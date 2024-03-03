Человек цвета мяса

Новость отредактировал Летяга - 25-02-2025, 15:02

Причина: Стилистика автора сохранена

Охотник на Валуева Просмотров: 335 Комментарии: 2 0 25-02-2025, 10:43 by

Так, я даже не знаю, с чего мне начать... Буквально на днях я купил свои любимые котлеты в известном всем магазине «Пятёрочка». Я пришел домой, снял обувь (красные макасины) и блатной серый китель, доставшийся мне от прадеда (царствие небесное). Пошел в ванную, открыл кран, из которого полились непонятные нечистоты. Видимо, пьяные сантехники опять что-то намудрили с водопроводом. Пошел на кухню, предварительно заглянув на старую полку, откуда я достал старый батин фотик, на котором я еще ни разу не проверял пленку. Ну что же, криво положив фотоаппарат на полку (криворукий я идиот), фотик упал и немного разбился. Отнес фотоаппарат в комнату и пошел жарить свои котлетосы. Котлеты оказались не самыми свежими, а еще в одной из них я разглядел очертания человеческой морды. После трапезы и последующего посещения своего унитазного трона я отправился в постель, дабы сбавить жар (после шедеврокотлет у меня поднялась температура и начало знобить). Проснулся через 3 часа, примерно в 11:20 вечера, посмотрел старый бой Николая Валуева.Стало скучно. Решил всё-таки проверить плёнку старого фотоаппарата. Там находился так называемый «снафф»-контент, который отец, как я понимаю, снял еще во времена второй Чеченской кампании. В подробностях я это дело описывать не буду, но на нескольких фотках был человек, на котором человеческих черт не осталось физически, однако его морда напомнила мне ту, которая была на котлете. После таких ассоциаций я побежал в уборную проблеваться (чёрт, лучше бы я испортил пол...). После данного не совсем культурного действа я пошел на кухню водички отпить. Но на кухонном столе так заманчиво стояла бутылка водки «Калашников».Через полчаса бутылка была выжрана, и начался сушняк. Как назло, покупной воды дома не оказалось, и пришлось довольствоваться гнилой и вонючей водой из крана. Жар становился сильнее, пульс участился, голова шла кругом... 3:03 на часах... Я проснулся от ужасного зловония, которое по ощущениям наполняло всё мое тело. Не продохнуть! Открыл глаза, посмотрел на настенные иконы Чудотворца и Серафима, они смотрели на меня в ответ...- Мразь, - сказали иконы.От такого поворота событий я подскочил с кровати, но алкогольный синдром оттолкнул меня назад...- Паскуда.Да чего же это происходит?! - крикнул я.Отрубился. Снова проснулся, открыл глаза и посмотрел на календарь, вспомнив, где я нахожусь, побежал в гостиную. Упал. Отрубился. Проснулся: надо мной стоял человек красного цвета. У него не было глаз, носа, но были зубы и фотоаппарат, которым он фотографировал себя. Я понял: это те самые ошметки, которые были на фотографии. Быстро поднявшись с пола, я провёл серию ударов в пах незванному гостю красного цвета. Он не почувствовал боли и начал меня душить своими склизкими и не имеющими кожи руками. Я уже думал, что встречусь с Одином в Вальгалле, но тут в комнату заходит отец. Видимо, перепутав красного человека со своей женой, он решил поотрабатывать на нем боксерские приёмы с элементами стрельбы из пистолета. Красный человек превратился в жидкую консистенцию на стене. Я упал и отрубился. Снова проснулся. Заработал радиоприемник, из которого доносилась песня Кости Кинчева «Вор да палач». Какая же попса, подумал я, переключив волну. На ней играла песня «Человек-компьютер». Под веселые мотивы я начал выполнять упражнения с гантелями, но только минут через 10 адского тягания железа до меня дошло, что гантелей у меня не имеется, а я поднимаю могильный камень своей матери. Метким броском я разбил его вдребезги о стену, но на этом этиловый кошмар еще не закончился: из стен лезли пауки, руки лезли с потолка, Николай Валуев с молотком пытался ударить меня в пах. А радиоприёмник сам произвольно переключал частоты.«Слёзы осени на стальной броне», — послышалось из радиоприемника.Песня про моего деда, любимый дед, КАК ЖЕ МНЕ ТЕБЯ НЕ ХВАТАЕТ! Я упал на колени и устремил свой взгляд в потолок. Стоя на коленях, меня вдруг посетила мысль: «А что это гайки вдруг шестиугольные»? Бредовые мысли лезли мне в голову, я понимал это, я начинал потихоньку отходить от белки. Пошел в комнату, посмотрел на иконы, а иконы посмотрели на меня, перекрестился и лёг спать. Проснулся я в больнице, санитары сказали, мол, белочку словил и прыгнул с третьего этажа. Был без сознания, но мертвой хваткой вцепился за тот самый отцовский фотик... Я решил посмотреть еще раз на те фотографии от нечего делать... Но фотографии исчезли, кроме одной: мясной человек, который держал в своих безкожных руках фотоаппарат, направленный на его ужасное лицо...

Ключевые слова: Красный человек паук мертвец немецкий китель авторская история

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