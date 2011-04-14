Расплата за грехи. Часть 1

Расплата за грехи. Часть 1Будни…
Выматываюсь, возвращаясь домой, порой даже не хочется забегать в магазин! Домой, скорее домой!
Дома ждут собака, кошка и пустые темные комнаты. Поднимаюсь по лестнице, слава Богу, второй этаж, достаю ключи из сумочки. Уже идя по ступенькам, слышу, как собака скребется в дверях, слышит, узнает по шагам, еще немного, и начнется! Открываю дверь, и этот маленький рыжий комочек начинает прыгать, облизывать, носить свои игрушки к ногам. Пытаюсь угомонить это радующееся мне создание, наклоняюсь, чтобы снять сапоги, краем глаза смотрю вправо, дверь в комнату бабушки прикрыта. Никак не могу привыкнуть, что её больше нет…
Вздохнув, иду на кухню, собака рядом, кошка дала о себе знать и тоже крутится под ногами.
- Сейчас, сейчас я вас накормлю!
Достаю заветные пакетики, животные радостно смотрят, облизываются. Одно дело сделано. Надо и себя накормить, хотя готовить совсем ничего не хотелось! Матушка-лень взяла своё!
Так, где-то была эта бумажка, доставка пиццы и прочей вкусности, куда же делась? Закрыв ящик, беру телефон. Ладно, воспользуюсь интернетом, так уж и быть.
Спустя минут пять сделала заказ, любимая остренькая большая пицца и сет из любимых суши прибудет примерно через час. А пока можно выбрать фильм, за просмотром которого будет уплетаться доставленная еда.
Я, любитель разных страшилок, ужасов, паранормальности и всего необъяснимого, неожиданно для себя решаю посмотреть что-то по ТВ. В современном мире люди реже стали смотреть телевизор, вот и мой стоит, немного запылившись. Твердо решаю провести в выходные генеральную уборку. Окинув взглядом комнату, решила: пока жду доставщика, хоть пыль протру!
Животные уже наелись, кошка, зовут её Мара, вальяжно расположилась на спинке дивана, повиливая хвостом, прищуривая свои зеленющие глаза, приятно намурлыкивала, что говорило о том, что котэ довольна! Собака же грызла свое лакомство, иногда отрываясь для того, чтобы проверить все ли на месте, всё ли в порядке. Вообще, животные у меня умнички, кошка свои дела делает куда надо, собака не грызет обувь и мебель и просто так не тявкает. Хотя собак маленьких пород называют пустолайками, но к моей это не относится. Проявить себя как охранницу может, но только когда её дразнить:
- Айва, кто там?!
Не знаю почему, но еще реагирует на звук «БУ», заливается как сумасшедшая! Наблюдать забавно!
Ох, есть как хочется, уже желудок дает о себе знать, где же черти носят этого доставщика?
Звонок в домофон:
- Кто?
- Доставка пиццы!
- Проходите, заждалась уже!
Ну и голос, аж мурашки! Но не от приятности звучания, а наоборот, холодок пробежал.
Иду к дверям, прислушалась к шагам, но не слышу, открываю, и что я вижу: внешне красивый, светло-русый парень, высокий, из под шапки, низко натянутой на глаза не рассмотрела их цвет, но темные круги под ними, говорили о том, что парень не высыпается. Протягивает он мне две коробки, и говорит:
- Желательно без сдачи.
- Сдачу себе оставите, лишнем не будет!
- Всего доброго, спокойной ночи…
И опять холодок…Быстренько закрываю дверь, прислушиваюсь к шагам, но опять их не слышу… Странно! Подошла к окну, обычно доставщики оставляют машину у подъезда, но тут даже минуты не прошло, а машина уже уехала. Постояв пару минут у окна, глазами отметила, что следов на снегу от машины тоже нет! Хм, может за домом остановился. Да и ладно, пойду наслаждаться, наедаться под теплым пледом у телевизора.
Пощелкав каналы, выбрала передачу, в которой рассказывали о захоронениях, которые были найдены случайно. Интересно, но в то же время сюжет монотонный.
Доедая последний кусочек пиццы, краем глаза заметила, как Мара резко села и напряглась, зрачки в глазах увеличились, как будто кошку что-то напугало. Я погладила своё испугавшееся животное, пытаясь успокоить, но вместо мурлыканья услышала рычание.
- Что с тобой случилось? Чего так взбесилась!
Кошка спрыгнула с дивана, прошла до дверного проёма комнаты и замерла. Шерсть поднялась дыбом, выгнулась в манере «стой или нападу и исцарапаю!». Собака от такого неожиданного поведения убежала на лежак у дивана и, вылупив глазки, смотрела в проём.
Так не хотелось вылезать из пледа, но пришлось. Ведь надо угомонить разбушевавшееся животное. Засунув ноги в тапочки, лениво шагаю к кошке, та же в свою очередь еще больше начинает рычать! Ну, думаю, совсем обезумела, кошке восьмой год всё-таки. Подойдя ближе, почувствовала холодок, пробежавший по плечам. Немного поёжившись, посмотрела, не открыто ли окно, но все в порядке, окно закрыто. Тогда в чем дело? И тут, немного остолбенев, вижу, что входная дверь открыта! Точно помню, что закрыла её после получения заказа! Что за дела?
Сегодня, 10:53 by your shadow is not yourПросмотров: 258Комментарии: 3
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