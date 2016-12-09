Ночная попутчица



Вот и наступила весна. И майские праздники замаячили перспективой для суперски отличного отдыха. Ольга Тигрова давно собиралась навестить родственников и милые своему сердцу места в Татарстане.



Москва и вся суетливая жизнь подождет, впереди отдых и куча планов. Старый летний домик, который достался от прадеда, надо будет в порядок приводить. Да и просто можно насладиться отдыхом на природе, валяться, вытягивая ноженьки, есть мороженое и смотреть сериалы. Верный Олин песик - Хитрый Лис радовался перспективе побегать по сосновому лесу, находящемуся за забором, половить хитрых и очень коварных бабочек, которые очень любили садиться на его влажный нос. Решение было принято давно, и Ольга, после сборов, выдвинулась в путь.



В силу обстоятельств выехать пришлось поздно вечером. Вот и трасса М-7 . Ехала Ольга быстро, на дороге, на удивление - пусто, лишь изредка попадаются навстречу автомобили. Пело радио, песик дремал на заднем сидении. Проехав один из населенных пунктов, Ольга вдруг заметила около старой полуразрушенной остановки женский силуэт, который стоял, опёршись на трость, немного покачиваясь. «Что же в такое позднее время здесь делает эта женщина?» - подумала Ольга и сбавила скорость. Хоть и незнакомцев в свой автомобиль она не сажала принципиально, но решила узнать - мало ли что может быть. Остановилась и, приоткрыв окно, посмотрела на женщину. Это оказалась старушка, одетая можно сказать по-старомодному: в серенькое пальтишко, на голове платок, на ногах боты «прощай молодость».



«Обыкновенная бабушка», - подумала Оля, а сама спросила:

- Здравствуйте, у вас все в порядке?

- Да вот, припозднилась, жду, авось кто подвезет, - ответила печальным голосом старушка, постукивая по земле тростью.

- А далеко ли ехать, Вам? - поинтересовалась Ольга.

- Да тут недалече, а подвезёшь меня, может? - попросила бабушка.

«Ну не бросать же старушку одну, ночью, здесь», - подумала Ольга. Как бы в подтверждение ее мыслей, старушка несколько раз кивнула головой и посмотрела на Ольгу. Что-то было странное в этом взгляде, у Ольги даже холодок пробежал по спине, но она всё-таки отгоняла дурные мысли и решила, что никакой угрозы бабушка не представляет. Открыв дверь автомобиля, произнесла:

- Присаживайтесь.



И в этот момент подступило небольшое чувство тревоги, и сразу же забегала шальная мысль: «Да оно мне вообще надо?»

Бабушку уговаривать долго не пришлось, она заковыляла к автомобилю, опираясь на трость и что-то бормоча. На ее лице заиграла странная улыбка. Ольга про себя даже сравнила ее с хищным оскалом вампира. И представила, как бабка набросилась на нее, и пытается укусить в шею. Но старушка спокойно села в кресло и даже попыталась пристегнуться. Песик на заднем сидении вдруг проснулся и стал рычать.

- Ой, у тебя тут собачка! - испуганно произнесла старушка, вцепившись в свою трость. – А она не кусается?

- Нет, он у меня очень умный и натренированный. Без команды не будет кусать, - успокоила неожиданную попутчицу Оля. Она успела разглядеть трость старушки. Она была старая, деревянная, немного напоминавшая кривую согнутую ветку дерева, которую перелетали корни. Да и руки, которые сжимали причудливую трость, были синевато-бледного цвета, а ногти были длинные и кривые.



В этот самый момент Оле стало жутковато. В салоне немного похолодало, и она прибавила обогрев авто.

- Поехали, внученька, тут недалеко, - голос бабки вывел Олю из недолгой прострации, и автомобиль тронулся.



Оля старалась смотреть на дорогу, песик все ворчал и давал знать, что бабка здесь лишняя. Старушка сидела и потирала руками трость, иногда вдыхала и повторяла: «Тут недалеко».

Песик все пытался укусить бабку, и Ольгу настораживало поведение своего четвероного любимца. Ей очень хотелось побыстрее довести бабушку до места высадки.

- Вот, скоро поворот, - проговорила старушка, протягивая длинный костлявый палец вперед. Ольга увидела странный указатель с поворотом направо и надписью «Б. Малое 35 км».

- Вас высадить около указателя? - с надеждой спросила Оля.

- Да что ты, внученька? Разве меня в ночь-то кто подвезет? Никто, - бабушка вцепилась в трость и заискивающе посмотрела на Ольгу. «Вот я попала», - подумала Ольга и заметила как старушка едва кивнула головой. Песик снова зарычал. Радиосигнал стал пропадать, Оля выключила радио, Все это начинало ее немного напрягать. Но она включила сигнал «поворот» и повернула направо в сторону Б. Малое.



За окном было темно, автомобиль ехал по дороге, освещая светом фар природу вокруг. Слева от дороги взору открылась неширокая река. На берегу росли березы. Рядом можно было разглядеть несколько старых могильных крестов.

- А это наши утопленники, - как бы отвечая на удивление Ольги, проговорила бабушка. - Тута их и схоронили.

Вскоре показались несколько темных домов. Как-то было странно, но фонари по обе стороны дроги не освещали домишки. Но Оля все рано обрадовалась, что может наконец-то высадить свою попутчицу. Та ткнула пальцем в крайний дом.

- Подвези меня к нему, тута я проживаю и доживаю, - проговорила бабка.

Автомобиль притормозил возле темного, покосившегося дома. Песик снова залаял, Ольга и старушка вздрогнули.



- Ишь ты, защитник! - сказала старушка, как-то странно посмотрела на Ольгу. - Я щас! Подожди немного, - и шустро выскочила из салона.

Ольга хотела уже уехать, но увидала, что старушка оставила в автомобиле трость. На улице было темно, Оля позвала бабушку, но безрезультатно. Тогда она закрыла за собой дверь и нажала на кнопку блокировки дверей. Потом посмотрела на навигатор и увидела, что он как-то странно себя ведет - показывает ей совершенно пустую дорогу без населенного пункта. И вообще, населённый пункт, в котором находилась Оля, как-то не внушал доверия



Ольга решила позвонить своему старому приятелю Андрею, который неплохо знал эти места. На счастье, связь была и, не смотря на поздний час, Андрей ответил:

- Доброй ночи! Ты в дороге?

- Доброй ночи, Я тут нахожусь в Б. Малое. Зачем то жду одну бабушку, - ответила Оля.

- Где? Где ты находишься? - удивился Андрей.

- Ну в деревне Большая Малое, - Оля услышала какой-то шум, раздававшийся с улицы, а песик снова залаял.

- Оля, ты наверное ошиблась, не Большое Малое, а - Бывшее Малое. Была давно такая деревня, дурной славой пользовалась. Там чернокнижники жили, но был пожар, они все и сгинули вместе с деревней! Уезжай скорее оттуда! - крикнул Андрей.



Ольга бросила телефон на сидение и завела мотор. Фары осветили фигуры, которые, пошатываясь, шли к автомобилю, из покосившихся темных домов выходили еще какие-то странные люди.



Вдруг по стеклу двери раздался страшный скрежет когтями, и Оля увидела бабку. Но это была уже не та жалостливая бабушка, а самая настоящая ведьма. Черные глаза горели огнем, рот был полон клыков, на бледном лице раздувались красные вены,

- Выходи, внученька, ты уже приехала! - старуха попыталась открыть дверь. - Мы тебя заждались! - практически завыла она, царапая дверь и стекло.

Храбрый пёсик, громко лая, запрыгал по салону, пытаясь защитить хозяйку.

Оля нажала на педаль газа и сорвалась места, как настоящий гонщик «Формула – 1», и поехала на огромной скорости в направлении трассы.

Стрелка спидометра показывала за сотню. Проезжая мимо речки, Ольга заметила возле крестов стоящие фигуры, облаченные в саваны. Они смотрели в сторону проезжающего автомобиля и призывно махали руками.

«Утопленники наши» вспомнились слова жуткой попутчицы. И вдруг справа раздался каркающий голос:

- Отдай мою трость!

Оля, не веря тому, что услышала, повернула голову и увидела старую ведьму. Она висела в воздухе, рядом с мчащимся со скоростью 150 км/ч автомобилем, глядела на Ольгу пустыми глазами и улыбалась черными губами, обнажив острые, растущие в несколько рядов, зубы.



- Отстань от меня! - крикнула Оля и прибавила скорость Существо, бывшее старушкой, вдруг резко отстало. Вот и М- 7 . Ольга выехала на трассу и удивилась, так как сразу стало светло от придорожных фонарей.

«Почему это случилось именно со мной? Зачем я остановилась?» - думала Оля, прокручивая в мыслях события ночи.

Впереди замаячил ночной патруль ДПС, стоящий на обочине. Из автомобиля вышел сотрудник и взмахнул палочкой, требуя остановиться.

Ольга остановилась, переведя дух.



- Инспектор ГИБДД - старший лейтенант Валов! - представился ДПСник. – Куда торопимся?

- К родным еду, в Казань, - спокойно ответила Ольга, но песик снова зарычал.

- А, у Вас собака, как я погляжу, - проговорил лейтенант, - Хорошо, хорошо…

Вдруг он резко прыгнул к двери Олиного автомобиля и захрипел:

- ТРОСТЬ! ТРОСТЬ НУЖНО ВЕРНУТЬ!!! ОТДАЙ!

Лейтенант на глазах преображался, его глаза почернели, лицо побелело, рот исказился в хищном оскале.

- Да как так!!! - выругалась Ольга, схватила трость и выбросила ее в окно. ДПСник поднял трость с обочины, поднял ее над головой и громко захохотал.

Оля быстро провернула ключ, воткнула передачу и совалась с места. Потом взглянула в зеркало заднего вида, но на обочине уже никого не было.

Ольга мчалась по М-7 и проворачивала самые неприятные сценарии развития этой ситуации.



Светало. Вот уже показались населенные пункты, трасса стала оживать. Ольга уже чувствовала себя более-менее в безопасности, но чувство тревоги все равно не покидало ее. Приехав в Казань, она доехала до дома родственников, припарковала машину. Родные тепло встретили ее. Поздоровались, обнялись. Но дядя, заметив с каким видом гостья вышла из автомобиля, сказал ей «Оля, ты как будто приведение увидела».



В гостях было очень хорошо и уютно. Отдохнув с дороги, Оля зашла в интернет. После долгих поисков, она узнала, что в той стороне, где произошла это неприятная встреча, была деревня.



Одна местная пожилая женщина увлеклась чёрной магией. На этой почве сошла с ума. Она проводила обряды, вызывала темные силы, стала приносить человеческие жертвы своему черному богу. Со временем, она начала убивать обитателей немногочисленной деревни, кто шел против ее веры. Когда пришли ее арестовывать, колдунья забаррикадировалась в своем доме со своими последователями и подожгла дом. Долго раздавались страшные проклятия из полыхающего дома. Другие дома тоже сгорели.



Ольга отогнала от себя жуткие мысли и стала заниматься своими делами. Постепенно пережитое отошло на задний план. Вместе с родными она пересаживала растения, посадила голубику. Привели в порядок старый летний домик. Ольга смотрела сериалы, кушала мороженое и гуляла с Хитрым Лисом по сосновому лесу. Лис довольно носился по лесу, прыгал и веселился, ловил коварных бабочек и позволял себе фотографировать…

Праздники пролетели быстро, настало время собираться в Москву. Ольга загрузила в автомобиль кучу подарков, посадила песика на заднее сидение. Решила в ночь уже не ехать.



Дорога была хорошая, настроение у Оли улучшилось. Правда, лихачи немного доставали. Но пока все было хорошо.

Приближаясь к тому самому злополучном месту, Оля невольно сбросила скорость, и снова подкрадывалось чувство тревоги. Вот уже виднеется полуразрушенная старая остановка. Проезжая мимо, Ольга, не желая того, все-таки посмотрела на нее. И не поверила своим глазам, в тени остановки стояла старая бабка в платке и старом грязном пальто, сжимая в руках деревянную трость.

Взглянув в сторону проезжающего Ольгиного автомобиля, бабка, изобразив на изменившемся лице, что-то подобие улыбки, подняла руку и помахала в след…







Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Red Scorpion Просмотров: 65 Комментарии: 1 +4 Вчера, 19:32 by

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