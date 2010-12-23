Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

О природе сглаза...

Была у меня подруга по имени Света. Она была яркой брюнеткой с чёрными глазами. Не сказать чтобы красавица, фигура тоже не особо, толстовата. Но яркостью привлекала к себе парней.
После того как она вышла замуж, видеться с ней мы стали нечасто.
Однажды встретились на улице, и такой невероятно красивой мне она показалась в этот раз! Прямо сияла вся здоровьем и счастьем, просто неотразима была! Впервые такой её видела.

Человек я независтливый, имела глупость ей сказать - как ты хорошо выглядишь, Света!
Поговорили - разошлись.
Через неделю звонит мне Света - ты такая-сякая, сглазила меня, я как пришла домой, сразу плохо стало, рвало два дня, чуть не померла!
Я столько лет её знала, но не думала что она такая глупая и суеверная! Дружбе нашей пришёл конец.

Лет через 20 увидела на улице её мать, поздоровалась. Я была поражена как она молодо выглядит, вид цветущий и здоровый.
Но наученная горьким опытом, вслух ничего говорить не стала.
Спустя месяц бежала, куда-то опаздывала, и вдруг дорогу мне пересекает траурная процессия. Переходить перед ней нельзя. Пережидаю.
И вижу Свету в чёрном платке. Подхожу к общим знакомым, спрашиваю. Да, её мама, после пустяшной операции тромб оторвался.
Вообще заметила, как только человек кажется мне неожиданно для себя красивым, так либо он вскоре либо заболевает, либо умирает.
Вы думаете, я глазливая? Не думаю, по крайней мере, в отношении детей никогда такого не было.
Мне кажется, что перед болезнью или смертью в человеке что-то меняется, и некоторые это видят таким образом.
Вот и весь сглаз. То есть это человек не глазливый, а видяший. И не виноват он в этом.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:12 by ЛУРДЕСПросмотров: 76Комментарии: 2
-2

Ключевые слова: Сглаз подруга предчувствие авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 02:21
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3012|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 100
Прям таки траурная процессия. И прям таки Света в черном платке. Прям бежала, опаздывала. По кладбищу бежала наверно. Сейчас на автобусе всех сразу туда привозят. И Свету в черном платке прям там встретила. Мама дорогая. Прости Господи. Всех сглазила. Ужас какой.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#2 написал: Faceless Killer
Сегодня, 03:49
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 436
Комментариев: 4 134
Ну прям страшилка какая-то, байка. И в конце странный вывод: вам кажутся красивыми люди, которые скоро умрут.

Хотя в этом есть логика: где-то читала, что у человека перед смертью становится симметричней лицо.

Вот, сейчас загуглила, заголовки в стиле:
Знала ли ты, что перед смертью лицо человека кардинально меняется? Оно становится более симметричным и красивым.

Правда ли что лицо человека становится полностью симметричным ровно за сутки до смерти?


И все в таком духе.
Но пишут о времени непосредственно перед смертью, а не за месяц.

В общем, очень странная история. Красота + сглаз + видение. Сюрреализм какой-то.

Возможно, вы просто придумали эту историю, прочитав как раз про симметричность лица перед смертью. И если бы не всунули эту нелепую похоронную процессию, было бы еще куда ни шло.
Зарегистрирован: 16.03.2011
                     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.