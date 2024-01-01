Адская Песнь: В интересах революции. Пролог

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Яна Юровская Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:17 by

Он шёл по тонкому льду, таща за собой широкие сани с замёрзшим хворостом. Несчастный Гришка постоянно ходил так по глубоким снегам и замёрзшим сибирским водам. Цель всегда была одна. Обеспечить свою убогую бревенчатую избушку теплом и сохранить в своей семье хоть малейший комфорт. Дни его были однообразны, утомительны, но это был его главный смысл всей жизни. И ради него Гришка готов был страдать до самой смерти.Так, устав однажды от долгого пути, он решил присесть прямо в сани на хворост. «Лучше уж так, чем на снегу», — сказав сам себе, крестьянин сразу же перевёл свои мысли в другое русло.- Надо на днях в Тобольск съездить! Болезнь у Варвары всё никак не проходит. Нужно срочно купить городских лекарств! Надеюсь, что-нибудь да поможет, и кровавый её кашель уйдёт.Он закурил. Вьюга у реки начинала усиливаться. Но мужику было всё равно. Запах и дым табака слегка задурманили его разум. Он не мог не перестать думать о своей самой младшей дочери. Но треск под ногами позволил вновь вернуться ему к суровой реальности. Гришка совсем не рассчитал свой вес с большими деревянными санями и с тем грузом, что так отчаянно добывал последние несколько часов. Лёд подал ему знак, но было поздно. Один лишь миг — и несчастный провалился под воду. Несколько отчаянных попыток борьбы — и вот мужик уже на дне. Сохраняя в такие мгновения разум и осознание своего положения, Григорий взмолился. Он был очень религиозен. С самого своего детства он нёс с собой веру в Бога как неопровержимую, безграничную силу, что обязательно поможет ему даже в самый страшный час. И вот час настал.- Боже! Подари мне спасение! Вытащи меня со дна! Дети, жена не проживут без меня. Вытащи же мою грешную душу и плоть, и я обещаю, что буду служить тебе! Каждый приказ твой исполню так, как пожелаешь! Всё исполню! Всё сделаю! Только…Проплывающая мимо мужика красная, яркая субстанция, напоминающая Гришке коровьи кишки, как будто стала наблюдать за ним. Наблюдать за его отчаянными глазами. И в подводной тишине словно эхом прозвучал голос:- Я услышал твои просьбы, старец. И потому предлагаю заключить сделку. Ты ведь православный, верно?

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