Призыв

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 14:09

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Вчера, 14:09 by

Я рождаюсь из тьмы, полный зла и отчаяния. Помню в обрывочных снах, как старый мультипликатор передвигал меня по небольшой декорации, фотографируя каждое моё движение. Мультипликатор был груб, сердит и глубоко несчастен. В его последние годы жизни произошло много потрясений. Начиная от смерти жены и заканчивая конфликтом со своими детьми, что вечно влезали в финансовые авантюры. Именно в меня старик вкладывал всю боль и отчаяние, умерев в итоге за рабочим станком от разрыва сердца. Ну а я в это время, впитывая последние частички его сил, медленно формировался как новая сущность внутри своей раковины, которую старик называл фотокамерой. Потом тьма, и вот наконец-то свет снова озаряет всё вокруг. Я вижу сквозь круглую форму стекла зал, а в зале большое количество детей, а также взрослых. Громкий голос объявляет о презентации нового фильма, который несчастный мой создатель так и не закончил. Вместо него часть работы завершал ряд молодых людей.Что-то такое припоминаю. Каждый раз, когда к моему телу прикасались молодые, незнакомые мне пальцы, мой дух вырывался из раковины и желал слегка поиграть с ними, доводя их сознание до истерики, безумия и смерти. Сколько таких было на счету, припомнить я уже не могу. Но как минимум благодаря и молодым жизням я тоже существую. А пока голос продолжает говорить о старом мультипликаторе, называя почему-то его «сказочником» и «добрым волшебником». Интересно, почему он называет моего творца добрым? Разве существо, что таит в себе тьму, обиды и тайные плотские желания, может быть добрым? Это я не говорю о той ненависти, что сидела в сердце художника к детям. Причём как к своим, так и к чужим. Но нет, голос утверждает перед публикой, что доброта его была всегда безгранична, и что последний фильм его жизни — это воплощение всего того, чем он жил и как он жил. Ха! Забавно. А пока свет в зале гаснет, мой обитель начинают заряжать чужие и снова молодые руки крайне необычной плёнкой, где были запечатлены все мои телесные движения с куклами. В них не было жизни, как, например, у меня. И потому сидящим в зале суждено увидеть все мои мысли и чувства. Познать всю суть той мглы, что передал мне с помощью рук старый мультипликатор.Так, на первых минутах они видят движения неодушевлённых материй. На десятой минуте зрители начинают уже наблюдать за активными действиями разорванных органов, что были выпущены из своих животов теми, кто пытался меня трогать после несчастного старика. Их кишки двигаются в одном ритме, точно так же, как и внутри своих носителей когда-то. Однако в зале начинается странный гул и шёпот. Мне совершенно не понятны их эмоции. Почему им не нравится всё это?! Ведь на двадцатой минуте их ждёт большее. Быстрые, почти живые действия на игрушечных декорациях всех, кто также пытался меня передвигать из кадра в кадр. Их тела на тот момент уже давно были мертвы, но дёргать их было самым весёлым мгновением в моей жизни.- Что за ужасы?! Как такое можно показывать детям?! – воскликнул кто-то из толпы. После чего все присутствующие начинают постепенно направляться к выходам.Я продолжаю слышать вопли и возмущённые крики, причём как в адрес фильма, так и в адрес моего творца. Последнее, при всём желании, я игнорировать не могу. Их злость призывает меня на желания, которые будут очень губительны для их хрупких тел. И вот я вырываюсь из раковины и вселяю в каждого ребёнка, в каждого взрослого дикую, нечеловеческую ярость, что будет принуждать всех рвать, кусать, ломать и употреблять человечью кровь. И вновь я испытываю те же чувства, что были когда-то при глумлении над молодыми художниками. И вновь я парю над происходящим и испытываю неописуемый восторг. Ведь праздник крови в полутёмном зале состоялся. Смотреть, как обезумевшие убивают, съедают и нелепо поскальзываются на кровавых лужах, просто невероятно! Особенно невероятно осознавать то, что каждый здесь истребляет родную для себя душу и плоть. Думаю, мой старый творец одобрил бы такое. Ведь я – его сущность. Я – продолжение его мыслей. Я – божество из страха и боли. И впереди меня ещё ждёт много забавных мгновений. Да, всё ещё впереди. Впереди…

Ключевые слова: Куклы ужасы кинотеатр мультфильм авторская история

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