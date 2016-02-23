Розовая гора

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 02:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Vaalberit Просмотров: 123 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:15 by

Вот уже как два года Несси увлекалась альпинизмом. В родном штате она покорила уже все вершины, и свое тридцатое восхождение она хотела совершить где-нибудь в необычном и ранее неизведанном месте. Для того, чтобы найти такую вершину, девушка зашла на тематический сайт, где на форуме задала свой вопрос. Большинство ответов несли в себе названия знакомых ей мест, но через несколько дней ей пришло сообщение от одной девушки, которая рассказала об одном месте, которое называла Розовой горой. Это название она объяснила тем, что с ее наивысшей точки, в свое время, она встречала наикрасивейшие розовые закаты. На картах эта гора была не отмечена, поэтому девушка, которую, как выяснилось впоследствии, звали Морган, вызвалась помочь найти ее, предупредив, что около горы растет густой лес. Его невозможно было пройти без карты, которую, по счастливой случайности, ей дал знакомый, который и поведал в прошлом о существовании Розовой горы.Агнесса согласилась и договорилась встретиться с Морган в назначенном месте через два дня.Ровно через два дня Несси шагала по неизвестной ей дороге, в сторону леса, у которого и должны были встретиться девушки. По дороге ей никто не встречался, но уже подходя к месту встречи, она заметила пожилого мужчину, у которого она решила разузнать о Розовой горе. Услышав, что Несси отправляется туда, мужчина покачал головой, и сказал:- Ты не первая, кто спрашивает меня об этом месте, и я бы не советовал тебе идти через тот лес. Живу я недалеко, и однажды я увидел какое-то непонятное существо меж деревьев. Ни на одно животное оно похоже не было, да и соседи мои поговаривают, что такие же альпинисты, как и ты, возвращаются оттуда далеко не всегда.Несси только посмеялась про себя над этими нелепыми байками, поблагодарила мужчину и все же пошла дальше.Когда Морган и Несси встретились, то вдвоем с помощью карты быстро пробрались через лес. На ходу они не переставая разговаривали, и Несси даже не обращала внимания на дорогу. Когда они оказались у подножия горы, стало темнеть, и они решили устроить лагерь, чтобы завтра утром сразу же начать восхождение.Уже в палатке альпинистки еще немного поговорили и спустя час договорившись, что Морган разбудит Несси еще до рассвета, а потом легли спать.Проснувшись, Агнесса сразу же увидела, что спальник ее новой знакомой пустует. Немного запаниковав, она достала мобильник, заметив, что время уже далеко за одиннадцать, попыталась дозвониться до подруги. Связи не было.Первой же мыслью было вернуться обратно и позвать помощь. Уже сорвавшись с места, она поняла, что без карты это будет нереально. Карта осталась у Морган. И чтобы выбраться из этого леса, нужно во чтобы то ни стало отыскать ее.Взяв с собой компас и фонарик, Несси решила начать поиски с северо-востока. Так эти поиски затянулись до самого вечера. Никаких результатов не было. Наоборот, Несси чувствовала, что потерялась, но отгоняла от себя эту мысль. Уже совсем отчаявшись и бессмысленно водя фонарем по земле, девушка заметила следы и капли крови. Остановившись, она присела и стала внимательнее осматривать следы. Было похоже на то, что кто-то тащил что-то тяжелое. Погруженная в невеселые раздумья, она неожиданно слышит позади себя вой."Этого не может быть, - подумала девушка, - я спрашивала у Морган за день до путешествия, есть ли в лесу какие-нибудь дикие и опасные животные, и она ответила, что абсолютно уверена, что ни медведей, ни волков в этом лесу нет".Наведя луч фонаря в сторону звука, она увидела в несколько сотнях метров от себя обнаженного человека, или кого-то похожего на человека. Он был истощен практически до костей, тело его было неестественно вытянуто, кожа отдавала синевой, а конечности стерты до крови. Лицо его было изрезано глубокими, еще не до конца зажившими порезами, на голове практически не было волос, а язык был вытянутый и широкий, свисал изо рта, как у пса. Этот "человек" сидел на корточках и рыл рукой землю, периодически принюхиваясь. Выглядело это неестественно и странно. Тут он резко обернулся в сторону света и, встав на четвереньки, побежал. Несси быстро выключила фонарь и замерла. Ничего не заметив, человек издал утробный, похожий на вой, звук и исчез меж деревьев.Все еще не смея пошевелиться, Агнесса прокрутила в голове слова путника, которого она встретила на дороге."Так вот, значит, кого он видел тогда среди деревьев", - подумала она.Взяв в себя в руки, альпинистка решила пойти в ту же сторону, что и то странное существо. Она была уверена, что его появление как-то связано с пропажей Морган.Медленно шагая, примерно через километр, Несси заметила какую-то ветхую, полуразвалившуюся хижину. Не решаясь зайти, она спряталась за ближайшее дерево и стала ждать, сама не совсем четко понимая, чего именно. И уже через несколько минут увидела еще двух странных людей, вылезающих из хижины, среди них была женщина. Они все, также как и первый, передвигались на четырех конечностях и настороженно озирались. Спустя мгновение быстро скрылись в глубине леса.Потрясенная увиденным, Несси стала медленно отходить от странной хижины. Отойдя на безопасное, по ее мнению, расстояние, Несси решила, что ей нужно преодолеть свой страх и зайти в ту постройку, но утром. Ночь она решила провести на дереве, чтобы никто из тех существ (Агнесса уже не думала о них, как о людях) не достал ее.На следующий день она зашла в хижину. После входа сразу начиналась лестница, ведущая вниз, которая заканчивалась железной дверью. Пытаясь открыть её, Несси резко почувствовала жуткую боль в голове и потеряла сознание.Проснулась она от мерзкого жужжания лампы, и в глаза ей ударил яркий свет. Когда ее глаза привыкли к этому мощному свету, она осмотрелась и оторопела. Несси сидела в тесной, грязной, заржавевшей клетке по соседству с другими такими же пустующими клетками ,кроме одной. Прямо напротив нее она увидела свою подругу Морган, которая, вцепившись в прутья, наблюдала за ней, не сводя безумных глаз и периодически принюхивалась. Агнесса попыталась поскорее найти способ выбраться из заточения и, увидев ненадежно закрепленный прут на своей клетке, начала его расшатывать изо всех сил. Через какое-то мгновение прут поддался ее натиску и с глухим стуком упал на пол. Протиснувшись в появившуюся щель, девушка сразу же посмотрела на Морган. Подруга все также сидела неподвижно и наблюдала за ней, но тут Агнесса увидела, что этот безумный взгляд ненадолго прояснился, и рот подруги зашевелился. Несси не расслышала и подошла ближе, прислонившись почти к самой клетке, услышала шепот Морган:- Убей меня!- Что?!- Убей меня!- Ты что?! Сейчас подожди, я постараюсь освободить тебя!И тут взгляд Могран снова остекленел, и, взявшись обеими руками за прутья, она стала со всей силы биться головой об прут, крича нечленораздельные и непонятные слова. Отшатнувшись от клетки, Несси в страхе подняла с пола отвалившийся прут и воткнула в глаз безумной девушке. Тут ее крики резко оборвались, и тело обмякло на прутьях. Несси стремительно побежала вдоль клеток и увидела приоткрытую дверь. Она увидела лестницу и спускающихся по ней тех трех странных существ с окровавленными ртами, силуэт высокого мужчины в белом с двумя ведрами, с которых капала алая кровь.Все замерли. Первой оправилась от шока Несси. Она резко закрыла дверь настолько сильно, что вырвала ручку двери. В панике она побежала обратно и увидела, что в другом конце помещения есть еще одна дверь, и она забежала туда. Сразу же заперев за собой дверь, Агнесса оказалась в кабинете. В полумраке она различила письменный стол, книжные полки, разбросанные по полу бумаги и рамки на стенах.Подойдя к столу, она задела ногой большую коробку. Наклонившись к ней, она достала массивную синюю папку, на которой было написано: "История болезни пациента №34". Пролистав ее, она увидела всевозможные результаты исследований и вырезки из газет, заголовки которых гласили: "Задержан доктор, подозреваемый в незаконных экспериментах над людьми", "Доктор-мучитель сбежал из зала суда, полиция организовывает масштабные поиски". Так же в папке были обрывки фотографий, на которых были изображены те самые существа, но в более человеческом облике.Резкий стук кулаком в дверь отвлек ее, и от неожиданности она отбросила папку от себя. Человек за дверью бешено дергал ручку и кричал:- Немедленно открой мне, у тебя нет другого выхода.В панике, метнувшись в противоположную сторону, она спиной врезалась в стену и уронила одну из рамок. Несси повернулась на звук и увидела, что стена обвешена множеством старых фотографий. На всех фото был изображен тот же высокий человек в белом, только более молодой. На одной из фото она увидела доктора в компании красивой женщины, которая держала на цепях тех самых странных существ. Разглядывая эти пугающие фото, девушка наткнулась боком на что-то выпирающее из стены. Это оказалась заклеенная обоями дверь. Агнесса рванула ручку на себя и оказалась в длинном тоннеле. Двигаясь по нему, она выбежала из под оврага в лес. Не веря собственному счастью, она огляделась и сквозь заросли крапивы увидела полевую тропинку, ведущую прочь из этого ужасного леса.Она бежала изо всех сил, пока не увидела вдалеке силуэт женщины. Несси начала кричать ей и размахивать руками. Женщина остановилась и повернулась к ней. Агнесса подбежала и запыхаясь стала рассказывать о случившемся, одновременно вспоминая, что ее лицо ей знакомо. Незнакомка участливо выслушала Несси и предложила ей воды, чтобы перевести дух. Уже сделав пару глотков, она поняла, что эту женщину она видела на фото в кабинете у доктора, и это именно она стояла с цепями в руках, но тут ее разум начал затуманиваться, глаза не хотели открываться, ноги стали ватными, и она отключилась.На следующей неделе газеты пестрели заголовками о таинственном исчезновении двух альпинисток.

Ключевые слова: Гора альпинистки эксперименты исчезновение существа доктор авторская история

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