Ван Хельсинг и колдун 2

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:09

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:09 by

Ван Хельсинг и колдун 2Теплым летним утром Kinigos отправилась к своему соседу - Колдуну.Ну просто соли попросить. Хотя, на самом деле, соль ей была не нужна - она надеялась, что колдун нальет ей своего домашнего вина.Зайдя к нему во двор, Kinigos увидела груду костей разных животных. Рядом с домом лежал огромный каркас из костей и ребер, а сам Колдун увлеченно прилаживал три бычьих черепа к трем длинным кускам позвоночника.- Это что ты делаешь? - поинтересовалась Kinigos.- Да вот подарил недавно пра-пра-пра-пра-правнукам конструктор Lego, посмотрел что они из него делают и мне тоже захотелось. Вот решил свое Чудо-Юдо создать. Будет огород мне охранять.Колдун принялся прилаживать черепа на позвонках к каркасу.- Слушай, а почему у него по десять ног с каждой стороны? - поинтересовалась Kinigos.- Чтобы бегал быстрее.Колдун приладил головы к каркасу и стал крепить конский череп в районе середины спины.- А в спине череп зачем?- Я в горло ему дуделку засуну. А снизу кость прикреплю, - Колдун как раз занялся прикреплением вышеупомянутой кости.- А вот к кости я кузнечные меха прикреплю. Их системой рычагов качать будет, и дуделка будет дудеть.- Правда с дуделкой не очень получается, - Колдун достал кусок кости и дунул в него. С неба упало несколько мертвых птиц.- Вот, совсем не дудит, - сокрушался Колдун, - потом я другую дуделку сделал, но там такой звук мелодичный был, что из нее свирель сделал. - Колдун достал еще одну кость и сыграл на ней короткую мелодию.Следующие три часа Kinigos пила вино (которое все же догадался налить Колдун) и наблюдала, как тот бегает вокруг своего Чуда-Юда и пристраивает в разные места кости, ребра и позвонки.- Кстати, а где ты столько костей набрал? - поинтересовалась Kinigos.- На скотомогильнике.- Так они могут заразными быть?- Нет. Я их сперва антисептиком обработал, а потом еще обеззараживающее заклинание применил.В конце концов у Колдуна закончились все "запчасти".- Ну все, можно поднимать, - сказал Колдун и тут обнаружил что держит в руках кость с огромным мослом.- Лишняя деталь. Куда ее? - Колдун почесал лоб мослом. - Придумал! - и он вставил кость между задних ног Чуда-Юда. - Самец будет!Колдун принялся зачитывать заклинание. Заклинание было очень длинным. Через некоторое время Чудо-Юдо дернул ногами, затем пошевелил головами и щелкнул челюстями. Спустя пару минут он поднялся во весь рост. Высотой он был с двухэтажный дом.Чудо-Юдо издал жуткий рев и сделал несколько шагов. Ноги сначала путались между собой, но вскоре Монстр зашагал нормально, прямиком к грядкам колдуна.- Эй, не вздумай мне грядки топтать! - заорал Колдун и швырнул в Чудо-Юдо поленом.Чудо-Юдо медленно развернулся и направился прямо на Колдуна.- Бежим! - заорал Колдун и бросился к выходу. Kinigos побежала следом.На улице Колдун забрался на ближайшее дерево. Kinigos забралась на соседнее.- Слушай, а чего ты сбежал? Приказал бы ему остановиться.- Я контроль над ним потерял. Видимо в заклинании напутал что-то. Теперь он сам по себе, мне не подчиняется.- Тогда развоплоти его.- Я, что бы его поднять, почти всю магическую энергию потратил. Надо ждать, когда восстановиться.- Может Ван Хельсингу позвонить? Я могу его неофициально вызвать, он мне телефон личный оставил. - предложила Kinigos- У Ван Хельсинга магия совсем слабая, а арбалетом этого монстра не возьмешь.Тут раздался грохот, и забор Колдуна обвалился. Появился Чудо-Юдо и направился к дереву, на котором сидел Колдун и принялся бодать его всеми головами.Вскоре дерево не выдержало и с треском завалилось. Колдун успел соскочить и бросился к участку Kinigos. Kinigos тоже спрыгнула и побежала следом. Чудо-Юдо направился в том же направлении.- Знаешь что? - сказал Колдун. - Звони Ван Хельсингу. Может он что-то придумает. А пока спрячемся.Они заныкались в кустах.- Может в Инквизицию позвонить? Там и колдуны есть, и вооружены неплохо.- Да ты что! - испугался колдун. - Они мне штраф выпишут, а может и лицензии лишат.- Штраф по любому выпишут, а если твой монстр участки соседей разгромит - будешь компенсацию им выплачивать.Тут завалился забор Kinigos.Она в это время набирала Ван Хельсинга.Чудо-Юдо прошел мимо кустов, не заметив спрятавшихся там, и направился к противоположному краю участка.Поговорив по телефону, Kinigos сказала:- Ван Хельсиг скоро прибудет. Нам повезло - он как раз закончил работу.В этот момент Чудо-Юдо сломал забор соседей. Оттуда раздались испуганные крики.Минут через двадцать во двор заехал троллейбус.- Вы мне уже заранее ворота открыли? Как это мило, - сказал Ван Хельсинг, выбираясь наружу.- Я Arhip. В смысле Ван Хельсинг. Где этот ваш монстр?- У соседей, - ответила Kinigos. - Хотя нет, уже обратно идет.Arhip несколько секунд рассматривал Чудо-Юдо, а затем спросил:- Kinigos, а у тебя динамита нет?- Нету. Откуда у меня динамит?- А гранатомета?- Есть гранатомет.Kinigos притащила лопату, подняла пласт земли. Под ним оказалась крышка люка. Kinigos открыла люк, спустилась вниз, погремела железом и вылезла с гранатометом в руках.Arhip взял гранатомет, поставил на боевой взвод, тщательно прицелился и выстрелил. Выстрел ушел точно в цель.Однако никто не учел всей коварности Чуда-Юда - гранатометный выстрел пролетел аккуратно между ребер, вылетел с другой стороны и взорвался на участке соседей.Оттуда раздались испуганные крики.- А мин противотанковых у тебя нет?Kinigos спустилась в свой схрон и вылезла наружу с миной в руках.- Вот, одна только осталась.Arhip подбежал к монстру поближе, кинул под ноги мину и побежал обратно.Раздался взрыв, и Чудо-Юдо оторвало ногу. Однако это никак не сказалось на скорости его передвижения.- Да его надо всего по костям разбирать, - сказал Колдун и внезапно вспомнил. - А еще он огонь не любит.- Kinigos, у тебя есть огнемет? - спросил Arhip- Есть, только топливная смесь к нему закончилась. Есть фальшфеер и канистра бензина в сарае.Arhip взял канисту и забрался на крышу сарая.Он дождался, когда Чудо-Юдо будет проходить мимо, и стал поливать его из канистры.Правая голова резко метнулась в его сторону и выхватила канистру. Ван Хельсинг вовремя отпустил руки, спрыгнул с сарая и помчался обратно. Чудо-Юдо продолжил свое движение, на ходу жуя канистру.Arhip добежал до Kinigos, выхватил у нее фальшфеер, зажег его, кинул в монстра.Бензин полыхнул под ногами Чуда-Юда, стал подниматься вверх по костям. Когда огонь достиг канистры, та взорвалась. Голову разнесло на куски, часть огня затушило взрывной волной, а оставшийся огонь постепенно затух сам.А Чудо-Юдо, как ни в чем не бывало, шел дальше.- Ван Хельсинг, ну придумай что-нибудь! - Заорал Колдун. - Я тебе все вино отдам!Arhip задумался и спросил:- У вас тут болото есть?- Да, есть, очень болотистое болото. Местные это место избегают. Это прямо возле леса, - ответил Колдун.- Дайте мне топор. Мне пришла в голову безумная идея.Вооружившись топором, Arhip подкрался к монстру сзади и тремя ударами отрубил ту кость, которую Колдун пристроил в последнюю очередь.Чудо-Юдо жутко взревел. От соседей раздались испуганные крики, а Arhip, бросив топор, схватил отрубленную кость и побежал, подняв ее над головой.Чудо-Юдо снова взревел и побежал следом.- Бегите! - заорал Arhip Колдуну и Kinigos. - К болоту!Они втроем бежали к болоту. Чудо-Юдо бежал следом. К счастью, его ноги периодически цеплялись друг за друга, и он постепенно отставал.Когда добежали до болота Ван Хельсинг спросил:- На другую сторону болота можно пробраться?- Тут есть гать. Идите прямо за мной, только осторожно.Когда они стояли на другой стороне болота, появился Чудо-Юдо. Athip замахал костью, привлекая его внимание, а затем кинул кость в центр болота.Чудо-Юдо взревел и нырнул в болото за костью. С каждым шагом его движение замедлялось - трясина постепенно затягивала его.Когда он добрался до места, где утонула его кость, на поверхности болота остались только его головы. Чудо-Юдо опустил одну голову вниз, и вскоре она появилась с костью в зубах. Он пытался взреветь, но дуделка лишь жалобно булькала.Kinigos достала канистру, которую она прихватила когда убегали, и пустили ее по кругу. Все пили вино и наблюдали, как Чудо-Юдо погружается в трясину. Вскоре он исчез из виду, лишь вздулись несколько пузырей на поверхности болота.- А он оттуда не выберется? - спросила Kinigos Колдуна- Из этого болота еще никто не выбирался, - ответил Колдун......Спустя неделю Arhip нашел в себе силы доползти до телефона. В нем он обнаружил кучу пропущенных вызовов, а так же узнал, что на работе его лишили премии за недельный прогул, а так же вычли из зарплаты сумму за ту же неделю.Ван Хельсинг оглядел комнату - На кровати спала Kinigos, повсюду валялись пустые канистры. Жутко болели правое плечо и голова. Arhip провел рукой по голове и обнаружил кучу "шишек".- Где это я так приложился? - пробормотал он.Arhip нашарил под столом полную канистру, налил себе вина и сделал несколько глотков. В голове начало проясняться.Он вспомнил как приходил Кодун со скелетами и починил им забор. Arhip выпил еще вина и вспомнил, как пришли несколько скелетов с бутылью самогона, пожаловались, что Колдун их нещадно эксплуатирует и попросили посодействовать в написании коллективной жалобы на нарушения трудового законодательства в отношении работников послепенсионного возраста, со стороны работодателя. Arhip написал жалобу прямо на обоях. Потом вспомнил, как провалился в схрон, ломая на пути все полки. На плечо ему упал пулемет, а на голову просыпался ящик гранат. Еще вспомнил, что соседи отказались от компенсации за сломанный забор. Наоборот - они сами заплатили денег, лишь бы Чудо-Юдо больше не приходило. Эти деньги с лихвой компенсировали и потерянную премию и штраф за прогулы, а оставшейся суммы хватало, что бы месяц не работать.Arhip выпил вина прямо из канистры, завалился в кровать и сразу заснул, обнимая одной рукой Kinigos а второй - канистру с вином.P.S.А Колдун в это время не спал. Он изобретал породу коров, которые доятся самогоном.

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