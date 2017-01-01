Страх. Часть 2

your shadow is not your Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:15 by

Промелькнула мысль, что на самом деле забыла, неделя была напряженная, ключ я просто не повернула, и некоим сквозняком дверь приоткрылась. Бывает. В общем, сославшись на свою растерянность, закрыла дверь, взяла уже успокоившуюся кошку на руки и отправилась на диван, продолжать свой ленивый вечер.Время близилось к полуночи, и сопротивляться сну было уже бесполезно. Суши так и остались нетронутыми, коробочка от пиццы была отправлена в мусор, а хозяйка, то есть я, в предчувствии интересных снов шла в комнату на любимый диван… Но что-то заставило меня проверить входную дверь еще раз, подошла, прокрутила замки, вроде все в порядке.Разбудил меня писк давно потерявшейся резиновой игрушки, которую собака таскала по комнате. Прошел год с момента пропажи, но так и не нашли её тогда!Пора вставать, умываться, завтракать и начинать генеральную приборку.Обычно животные уже крутились на кухне и ждали, пока накормят. Но на завтрак пришла, еле расставшись с игрушкой, только собака. Кошка на «кис-кис» так не пришла.Заглянув в свою комнату, поняла, что и там её нет.В комнату бабушки я не заходила давно, так же давно там не вытиралась пыль, не мылся пол. Все вещи стояли, как прежде, как при жизни бабули. Висел ковер на стене, вдоль него стояла кровать с аккуратно сложенными подушками, накрытыми кружевом. С другой стороны комнаты, напротив кровати, стояло старое зеркало. На стене рядом висела полка, на ней стояли открытки, рамки с фотографиями. И, как у всех верующих людей, в комнате бабушки была отдельная полочка в углу, где стояли иконы, свечи, лампадки. Шкаф с вещами тоже выделялся своей стариной, массивными ножками, рисунком. Ручки у него были металлические, круглые, кажется, напоминали те, что когда- то были в замках.Немного загрустив, собиралась выйти из комнаты, но мой взгляд привлекло то, что на кровати были следы, покрывало было смято, как будто кто-то сидел. Еще раз обведя комнату взглядом, поняла, что это не единственный странный момент! На поверхности зеркала скопилась пыль и по краям были следы от пальцев. Причем сложилось впечатление, что появились они недавно, и это «недавно» - вчера или сегодня! Я подошла ближе и прикоснулась к зеркалу, провела рядом пальцем и сравнила оставленный мною след с обнаруженными следами. И вот тут мне стало не по себе!Быстро выйдя из комнаты, закрыв за собой дверь, я решила все-таки позавтракать, а потом начать делать запланированную уборку.Допивая кофе, строила планы на выходной день. И тут зазвонил телефон:- Привет, Ленка!- Привет, какие планы на выходные? Куда пойдем?- Я еще не решила, сначала надо навести порядок в своем холостом доме!- Давай помогу, вдвоем веселее!- Хорошее предложение! Приезжай!- Целую, подруга, жди.Уже через полчаса я услышала стук каблучков на лестнице, что не могло не радовать!Ленка, подруга с работы, веселый, улыбчивый и очень отзывчивый человек. Работаем уже лет пять вместе, быстро нашли общий язык, тайн друг от друга не держим. Даже знакомы с родителями, которым передаем приветы и сувениры, когда нет возможности увидеться.После уборки Ленка достает из сумки заветную бутылочку и говорит:- Надо начинать! Пчелки свою работу сделали, пчелкам надо расслабиться!Под смех и шутки наготовили себе закуски, я достала не съеденные вчера суши, и мы сели за барный столик. Через полчаса Ленка пошла курить на балкон.Кстати, кошка нашлась, спала в диване. Но когда пропажа была обнаружена, то совсем не обрадовалась хозяйке! Может, заболела? Сердце чувствовало: что-то не так, надо это как-то решать! Вкусных косточек не осталось, зато витаминки еще есть, надо задобрить кошечку, а то совсем на себя не похожа.Витамины Мара съела с большим удовольствием и даже вновь начала мурлыкать! От поглаживаний стала прикрывать глаза и потихоньку засыпать.Собака тоже забралась на диван, тихонько подползла к кошке, и та на удивление приобняла её лапкой. Вот такая идиллия между животными!Лена уже вернулась с балкона и с возмущением заявила:- Ты что, мать, двери не закрываешь? Не в деревне живем!- Да я закрывала! Опять 25! Вчера вечером, после ухода доставщика пиццы, было то же самое! Я помню точно, что дверь закрыта была, но поведение кошки ошарашило. Ты когда-нибудь видела, чтобы моя Мара стояла, как дуга, и шипела?- Неа!- Вчера её как подменили! Я, честно говоря, сама немного испугалась! После того как получила заказ, рассчиталась с молодым человеком, закрыла дверь. Маразмом мне рано еще страдать, и я уверена на сто процентов! И когда кошка в таком надыбленном виде с шипением и рычанием смотрит в сторону коридора, я понимаю, что что-то не так! Пошла в кор…- Стой! Перебью тебя! Кошки видят и чувствуют нечисть всякую, привидения! Это мне еще бабушка рассказывала! Может, и твоя увидела что-то?- Лен, ну я тебя умоляю, может, еще скажешь, что у меня тут неупокоенные души ходят?- Дурочка. Не зря же об этом пишут и снимают фильмы, причем документальные тоже!- Это для разогрева публики! Не более. Сейчас развелось писателей да фотографов, вроде блогерами их называют. Снимают на камеру всё ходят, потом пишут о том, что сняли, плюс зарабатывают на этом.- Извини, но сколько уже лет бабушки нет?- Шестой год… Я скучаю по ней. Она была для меня всем, и помогала в учебе, и готовить учила. Помню, как косички заплетала, а на кончиках банты завязывала… Хорошие воспоминания остались!- Да, ты одна до шестого класса с этими бантами ходила. И мальчики тебя дразнили всегда первоклашкой! А пирожки какие пекла, ммм, объедение!- Лена, я кое-что хочу тебе показать и узнать твоё мнение! Пошли!Мы подошли к комнате бабушки, и первое, что бросилось в глаза, - приоткрытая дверь.- Так, я утром заходила в комнату и, когда выходила, плотно закрыла дверь! Что за чертовщина? Ладно, пошли!Открыв дверь, я включила свет. Взял Ленку за руку, подвела её к зеркалу.- Смотри, следы пальцев.И показала на те, что обнаружила утром.- А вот след от моего пальца. Что ты можешь сказать об этом?- Эммм, ну, то, что следы оставлены примерно в одно время!- Кем? Я в комнату до сегодняшнего утра не заходила около года! Ты знаешь, у меня никого нет, да и не стала бы я показывать бабушкину комнату своему возлюбленному!- Так, давай успокоимся. Конечно, жутковатые мысли, но если никого тут не было, а следы есть, и они свежие, так сказать, то следует полагать, что кто-то все же заходил и трогал бабушкино зеркало! У кого еще есть ключи от квартиры?- Нет, бабушка завещала квартиру мне. Участок за городом брату. Больше ничего у неё не было! На вешалке до сих пор висят её ключи, было всего два экземпляра…И тут Ленка выдала:- Значит, кто-то у тебя завелся, и этот кто-то привидение или что похуже!- Брось давай, ты же знаешь, какой я скептик. И не верю в эту ерунду!- А ты давно видела ключи на вешалке?- Они всегда там висели!Лена перевела взгляд в коридор и сказала:- Кааать, я их отсюда не вижу…Я вышла из комнаты и как столб застыла!- Не поняла? А где они? Кто…? Да как такое может быть?- Может, домовой? Поиграет и отдаст.- Лена, я взрослая девушка! Какие домовые!?Я готова была возмущаться бесконечно, закрыв глаза руками, пыталась вспомнить, кто был в квартире последние шесть лет, кому могли понадобиться ключи от моей с бабушкой квартиры?

Ключевые слова: Страх сущность кошка дверь ключи авторская история

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