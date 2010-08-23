Песня лифтов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:50

Причина: Стилистика автора сохранена.

Scott Howard Просмотров: 108 Комментарии: 2 +3 Вчера, 19:50 by

Как обычно вечером я возвращался домой с работы, были сумерки, я был очень уставшим после нескольких часов работы за новым станком, но в руке у меня был мешок, внутри которого лежала сухая рыба и пиво, и это несказанно радовало меня эти дождливые, осенние дни. Подходя к подъезду, я замешкался чтобы достать ключи с целью открыть дверь и зайти внутрь, но волей случая мой взгляд упал на несколько объявлений раскаленных на стене у двери, оттуда на меня смотрели фотографии людей, сверху крупным шрифтом было написано «ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ» внизу сообщался контактный номер телефона и сообщение об просьбе помощи.Это странно, но я почти не обращал внимание на последние события произошедшие в моём и соседнем подъезде, в моей голове начали прокручиваться и восстанавливаться смутные воспоминания – резкий крик в подъезде поздно ночью, звуки сирен, лязг тормозов, обходы жильцов с целью опроса, какое-то время я не предавал этим событиям особого значения, но количество людей смотрящих на меня с листов бумаги вселило в меня ноту тревоги, я поспешил зайти домой. Живу я, кстати, на 9 этаже многоэтажки, в однокомнатной квартире, зато своей, и поднимаюсь я до неё обычно на лифте, это имеет большое значение в моей истории. Я быстро зашёл в квартиру и закрыл двери на всё замки, теперь мне было нечего бояться.Вторник, 7:00 утра, время собираться на работу.После вчерашнего у меня сильно болела голова и немного мутило, не стоило покупать самое дёшевое пиво, но на работу надо было идти в любом случае. Я собрался, оделся, вышел, дождался лифта, зашёл внутрь. Внутри мне вдруг стало плохо, голова закружилась и меня вырвало прямо на облезлый пол лифтовой кабины, «да и хрен с ним» - подумал я, двери лифта закрылись, но так как я не нажал кнопку этажа он никуда не ехал и стоял на месте. Я хотел было нажать кнопку, но пульсирующая боль снова прилила к голове и я снова опустился на корточки, и тут я услышал нечто странное, некую музыку? В первое время я подумал, что музыка – плод моей головной боли, типа гула в ушах, только в виде более извращенного варианта. Но спустя несколько секунд я понял истинный источник музыки – небольшой динамик который находился на панели управления лифтом, именно он играл эту музыку, очень странный, изысканный мотив, мне хотелось слушать его всё больше и больше, я встал и прислонился ухом к динамику, мне хотелось слиться, воссоединиться с этой прекрасной музыкой, я даже забыл, что весь пол лифтовой кабины облит тем что я вчера пил и заедал рыбой. Но тут музыка прекратилась, лифт тронулся, кто-то другой нажал на кнопку вызова лифта, я осознал в какую ситуацию попал, сейчас лифт откроется, а я весь в блевотине, лифт тоже в блевотине.Я прожал кнопку этажа на один ниже того где по моему мнению находился лифт, слава богу, что я угадал и лифт открылся на совершенно пустом этаже, я вышел и быстро по лестнице добежал до своего этажа, на работу решил не идти, ибо моё состояние было реально ужасным, у меня начала болеть голова, я хотел продолжить слушать эту прекрасную музыку! Я зашёл в квартиру и даже не закрывая двери на замок подошёл к дивану упал на него и моментально отрубился, проснулся я поздно ночью, три дня без сна дали о себе знать, неприятный холодноватый сквозняк разбудил меня.А сейчас я пойду в лифт, уже поздно, им вряд ли кто-то воспользуется, я буду слушать и слушать эту музыку! Слушать и слушать! Это было самое приятное что я когда-либо ощущал в своей жизни. Вот двери лифта открываются перед мной, хотя я даже не нажимал на кнопку, словно приглашая он манит меня к себе. Теперь я буду слушать его вечно, никто мне не сможет помешать, я знаю. Сегодня такая прекрасная ночь, такой свежий воздух.

Ключевые слова: Лифт песня свет авторская история

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