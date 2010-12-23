О природе сглаза...Была у меня подруга по имени Света. Она была яркой брюнеткой с чёрными глазами. Не сказать чтобы красавица, фигура тоже не особо, толстовата. Но яркостью привлекала к себе парней.
После того как она вышла замуж, видеться с ней мы стали нечасто.
Однажды встретились на улице, и такой невероятно красивой мне она показалась в этот раз! Прямо сияла вся здоровьем и счастьем, просто неотразима была! Впервые такой её видела.
Человек я независтливый, имела глупость ей сказать - как ты хорошо выглядишь, Света!
Поговорили - разошлись.
Через неделю звонит мне Света - ты такая-сякая, сглазила меня, я как пришла домой, сразу плохо стало, рвало два дня, чуть не померла!
Я столько лет её знала, но не думала что она такая глупая и суеверная! Дружбе нашей пришёл конец.
Лет через 20 увидела на улице её мать, поздоровалась. Я была поражена как она молодо выглядит, вид цветущий и здоровый.
Но наученная горьким опытом, вслух ничего говорить не стала.
Спустя месяц бежала, куда-то опаздывала, и вдруг дорогу мне пересекает траурная процессия. Переходить перед ней нельзя. Пережидаю.
И вижу Свету в чёрном платке. Подхожу к общим знакомым, спрашиваю. Да, её мама, после пустяшной операции тромб оторвался.
Вообще заметила, как только человек кажется мне неожиданно для себя красивым, так либо он вскоре либо заболевает, либо умирает.
Вы думаете, я глазливая? Не думаю, по крайней мере, в отношении детей никогда такого не было.
Мне кажется, что перед болезнью или смертью в человеке что-то меняется, и некоторые это видят таким образом.
Вот и весь сглаз. То есть это человек не глазливый, а видяший. И не виноват он в этом.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:12 by ЛУРДЕСПросмотров: 76Комментарии: 2
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