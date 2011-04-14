Расплата за грехи. Часть 1

your shadow is not your Просмотров: 258 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 10:53 by

Будни…Выматываюсь, возвращаясь домой, порой даже не хочется забегать в магазин! Домой, скорее домой!Дома ждут собака, кошка и пустые темные комнаты. Поднимаюсь по лестнице, слава Богу, второй этаж, достаю ключи из сумочки. Уже идя по ступенькам, слышу, как собака скребется в дверях, слышит, узнает по шагам, еще немного, и начнется! Открываю дверь, и этот маленький рыжий комочек начинает прыгать, облизывать, носить свои игрушки к ногам. Пытаюсь угомонить это радующееся мне создание, наклоняюсь, чтобы снять сапоги, краем глаза смотрю вправо, дверь в комнату бабушки прикрыта. Никак не могу привыкнуть, что её больше нет…Вздохнув, иду на кухню, собака рядом, кошка дала о себе знать и тоже крутится под ногами.- Сейчас, сейчас я вас накормлю!Достаю заветные пакетики, животные радостно смотрят, облизываются. Одно дело сделано. Надо и себя накормить, хотя готовить совсем ничего не хотелось! Матушка-лень взяла своё!Так, где-то была эта бумажка, доставка пиццы и прочей вкусности, куда же делась? Закрыв ящик, беру телефон. Ладно, воспользуюсь интернетом, так уж и быть.Спустя минут пять сделала заказ, любимая остренькая большая пицца и сет из любимых суши прибудет примерно через час. А пока можно выбрать фильм, за просмотром которого будет уплетаться доставленная еда.Я, любитель разных страшилок, ужасов, паранормальности и всего необъяснимого, неожиданно для себя решаю посмотреть что-то по ТВ. В современном мире люди реже стали смотреть телевизор, вот и мой стоит, немного запылившись. Твердо решаю провести в выходные генеральную уборку. Окинув взглядом комнату, решила: пока жду доставщика, хоть пыль протру!Животные уже наелись, кошка, зовут её Мара, вальяжно расположилась на спинке дивана, повиливая хвостом, прищуривая свои зеленющие глаза, приятно намурлыкивала, что говорило о том, что котэ довольна! Собака же грызла свое лакомство, иногда отрываясь для того, чтобы проверить все ли на месте, всё ли в порядке. Вообще, животные у меня умнички, кошка свои дела делает куда надо, собака не грызет обувь и мебель и просто так не тявкает. Хотя собак маленьких пород называют пустолайками, но к моей это не относится. Проявить себя как охранницу может, но только когда её дразнить:- Айва, кто там?!Не знаю почему, но еще реагирует на звук «БУ», заливается как сумасшедшая! Наблюдать забавно!Ох, есть как хочется, уже желудок дает о себе знать, где же черти носят этого доставщика?Звонок в домофон:- Кто?- Доставка пиццы!- Проходите, заждалась уже!Ну и голос, аж мурашки! Но не от приятности звучания, а наоборот, холодок пробежал.Иду к дверям, прислушалась к шагам, но не слышу, открываю, и что я вижу: внешне красивый, светло-русый парень, высокий, из под шапки, низко натянутой на глаза не рассмотрела их цвет, но темные круги под ними, говорили о том, что парень не высыпается. Протягивает он мне две коробки, и говорит:- Желательно без сдачи.- Сдачу себе оставите, лишнем не будет!- Всего доброго, спокойной ночи…И опять холодок…Быстренько закрываю дверь, прислушиваюсь к шагам, но опять их не слышу… Странно! Подошла к окну, обычно доставщики оставляют машину у подъезда, но тут даже минуты не прошло, а машина уже уехала. Постояв пару минут у окна, глазами отметила, что следов на снегу от машины тоже нет! Хм, может за домом остановился. Да и ладно, пойду наслаждаться, наедаться под теплым пледом у телевизора.Пощелкав каналы, выбрала передачу, в которой рассказывали о захоронениях, которые были найдены случайно. Интересно, но в то же время сюжет монотонный.Доедая последний кусочек пиццы, краем глаза заметила, как Мара резко села и напряглась, зрачки в глазах увеличились, как будто кошку что-то напугало. Я погладила своё испугавшееся животное, пытаясь успокоить, но вместо мурлыканья услышала рычание.- Что с тобой случилось? Чего так взбесилась!Кошка спрыгнула с дивана, прошла до дверного проёма комнаты и замерла. Шерсть поднялась дыбом, выгнулась в манере «стой или нападу и исцарапаю!». Собака от такого неожиданного поведения убежала на лежак у дивана и, вылупив глазки, смотрела в проём.Так не хотелось вылезать из пледа, но пришлось. Ведь надо угомонить разбушевавшееся животное. Засунув ноги в тапочки, лениво шагаю к кошке, та же в свою очередь еще больше начинает рычать! Ну, думаю, совсем обезумела, кошке восьмой год всё-таки. Подойдя ближе, почувствовала холодок, пробежавший по плечам. Немного поёжившись, посмотрела, не открыто ли окно, но все в порядке, окно закрыто. Тогда в чем дело? И тут, немного остолбенев, вижу, что входная дверь открыта! Точно помню, что закрыла её после получения заказа! Что за дела?

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