнулась. Не теми грустными глазами, как во сне, а искренними и радостными глазами. Готов поклясться, что в тот момент улыбка Риты была готова осветить весь мир.После этого Рита говорила, что часто видела меня в коме, но она почти ничего не помнила. Однако я понял, что по-настоящему люблю её и готов на ней жениться.Задумайтесь, может быть, ангелы-хранители — это не те, кто ходят за нами по пятам. Возможно, это самые близкие нам люди.

Ключевые слова: Девушка сон предупреждение опасность авторская история

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