Ритуал (Русалка 2). Глава пятая "Монстр"

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 08:54

Причина: Стилистика автора сохранена

Владимир Коун Просмотров: 145 Комментарии: 0 +1 Вчера, 08:54 by

Очнулась Маша от ощущения дикого холода. Сильно знобило. Челюсти двигались хаотично, в каком-то бесконтрольном танце, и пришлось плотнее сжать губы, чтобы хоть немного их усмирить.Неимоверным усилием воли она оторвала от пола свинцовую голову и вяло осмотрелась. Всё тело содрогалось от дикого холода, и сконцентрировать внимание на чём-то конкретном удавалось не сразу. К тому же нещадно гудела голова. Отчего первое время она прибывала в лёгком недоумении, но затем зрение прояснилось. Как раз, когда на глаза попалась лестница. Та самая, на ступенях которой ещё недавно они сидели вместе с мужем.Взгляд скользнул по конструкции вскользь, мимолётно, но почему-то именно тогда подсознание среагировало, разом выдав череду ярких воспоминаний.Вот они с Сергеем смеются рядом с домом, обсуждая предстоящую велопрогулку. Вот, уже в дороге, внезапно портится погода, и они вынуждены укрыться в заброшенном здании. Позже мило общаются, шутят, а дальше… дальше муж странным образом исчезает. Мучительно тянутся минуты ожидания, пока Маша не решается самостоятельно отправиться на его поиски. Которые, в свою очередь, приводят её к встрече с жутким мужчиной, перемещающимся в облаке серого дыма. А также с безумной, неухоженного вида женщиной, заметно испугавшейся одного его появления.Последним и самым ярким эпизодом воспоминаний становится отсутствующий, стеклянный взгляд на бледном лице, мерно покачивающегося на толстой ветви, женского трупа.Глаза покойницы несколько мгновений безотрывно, с упрёком, взирали в ответ, и воспринимались настолько реалистично, что в какой-то момент Маша не выдержала. Застонав, она скривилась в мучительном спазме и её болезненно вырвало.Немного придя в себя и отдышавшись, девушка устало вытерла рот ладонью. После, с опаской, подняла взгляд к верхней части дома. Поморщившись, словно при решении сложной задачи, Маша тихо прошептала: «Это же не могло происходить на самом деле. Такое попросту невозможно».Скорее всего, принялась она мысленно рассуждать, видение случилось из-за удара головой. И, по сути, являлось не чем иным, как самым обычным кошмаром. Единственное, оставалось неясным как, и при каких обстоятельствах, она упала? Когда? И почему рядом до сих пор не было Сергея?!Неожиданно сознание пронзила страшная догадка. А что если с ним что-то случилось? Что если прямо сейчас её мужу требовалась помощь?Ей нужно подниматься и как можно скорее отыскать его! А затем, сразу же убраться из этого проклятого места. Вот только… Маша снова посмотрела наверх. Для начала не мешало бы убедиться, что на втором этаже действительно никого нет.Девушка оперлась ладонями в пол и попыталась встать. К несчастью, первое же осознанное движение отозвалось острой болью в правой лодыжке, вынудив громко вскрикнуть. Недовольно скривившись, Маша машинально вытянула руку к повреждённому месту и от души выругалась, ощутив кончиками пальцев вязкую липкую жидкость.Вот зараза! Её только этого сейчас и не хватало!Видимость в сумерках оставляла желать лучшего. Чтобы детальнее осмотреть рану требовался источник света, поэтому Маша машинально ощупала карманы платья в поисках телефона. Как назло, его там не оказалось. «Похоже, выпал при падении». - Предположила она и раздосадовано прикусила губу.Беспомощно оглядевшись в поисках иной возможности осветить повреждённую ногу, девушка, наконец, осознала, что темно вовсе не из-за грозы. Непогода, оказывается, давно стихла, а сопутствующие ей дождевые тучи, ещё недавно плотно скрывавшие солнечный свет, к этому времени полностью рассеялись. И означать это могло только одно - пока она находилась без сознания, в свои права вступила ночь…От одной лишь мысли об этом Маша зябко поёжилась и невольно насторожилась. Одно дело прятаться в развалинах в дневное время вместе с мужем, и совсем другое, остаться здесь одной, да ещё и глубокой ночью. Ко всему прочему, будто издеваясь над бедной девушкой, трель множества сверчков и пение неизвестной птицы, всё последнее время характеризовавшие фон её вынужденного заточения, резко заглушил заунывный, протяжный вой…Благодаря лунному свету, частично пробивающемуся внутрь дома сквозь разрушенную часть задней стены, различать окружающую обстановку удавалось в радиусе метров двух. Может, чуть больше. Вкупе с кошмарными звуками улицы, это навевало настолько жуткую атмосферу, что под её гнетущим влиянием подсознание довольно скоро начало генерировать как звуковые, так и визуальные галлюцинации.Вот, где-то справа послышался шорох. А вот, возле соседнего окна мелькнула горбатая тень…Прекрасно понимая, что ещё немного и она лишится остатков самообладания, Маша сделала первое, что пришло в голову – громко позвала мужа по имени. Он не ответил. Она выкрикнула громче, на этот раз просто позвав на помощь. Рассчитывала, может, её услышит случайный прохожий. Но и здесь потерпела неудачу. Зато в процессе, хаотично вертя головой по сторонам, случайным взглядом наткнулась на смартфон, мирно покоящийся под небольшим слоем пыли, непосредственно возле лестницы.Обрадовавшись, стараясь не обращать внимания на острую боль в лодыжке, девушка поднялась, и с воодушевлением захромала к аппарату. Добравшись, осторожно наклонилась и, уже было коснулась корпуса, когда из-за спины донёсся еле слышный женский шёпот. Он прозвучал настолько неожиданно и вкрадчиво, что заставил её мгновенно позабыть про телефон и испуганно обернуться:- Тише! Зачем так шуметь?! Он же услышит тебя…- Господи, боже! Кто здесь?! – взвизгнула Маша и неловко отшатнулась. Буквально рухнув на холодные ступеньки, она хаотично заозиралась, максимально вытаращив глаза.Рядом, в пределах видимости, абсолютно точно не было ни души. А вот из кромешной темноты дальнего от неё угла комнаты, довольно отчётливо донеслась чья-то тихая возня. Вскоре оттуда же повторно зазвучали слова, только на этот раз это уже был не единичный голос, а, наоборот, как если бы несколько человек одновременно заговорили с разной скоростью и тональностью.- Не бойся... мы здесь… подойти к нам. Мы не обидим…- Ну же, поторопись… тебе нечего бояться… обещаем, что поможем. Спасём тебя…- Если бы ты только знала, как долго мы тебя ждали… ну же, не томи, иди. Иди скорее к нам!- Отбрось сомнения. Если промедлишь, он вернётся и заберёт тебя!Отказываясь верить собственным ушам, Маша безотрывно смотрела в тёмный угол, не в силах произнести ни единого слова. От страха она совершенно потеряла дар речи и могла лишь испуганно ширить глаза, ожидая, что из мрака вот-вот появиться кто-то ужасный.Голоса переливались, перебивали и заглушали друг друга. То резко возрастая, отдаваясь эхом, то плавно затихая, смешиваясь в неразборчивую какофонию звуков. И вдруг, неожиданно смолкли. Уступив место грубому, наполненному агрессией, голосу…- Ты никак оглохла, дрянь?! Если сейчас же не подойдёшь сама, клянусь, я вырву твои глаза! Вспорю глотку и высосу кровь до последней капли!Вконец обезумев после прямой угрозы, Маша, сама того не осознавая, быстро попятилась вверх по лестнице, поочерёдно перебирая руками и ногами. Двигалась словно заведённая, механическая кукла, ни на миг не сводя глаз с того места, откуда прозвучало предупреждение.В тоже время из темноты проступила босая ступня. А за ней показалась и остальная часть ноги, согнутая в колене. Настолько худая, что сквозь туго натянутую иссиня-бледную кожу, отчётливо проступали силуэты костей. Практически вся поверхность кожи покрывалась порезами и кровоподтёками. Под изломанными ногтями и между пальцами скопилась грязь, а всё, что находилось выше середины бедра, скрывалось грязными, засаленными лохмотьями.Следом из темноты показались руки. Тот, кому они принадлежали, упёрся ладонями в пол, словно бегун на изготовке. Послышался бряцающий звук натяжения металлической цепи. А, спустя ещё секунду, Маша услышала, как та лопнула, звонко загрохотав посыпавшимися на пол, звеньями…- Куда это ты собралась? – угрожающе прохрипело нечто, по-прежнему скрываясь во мраке. – Неужто надеешься сбежать?!С последними словами в узкий луч лунного света протиснулась неестественно большая для человека, голова. Чьё лицо, покрытое завесой из чёрных, частично седых, слипшихся от грязи и свисающих до пола, волос, видно не было.Существо с характерными подёргиваниями поводило головой из стороны в сторону, будто принюхиваясь. Ненадолго замерло в одном положении, и предупреждающе прохрипело:- Не выйдет… я чу-у-у-ю те-е-е-б-я…Нестерпимо захотелось закричать, но Маша больно прикусила губу, вовремя догадавшись, что чудовище её не видит. Осознав это, она заметно замедлилась, чтобы ненароком не выдать своего местоположения.- Где же ты, милая? Отзовись… нас не нужно бояться, - слова снова зазвучали мягко и мелодично. Из темноты при этом вынырнула третья рука. А следом и четвёртая. Так же, как и первые две они упёрлись ладонями в пол. Одновременно голова, словно отдельный от общего организма, орган, по-прежнему совершала дёрганые движения из стороны в сторону.- Ты пойми, рано или поздно, - со следующим словом голос изменился, вернув себе зловещие нотки, - мы найдём тебя. – В тот момент лицо чудовища замерло напротив Маши, помедлило, а затем, пара рук приподнялась над головой и вытянулась в направлении девушки, словно приглашая в свои объятья.– А-а-а-а, в-о-о-т ты где…Не в силах больше сдерживаться, Маша истошно завопила. Лишившись остатков самообладания, она вскочила на ноги и, не замечая острую боль в лодыжке, оголтело бросилась наверх в поисках спасения. Боковым зрением успев отметить, как существо стремительно метнулось из тёмного угла в сторону лестницы.Буквально влетев на этаж, Маша бегло осмотрела помещение и разочарованно застонала. К её безграничному ужасу, здесь не было ничего, где или за чем можно было укрыться. Не раздумывая долго, она свернула влево, в коридор. Но стоило забежать за угол, как расширенным от ужаса, глазам, предстала очередная невообразимая картина. Верхняя часть стены напротив отсутствовала, а на самом краю разрушенной перегородки стояла, покачиваясь, босая женщина в старомодной ночной рубашке. Она отрешённо смотрела прямо перед собой, а её длинные каштановые волосы плавно развевались, словно на замедленном видео.Испытав новый шок, Маша на ходу попыталась остановиться и развернуться, но от резкой смены направления лишь поскользнулась, и неуклюже завалилась на бок, больно ударившись локтем. Бросила короткий взгляд в сторону лестницы, предвидя появление монстра, а после снова обернулась к женщине.На этот раз незнакомка стояла совсем рядом. Маша чуть было не лишилась чувств, оказавшись с ней лицом к лицу. Глаза у женщины были закрыты, а на шее пульсировала кровью рваная рана, безостановочно орошая алой жидкостью некогда белоснежную сорочку.Маша даже не успела толком осознать произошедшее, как женщина подняла руки перед собой и потянулась к ней. Лицо незнакомки исказилось гримасой гнева, она истошно завизжала и, растопырив пальцы, резко подалась вперёд, планируя вцепиться в грудь девушки. Но, сделав первый шаг, неожиданно для себя наткнулась на невидимую преграду.- Беги! Спасайся! – закричала она, принимаясь остервенело лупить руками по прозрачной стене. – Он рядом! Он заберёт тебя!В ногах безумицы вспыхнул огонь. Сначала слабый, крохотный очаг, который быстро превратился в огромное пламя, и мгновенно воспламенил сорочку. А в следующую секунду охватил и её растрёпанные волосы. Оглушительный вопль боли, вперемешку с треском сгорающей плоти полностью заполонил помещение, заставив Машу рефлекторно зажать уши.- Прекратите, прекратите! Хватит! – неистово взмолилась она. – Я больше не могу! Оставьте меня в покое!Окончательно потеряв контроль над эмоциями, Маша не увидела, как из-за угла показалась голова полностью скрытая длинными волосами. Как пальцы двух рук вцепились в угол стены, а двумя другими конечностями чудовище опёрлось в пол. Поочерёдно переставляя одну за другой, оно терпеливо и осторожно принялось подтягиваться вперёд, медленно приближаясь к отчаявшейся девушке.Женщина за невидимой преградой, медленно оседая, продолжала стучать ладонями и всё ещё умоляла бежать. Но Маша её больше не слушала. Подтянув ноги к груди, она сжалась в комок и что-то неистово шептала, безумно боясь пошевелиться или хотя бы приоткрыть глаза. Бедняжка даже не сразу поняла, когда костлявая рука схватила её за волосы, и неспешно потащило обратно к лестнице.Лишь когда кожа головы вспыхнула жгучей болью, она непонимающе распахнула глаза и хаотично замахала руками и ногами в надежде зацепиться, либо ухватиться за что-нибудь. Вырваться из мёртвой хватки. Молотила неистово, отчаянно. Ровно до того, пока натяжение волос не ослабло… крики безумной женщины не смолкли… а чьи-то сильные руки не попытались сгрести её дрожащее тело в охапку.Какое-то время Маша ещё оказывала сопротивление, но вскоре замерла, окончательно позволяя крепко прижать себя к твёрдой, безумно тёплой груди.- Тише. Тише, милая. Всё закончилось. Успокойся. Теперь я с тобой. Теперь всё будет хорошо…

Ключевые слова: Заброшенный дом Ночь страха Монстр авторская история

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