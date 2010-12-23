О природе сглаза...

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

ЛУРДЕС Просмотров: 76 Комментарии: 2 -2 Сегодня, 02:12 by

Была у меня подруга по имени Света. Она была яркой брюнеткой с чёрными глазами. Не сказать чтобы красавица, фигура тоже не особо, толстовата. Но яркостью привлекала к себе парней.После того как она вышла замуж, видеться с ней мы стали нечасто.Однажды встретились на улице, и такой невероятно красивой мне она показалась в этот раз! Прямо сияла вся здоровьем и счастьем, просто неотразима была! Впервые такой её видела.Человек я независтливый, имела глупость ей сказать - как ты хорошо выглядишь, Света!Поговорили - разошлись.Через неделю звонит мне Света - ты такая-сякая, сглазила меня, я как пришла домой, сразу плохо стало, рвало два дня, чуть не померла!Я столько лет её знала, но не думала что она такая глупая и суеверная! Дружбе нашей пришёл конец.Лет через 20 увидела на улице её мать, поздоровалась. Я была поражена как она молодо выглядит, вид цветущий и здоровый.Но наученная горьким опытом, вслух ничего говорить не стала.Спустя месяц бежала, куда-то опаздывала, и вдруг дорогу мне пересекает траурная процессия. Переходить перед ней нельзя. Пережидаю.И вижу Свету в чёрном платке. Подхожу к общим знакомым, спрашиваю. Да, её мама, после пустяшной операции тромб оторвался.Вообще заметила, как только человек кажется мне неожиданно для себя красивым, так либо он вскоре либо заболевает, либо умирает.Вы думаете, я глазливая? Не думаю, по крайней мере, в отношении детей никогда такого не было.Мне кажется, что перед болезнью или смертью в человеке что-то меняется, и некоторые это видят таким образом.Вот и весь сглаз. То есть это человек не глазливый, а видяший. И не виноват он в этом.

Ключевые слова: Сглаз подруга предчувствие авторская история

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