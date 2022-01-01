Друг

Reacher Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:42 by

Я служу в ССО, живу в Украине, есть семья - я, жена и сын семилетний. Живу нормально, хорошая служба, сын хочет стать таким как я, сами знаете.Ну и вот прихожу домой и меня сын встречает, жена вроде на работе. И вот мне сын рассказывает, как они с мамой гуляли в лесу и ещё на пикник ходили, сын начал затрагивать тему про друга. Думаю: "Ну подружился, что такого?". "А как его зовут?" - я спрашиваю. "Да не как! Друг он! Мама почему-то не видит! Но он такой крутой!!" - говорит мой сын. Ясно, воображаемый друг. Далее я хотел узнать, а как он выглядит ,этот "друг". Попросил нарисовать, прошло 4 минуты и он мне показывает странную картинку. Он нарисовал чёрное, высокое существо, с длинными руками и короткими ногами, поджатыми к туловищу, и красные глаза.- Что это за чудо такое?- Друг, а что?- Ясно, я понял, но почему он так выглядит?- Я не знаю! Я тоже спросил, почему он такой страшный, но он сказал мне, что он выглядит лучше, чем мы! Но он всё равно крутой! Правда! Я тебя с ним познакомлю! Просто пойдём вместе завтра в лес, ночью. Он там живёт!- Понятно, но я не могу, завтра опять ухожу, так что давай потом!Я так и не понял, почему мой сын сделал такое страшное существо и называет его другом, наверное, он просто пытается привлечь внимание, но потом я кое что вспомнил. То, что мои товарищи рассказывали о том, что когда мы освобождали заложников в заброшенном доме в лесу, они что видели точно такое же существо. Точно то описание. Я немного был в таком афиге, может это совпадение? Возможно.Наступил следующий день, мы отправились в деревню из за бандитского нападения. Когда мы прибыли, местные сказали, что бандиты разбежались в лесу. Мы поделили лес на группу А, Б, С. Я пошёл ещё с двумя товарищами в С, и, как странно, никого не было, пока мы не услышали 3 выстрела и крики. Мы подготовили оружие и начали медленно искать источник шума. Прошло 3 минуты, и мы нашли очень изуродованное тело бандита. Мы сообщили диспетчеру, и так найдено было 4 тела, 5 просто пропало, его не было. Единственное, что от него было найдено - сломанный автомат, как будто на него наступили, и след был очень огромный. Неужели маньяк какой то? Было потом расследование, где в итоге ничего не было выяснено, ясно только то, что это был не человек.Забыв это дело, после ещё 5 операций я в субботу пришёл, и меня встретил сын, жена смотрела телевизор. Сына я встретил, обнял и пошёл разговаривать с женой. Она рассказывает, что сын постоянно каждую ночь открывает окно и кричит "Друг! Друг ты где?!" и так далее. Я начал рассказывать, что он выдумал какого то монстра, с котором он дружит. Жена вдруг замолчала. Она сказала следующие:- Просто запомни, если он черный, ходит на руках, и его глаза красные - то... Просто увольняйся. УХОДИ СО СЛУЖБЫ! ПОЖАЛУЙСТА!Я в шоке от того, что она сказала. Что это за бред?Забыл уже про это, но мне на почту пришла какая-то камера, которая была очень потрёпанная. Я забрал её. Там была одна фотография. На которой... был друг..- Вот! Это друг! Мама Папа! Смотрит... Ой...Сын нажал на следующие. Там была надпись написана красным шрифтом:"Хотите факт? Я нахожусь в 100 метров от вашей локации и быстро приближаюсь! Вы сами знаете что делать!"Я выглянул в окно, было очень темно.. но вдруг выглянули... два красных глаза...- [img=|"друг"]https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/1256720/71I7vhv2jm8HEWxUFrKsbg9418/ocr[/img

Ключевые слова: Выдуманный друг существо монстр красные глаза авторская история

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