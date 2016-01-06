Пойдем

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Варух Просмотров: 156 Комментарии: 1 +3 Вчера, 21:32 by

Евгений с женой недавно переехали в свою квартиру. Долго сомневались брать или не брать ипотеку, но, понимая, что с родителями жить не лучший вариант, после долгих поисков нашли не очень дорогую однушку в старом доме на краю города. Забот предстояло много и в первую очередь с ремонтом.Его жена Варя, работала бухгалтером в небольшой компании. Женя преподавал в вузе, параллельно ночами дописывая кандидатскую диссертацию по философии. В общем, обычная семья с проблемами, заботами, радостями.Район был тихий, в основном небольшие трехэтажные дома заселенные пенсионерами, которые мирно доживали свой век. Ребятам нравилось такое соседство: никакого шума, крика, пьяных дебошей. Им казалось, в доме, где они жили, вообще никого нет: скрип полов за стеной, звук шаркающих шагов на лестничной площадке, вот и все, что, иногда, можно было услышать. Поэтому, когда где-то через пару недель как они переехали вечером в их дверь кто-то тихонько постучал, удивились. Женя открыл. На пороге стояла сгорбленная, маленькая старушка. Он оглядел ее: выношенное пальтишко и накинутый практически до самого подбородка платок, который практически скрывал лицо. Создавалось впечатление, что это местная нищая. Старушка, начала извинятся за столь поздний визит, немного шамкая и проглатывая слова, объяснила, мол, живет здесь давно, правда, редко выходит, так как болят ноги, однако, собралась с силами и решила познакомиться с новыми жильцами. Женя пригласил ее войти, старушка немного замялась и ответила отказом.- Вижу, вы люди добрые. Живите, главное, спокойно. У нас тут все хорошие люди.Потом, немного помолчав, добавила:- У меня просьба к вам одна будет, может на улице или в подъезде увидите сынка моего, скажите, пускай мамку не забывает в гости заходит.- А как он выглядит? - спросил Женя.- Не перепутаете. Он, немного странный, встретит кого, начинает рукой махать, словно, зовет к себе.- Понятно.- Только вы обещайте, - не унималась старушка.- Обещаю,- уже с небольшим раздражением в голосе проговорил Евгений.- Точно?- Да! Встречу, передам! До свидания! – закрыл дверь, произнес он.Приняв старушку за городскую сумасшедшую, и надеясь, что больше она никогда не зайдет, пошли готовиться ко сну.Всю ночь Жене снились кошмары. Ему казалось, что кто-то ложится в постель, стаскивает одеяло, пытается душить. Он проснулся разбитый. Еле-еле спросонья, поставил чайник на плиту и закурил. В комнате зазвонил будильник. Варя начала собираться на работу.-Доброе утро! – зевая, сказала она.-Ага, типа того, меня всю ночь кошмары мучали.Муж рассказывал, а Варвара лишь кивала головой, с удивлением повторяя, что чувствовала и видела подобное.Весь день Женя пытался найти причину произошедшего во сне, но не сумел найти адекватного объяснения. Вечером, выходя из вуза, заметил, выпал снег. Постояв немного на крыльце, подумал, что, наверно, виной всему перемена погоды и довольный зашагал в сторону дома.Вернувшись с работы, они поужинали. Варвара, ссылаясь на бессонную ночь, легла рано, а Женя, решил немного позаниматься с диссертацией и чтобы не мешать ей, взял ноутбук на кухню.Ближе к часу ночи, глаза начали слипаться, безумно хотелось спать. Оставалось сделать немного правок, поэтому он решил хоть как добить текст. Решив взбодрится, подошел к окну, открыл форточку и закурил. Свежий прохладный воздух быстро наполнял кухню. Одинокий фонарь освещал дорогу. В этой трехэтажке они жили на втором, такая золотая середина, вроде и вид классный и не совсем под крышей, как говорил Женя. Напротив их дома раскинулась небольшая аллейка, и ему нравилось вглядываться в замысловатые переплетения веток. Он представлял себе какие-то волшебные сюжеты, вот и сейчас неспешно, потягивая сигарету, смотрел на темные деревья еле укрытые снегом.Выбрасывая бычок за окно (от этой неприятной особенности, Женя не мог избавиться и постоянно ругал себя) заметил, среди деревьев стоит человек. Сначала ему показалось, будто тот ругается, указывая рукой на Женю, но, приглядевшись, понял, человек машет ему, словно подзывает:- Вот, странно, ночь на дворе, а этот стоит и такой ерундой страдает.Закрыв форточку, он сел за ноутбук и вдруг, резко вскочил со стула, поспешив к окну. Пристально вглядываясь, Женя пытался отыскать человека, но его уже не было видно.- Это же, бабки сын, которая вчера приходил, - твердил он себе, - вот, блин, такая чепуха.Он периодически подходил к окну, но, никого больше не видел. Глава была дописана и закрыв ноутбук, Евгений лег спать.Проснулся поздно, Варя уже ушла, а ему сегодня только к третьей паре. Пока варил кофе, нарезал бутерброды, по привычке закурил. За окном шел снег, было немного пасмурно. На аллее, где ночью стоял человек, прогуливались старички.- Значит, бабушка, не сумасшедшая, это радует, - размышлял он, - надо бы сказать ей, что видел вчера сына. Единственно, а в какой квартире она живет? Ладно, найдем.Женя быстро дожевал кусок бутерброда и побежал собираться.День пролетел незаметно. У Вари должны предстояли сегодня какие-то отчеты, поэтому Евгений решил заняться домашними делами. На выходных они собирались разобрать весь хлам, оставшийся от прежних жильцов.- До субботы еще два дня, - размышлял он, - а что-то можно сделать сегодня.Походив, Женя понял, что на балконе холодно и самое лучшее, посмотреть антресоли. Когда они только заехали в квартиру, успели навести порядок только в комнате. Про тех, кто жил до них, было ничего не известно, всем занимался риелтор, только на совершение сделки приехала молодая девушка, которая оказалась двоюродной правнучкой хозяйки и единственной наследницей. Подписывая документы, она смотрела на Женю и Варю каким-то странным взглядом, словно, хотела, что-то сказать. Уже уходя, она покачала головой, и добавила: «Надеюсь, у вас все будет хорошо!». Смысл этих слов никто не понял…Евгений подтащил лестницу и потихоньку полез вверх. Антресоль была длинная и начиналась от коридора, а заканчивалась входом на кухню. Он открыл дверцы и спертый запах нафталина ударил в нос. Здесь были какие-то банки, бутылки, вперемешку с обрывками газет, кусками обоев. Потихоньку вытаскивая все, чихал от бесконечной пыли и сгружал в пакеты, чтобы отнести на свалку. Очистив больше половины, его внимание привлекла странного вида книга, длинная, в коричневом переплете. Он достал ее. Это был старый фотоальбом. На фотографиях встречались только два человека, видимо, мать и сын. На первых листах шли детские карточки, потом период юности и так далее. На последней странице Женя увидел незапечатанный почтовый конверт. В нем лежал сложенный вдвое лист бумаги. Достав его начал читать. Некрасивые, плохо разбираемые крупные буквы, словно, нацарапанные неумелой рукой. Текст был написан пожилой женщиной, она жаловалась на судьбу, одиночество, болезни. Неприятное, тяжелое, гнетущее ощущение оставляло прочитанное. Женя убрал бумагу обратно в конверт и после небольших раздумий закинул фотоальбом в пакет с мусором. Вскоре пришла Варвара, на этом разбор антресоли был закончен. Пока она грела ужин, Женя решил вынести весь хлам в контейнер.- Одевайся теплее, там холод собачий! – крикнула Варя из кухни.Пока шел до мусорных баков решил закурить. Какие-то странные мысли лезли в голову, он задумался, а что если и в его жизни наступит момент, когда будешь никому не нужен, останешься один. Вспомнилась старушка, которая заходила пару дней назад, такая же забытая всеми…Уже отходя от мусорки ему показалось, что в аллейке, напротив дома, вновь стоит человек и машет ему рукой, подзывая к себе.- Вот, вовремя, - пробурчал он, - пойду, скажу, пускай к матери своей зайдет.Женя направился в сторону аллейки, однако, человек резко развернулся и быстро пошел прочь. Догонять его желания не было.- Ладно, в следующий раз, - проговорил Евгений, - видимо, здесь, друг этот, часто бывает.Варя, когда Женя вернулся, накрыла стол. Они быстро поели, посмотрели немного телевизор и завалились спать. Ночью, пару раз, Женя просыпался, его опять тревожили какие-то кошмары. Самое удивительное, он смутно помнил содержание снов. Единственное, что не забывалось это ощущение, словно кто-то душит его.С утра Женя встал разбитым, долго собирался на работу. Идя по заметенному снегом двору, он невольно бросил взгляд на мусорные баки. Пакеты, выброшенные вчера, видимо, разорвали собаки. Больше всего досталось фотоальбому, который словно пропустили через мясорубку, только одна фотография уцелела. Женя посмотрел на нее, маленький ребенок и мама…День прошел обыденно, без напрягов и вечером он вновь сел за диссертацию. Варя занималась домашними делами. Вдруг, раздался звук битого стекла. Женя резко встрепенулся. Варвара с трясущимися руками, стояла посередине комнаты. Непонятно как зеркало, которое было закреплено хорошо, упало.- Да, что за ерунда? – запричитала она.- Ничего страшного, успокойся, - обняв ее, сказал Женя, - может, протирала и нечаянно задела.- Я вообще к нему не подходила, понимаешь, примета плохая.- Перестань. Приметы, чушь, все это. Новое купим. Собери осколки и все будет хорошо, - подытожил он.Вообще, чувство, что в квартире кто-то еще есть стали часто посещать Женю. Пару раз, сидя ночью, ему казалось, что кто-то будто следит за ним. Оборачиваясь, естественно никого не видел и оправдывал такое лишь усталостью.Перенервничав, Варя, сказала, что больше ничего сегодня не будет делать и почитав книгу легла спать. Евгений, старался писать, но, мысли о том, что происходит в квартире, не давали покоя. Он старался не думать о произошедшем, но вновь и вновь возвращался к разбитому зеркалу и беспокойным снам. Интуитивно, сам не понимая до конца этого, вспомнил, что проблемы начались с приходом старухи и просьбой о сыне.-Вот, уж, действительно мистика какая-то, - задумчиво произнес он.Неприятное осознание, что кто-то мог разрушить их покой в доме, напрягало и настораживало. Женя взял пачку сигарет со стола и подошел к окну. Шел снег. Красиво преломляясь в свете фонаря, падал на землю. Взгляд плавно переходил от одной снежинки к другой. Незаметно докурив одну, вытянул вторую сигарету. Волшебный вид завораживал. Он смотрел на улицу, дорогу. Все это успокаивало, дарило ощущение гармонии.- Наверно, - с надеждой проговорил он, - надо передать сыну старушки ее слова и тогда все наладится.В этот самый момент в аллейке появился знакомый силуэт. Женя, тихонько оделся и вышел…Варя проснулась от надоедливого звука будильника. Вчера она так переволновалась, что провалилась в сон до самого утра. Медленно потягиваясь на кровати, поняла, Жени рядом нет.- Ты всю ночь работал? – спросила она.В квартире было тихо. Наверное, за все последнее время Варя впервые чувствовала себя бодрой и выспавшейся.-Любимый!Тишина. Варя резко вскочила с кровати. Жени дома не было. Она взяла мобильный в надежде узнать, куда он ушел так рано. Однако дозвониться не смогла, телефон был отключен. Не находя себе места и пока не понимая, что произошло, она повторно набирала номер. Какое-то нехорошее предчувствие поселилось в сердце. Варя прошла на кухню, увидела стоящий на столе ноутбук.- Может покурить вышел? – размышляла она.В дверь позвонили. Варя улыбнулась и пошла открывать. На пороге стоял неизвестный мужчина.- Здравствуйте! Майор Васильев! - показывая удостоверение, представился он.- Доброе утро! – трясущимся голосом произнесла она.Варя сделала рукой жест, приглашая пройти.- Вы присядьте, - начал майор. Вы, Варвара Владимировна?- Да.- Постарайтесь успокоиться и крепитесь, вашего мужа сегодня убили.Слезы полились из глаз. Еще не веря словам, она присела на край табуретки и начала терять сознание. Все, что было дальше, Варя слышала смутно. Убили Женю ножом, в аллейке напротив дома ночью, причем насчитали очень много ран, кто это сделал, естественно, неизвестно.Уже уходя, майор достал какую-то фотографию и показал ее Варе.- Не знает, кто это? Ее рядом с вашим мужем нашли.Варя взяла фотографию. Неизвестная женщина и маленький ребенок. Она отрицательно покачала головой.- Чудеса, - произнес майор, - видимо, опять псих объявился или маньяк, помнится, года три-четыре назад что-то подобное было как раз в вашем районе. Фото, труп мужчины. До сих пор, - и оборвав свою фразу на полуслове, попрощавшись, вышел…После похорон, Варя приехала домой. Находиться в этих стенах было невыносимо. Квартира выталкивала из себя, о Жене напоминало все. Она взяла пачку его сигарет, вышла на улицу и впервые закурила. Дым неприятно щекотал горло, хотелось кашлять, но после пары затяжек стало легче. Сигарета успокаивала. Варя смотрела на дрожащие пальцы обхватившие фильтр. Она думала, что делать и как жить дальше. Самое первое решение, которое Варя приняла для себя, переехать к родителям. Оставалось собрать вещи и вызвать такси. В размышлениях она не заметила, как к ней подошла какая-то пожилая женщина.- Ой, дочка беда-то какая, молодой еще совсем и такое горе, -запричитала она.Варвара посмотрела на нее с недоумением.- Меня Марина Владимировна зовут, я из соседнего дома.- Ясно.Ей не хотелось разговаривать, обсуждать, слушать слова поддержки и сострадания от совершенно незнакомого человека. Сейчас она хотела лишь одного, побыстрее уехать.- Знаешь, не унималась женщина, - как была эта квартира чёртова, так и осталась.- Вы о чем?- Да, кто в ней не жил, всех сгубила. На моей памяти покойников из нее много вынесли и все после этой семейки гадкой началось.- Какой?- Да жили здесь, как дом только сдали, мать с сыном. Фамилия у них, вроде, Черновы. Вредная баба была, приехали откуда-то с севера. Вечно пакости всем делала из-за зависти. Ходила с виду божий одуванчик, учтивая. Но, стоит только увидеть, у кого в доме хорошо или семья купила что-то, пиши пропало. Сама приговаривает: «Молодцы, как у вас все славно». А потом у людей беды случались. Помню, дали Ивановым машину, в очереди лет десять стояли, они в вашем доме, кстати, жили. Пригнали, поставили. Эта ведьма выходит и давай: «Какая красивая, яркая. Повезло». Так они через неделю на ней все и разбились. У Свиридовых, дите только родилось, вышли погулять. Она им: «Покажи, покажи ребенка». Те и показали, а дите через месяц преставилось. Да и сынка своего сама она сгубила. В армию не хотела отпускать, начала его какими-то таблетками кормить, в итоге, малый в дурдом попал. Ну, признали его негодным, так, что хорошего, через год совсем с ума сошел, ходил руками махал, к себе всех подзывал.- И? - уже с интересом спросила Варя.- Не помню сколько прошло, может лет пять, его шпана местная зарезала. Проходили, он стоит, руками машет. Видимо, свое что-то подумали и убили, вот прямо в том месте, где аллейка. Это сейчас наш район тихий, а раньше вся шантрапа лазила. Как схоронили парня, так ведьма и сама чахнуть начала. Практически не выходила и вроде поутихло все в доме, люди спокойно жить стали. Сестра ее приезжала, ухаживала. Сама старуха лет семь как померла, а гадости, кто в эту квартиру заезжает, делаются до сих пор. Вроде, внучка ее двоюродная сдавала, так все с бедой из этой квартиры выходили, и удивительно то, что мужики умирали, а девки вдовами становились, вот, как и ты.Варя заплакала.- Правильно, поплачь, но, помни, жизнь продолжается. Продавай ее, дочка, мой тебе совет. Никто эту квартиру не очистит: не поп, не маг, хоть колдуй, хоть освящай. Одно – прорва. Ведьма там жила и будет жить до конца времен.- Спасибо.Жить в проклятой квартире не хотелось больше никогда. Собирая вещи, Варя полезла на антресоли, ей вспомнилось, Женя закинул туда их большую дорожную сумку, чтобы она не мешалась на проходе. Доставая ее, она заметила какую – то странную книгу. Присмотрелась, фотоальбом.- Видимо, старухи этой. Пускай эта мерзость здесь и лежит, - не прикасаясь к нему, произнесла она.Садясь в такси, Варя невольно обернулась, в конце дома виднелись два силуэта сгорбленной старушки и мужчины, который махал рукой. Она резко зажмурила глаза. Открыла и увидела лишь пару собак бегущих куда-то.- Показалось, - горько вздохнула она, закрывая дверь машины.

Ключевые слова: Хоррор мистика необъяснимое авторская история

Другие, подобные истории: