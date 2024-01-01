Приворот

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:16

Сделано_в_СССР Просмотров: 112 Комментарии: 0 +2 Вчера, 10:16 by

Мистическая история. Полине было уже 26. Родители при каждой встрече интересовались её личной жизнью, с нетерпением ждали, когда их дочь наконец остепенится, подумает о семье. А Полина порхала, словно бабочка. Днём работала, вечером шла по магазинам и салонам красоты. На выходных встречалась с подругами. Она очень любила клубы, не пропускала ни одной вечеринки.А недавно в компанию, где трудилась Полина, устроился новый программист Павел. Высокий, чернявый, но, правда, моложе девушки на три года. Полина ловила себя на мысли, что не может о нём не думать. Он был совсем не таким парнем, которые ей нравились. Он не любил тусовки, был одет не по моде, не любил выпивку, а самое главное — он не обращал никакого внимания на Полину. Она позвонила в IT-отдел, попала на Павла.- Вы могли бы зайти в 312 кабинет, посмотреть, программа виснет.- Хорошо, зайду.Пока Павел устранял неполадки Полина с интересом его рассматривала, потом сказала:- Павел, мы с девочками идём в пятницу в клуб, присоединяйтесь, будет весело.Он даже не посмотрев в её сторону ответил:- Спасибо, не получится. Обещал к родителям заехать.- Заедешь в другой раз.Павел отрицательно помотал головой, даже не посчитав нужным что-то ответить.Полина злилась. Она не привыкла к тому, что мужчины её игнорируют. Она считала, что против её обаяния и молодости не может устоять никто. Но как оказалось, Павлу она была совсем не интересна. Но Полина была не из тех женщин, кто легко сдаётся. На обеде она подсела к Павлу за столик и сходу приступила к своим бесцеремонным расспросам.— Судя по отсутствию обручального кольца, я так понимаю, что ты, Павел, не женат?— Не женат, но планирую в ближайшем будущем.Павел нехотя рассказал, что он дружит с девушкой ещё с институтской скамьи.— Так приводи её в клуб, погуляем все вместе, познакомимся.На выходных после работы Полина с подругами отдыхала в клубе. К ним присоединились ребята из других отделов, пришёл и Павел со своей девушкой. Было очевидно, что они не из тех ребят, что ходят по подобным заведениям. Им, скорее, было там некомфортно. Ольга просидела весь вечер с одним коктейлем в руках. Полина была в своём репертуаре. Она подливала Павлу и предлагала выпить то за знакомство, то за то, чтобы влиться в коллектив. Ольга под столом пыталась одернуть Павла за руку, шептала ему на ухо.- Паш, хватит, завтра болеть будешь.Он не хотел пить, но под напором Полины устоять не мог. А та пристала с расспросами к Ольге.- Когда свадьба? Платье купили? Где празднуете?Ольга нехотя отвечала на её вопросы, поглядывала на телефон и мечтала побыстрее уйти оттуда.Полина протянула Павлу руку:- Пошли потанцуем, Ольга, надеюсь, не будет ревновать тебя к коллеге?Ольга попыталась улыбнуться, но к горлу подкатил комок обиды, ей почему-то хотелось разреветься, как маленькой. Она смотрела, как они танцуют. Видела, как Полина прижалась к Павлу, а тот даже не попытался её оттолкнуть. Полина знала, что Ольга смотрит за ними, и понимала, что той всё это не нравилось. Когда танец закончился, Ольга встала из-за стола и направилась к выходу, Павел пошёл за ней. Он потом долго перед ней извинялся, обещал, что подобного больше никогда не повторится.После этого похода в клуб Павел действительно стал стороной обходить Полину, а та бесилась от этого. Девушка знала, что уже через 1,5 месяца у Павла и Ольги свадьба. Она не хотела ничего так сильно, как заполучить этого мужчину. И она решила его приворожить.Полина понимала, что никто из коллег не должен узнать о привороте, пусть все думают о том, что Павел также, как и все, просто не устоял перед Полиной и её очарованием. Она знала одну бабушку, как-то давно она уже прибегала к её услугам, но это совсем другая история. На выходных она отправилась в село.Старый деревенский дом на краю, покосившийся забор и бурьян в огороде. Бабушка уже еле ходила. Ещё в прошлый раз она рассказала Полине о том, что её болезни — это её наказание за колдовство.Бабушка сидела посреди комнаты за столом. В комнате было сыро и грязно, пахло затхлостью. Было очевидно, что она уже не в силах убираться, а желающих ей помочь, видимо, тоже не нашлось. Полина брезгливо села на стул напротив неё, хотела было что-то сказать, но бабушка опередила её:— Опять ты. Что на этот раз???Полина положила на стол фотографию Павла (распечатала из социальных сетей).— Люблю его, хочу, чтобы был только со мной.— Блажь всё это, нет у тебя любви к нему. Своим приворотом сгубить его можешь. Вижу, что он некрещёный, примет заговор по полной.— Сделай, а я тебе хорошо заплачу.— К чему мне деньги твои. Я из дома уже не выхожу, ноги еле тащу. Мне от тебя другая услуга будет нужна — дом мой отмоешь, каждый уголок.У Полины аж тошнота подступила к горлу от одной мысли об этом:— Бабуля, давай я тебе клининг оплачу.— Я сказала - ты отмоешь. А нет - уходи, не держу.Полина встала со стула и хотела уйти, но замешкалась. Посмотрела на свои ухоженные ручки с длинными ногтями, оглядела комнату с ворохом грязного тряпья в углу. Оттуда исходил тошнотворный запах будто бабка ходила туда в туалет.— Хорошо, только схожу в магазин за порошком и перчатками.Полина провозилась с уборкой целый день. Периодически выбегала на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Когда уборка была закончена, бабушка взяла фотографию Павла и сказала Полине:- Едь домой и жди. Он придёт.Полина знала, что бабка — мастер своего дела, и она стала ждать. Через три дня Павел был у её ног. Он ходил с ней на обед, целовал ей руки, он заваливал её цветами и любовными сообщениями. Полина торжествовала. А потом она стала свидетелем того, как к нему на работу пришла Ольга. Они стояли на улице. Она просила его объяснить, что случилось, почему он ушёл из дома. А он смотрел на неё и без капли жалости говорил, что полюбил другую, чтобы Ольга оставила его в покое. Ольга пыталась взять его за руку, а он вырывался от неё, как от чумной, ему хотелось побыстрее прекратить эти ненужные ему отношения.Павел переехал к Полине. Он готовил ей ужин, пока та после работы нежилась в тёплой ванне. Через неделю он сделал Полине предложение, познакомился с её родителями.Полина получила желаемую игрушку и уже спустя несколько месяцев поняла, что устала от него. Всё чаще её стало раздражать его внимание, его забота. Они ругались, а Павел падал ей в ноги и просил простить его. Какое-то время это срабатывало, а потом и это стало раздражать Полину. Она собрала вещи Павла и выставила его за дверь. Какого же было её удивление, когда, выйдя утром из квартиры, она увидела, что Павел, словно бездомный пёс, просидел всю ночь у её двери.- Паша, уходи. Я тебе уже тысячу раз сказал, что между нами всё кончено.- Не могу уйти, я без тебя дышать не могу. Полечка, не прогоняй меня.Полина шагала на работу, а Павел плёлся за ней. Он не мог работать, не выполнял поручения руководителя, он преследовал Полину. Она обратилась к службе безопасности компании.- Это уже похоже на преследование. Я боюсь его. Ребята, помогите.Полина пустила слезу, а коллеги провели с Павлом серьёзный разговор. Он смотрел на них стеклянными глазами. Через неделю Павла попросили написать заявление по собственному желанию. Но всё это его не волновало. Он ждал Полину после работы. Та уже боялась выходить одна. Происходящее было похоже на паранойю. Полина вечером перед тем, как лечь спать, выключала свет и подходила к окну. Она видела Павла, который стоял около её дома и смотрел в её окна. Было жутко.Павел очень плохо выглядел. Казалось, что он просто сохнет на глазах, цвет его лица был серо-зелёным. Было непонятно, питался ли он чем-то все эти дни, где он спал. Коллеги видели всё происходящее, пытались поговорить с Полиной.-Полин, так нельзя, поговори с Павлом. Он не заслуживает такого отношения к себе.А спустя несколько дней Полина увидела, что в отдел, где работал Павел, пришла Ольга, его бывшая подруга. Она вышла из кабинета спустя 10 минут, а потом все узнали, что Павел скончался, нашли его в парке на лавочке. Утром его обнаружил один из прохожих, который выгуливал в парке свою собаку. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. Все обсуждали смерть молодого парня, искоса смотрели на Полину. Кто-то считал виновной её в происходящем, кто-то говорил, что это судьба.Слухи поутихли спустя время, жизнь продолжилась. Полина хоть и делала вид, что её никак не тронуло известие о смерти Павла, на самом деле она очень тяжело переживала. После 40-го дня смерти Павла она стала видеть его каждую ночь во сне. Он приходил к ней, стоял в нескольких шагах от неё и умолял пойти с ним, говорил:— Мы должны быть вместе...Полина просыпалась среди ночи, крича от ужаса. Настолько эти ночные кошмары были реальными. Каждую ночь Павел был всё ближе, всё отчетливее она чувствовала холод, исходящий от него. А в последнюю ночь он взял её за руку и повёл за собой. Она пыталась вырваться, но сил не было. Она проснулась и увидела у себя на руке синяки. Она поняла, что в следующую ночь он заберёт её. Она позвонила подруге, сообщила, что заболела. Она не могла пойти на работу. Круги под глазами от недосыпа уже были чёрными, Полина вздрагивала от малейшего шороха в квартире. Она села в угол комнаты, укрывшись пледом, и озиралась по сторонам.В такой позе её и нашли родители спустя два дня, когда не смогли до неё дозвониться. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность. А рядом с ней на полу лежала их с Павлом фотография...Автор: z.tusya

Ключевые слова: Мистическая история приворот смерть ужас кошмары сердечная недостаточность

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