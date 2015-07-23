Невежа

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Варух Просмотров: 225 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 00:04 by

Мне тогда было десять лет, когда отца, который был военным, перевели в город Р. Квартиру дали служебную в стандартной хрущевке. Третий этаж, две комнаты, мебель, полки, все уже это стало так привычно за время переездов. Соседи достались хорошие, помогли занести вещи, да и потом никогда в помощи не отказывали. Когда их позвали справлять новоселье, за столом, кто-то сказал: «Вы, главное на Невежу внимания не обращайте». Мама спросила о ком речь, и несколько жильцов подъезда в один голос ответили: «Сразу его узнаете».Как выяснилось, Невежу во дворе никто не любил. Он редко выходил, но, если появлялся, то все старались избегать встречи с ним. Никто не знал его настоящего имени, но кличку свою получил неслучайно: характер, манера общения, поведение, соответствовали ей полностью. Внешний вид тоже отличался от всех жителей. Старик, у которого все лицо в бородавках, сгорбленный нос, очень маленькие губы, дребезжащий гнусавый голос, сыплющий проклятия на всех, кто находился рядом и глаза…Его глаза невозможно описать, их надо было видеть…Буквально через неделю от нашего переезда, мы встретились с ним на площадке, когда я выходил из квартиры. Невежа бормотал что-то и вдруг резко посмотрел на меня. Я посмотрел в ответ и обомлел, правый глаз у него был белым без зрачка, а левый каким-то кроваво-красным. Пристально вглядываясь, он словно гипнотизировал меня и кто знает, чем это все закончилось, если в подъезде не хлопнула дверь. Невежа чертыхнулся, а потом добавил: «Повезло».Не знаю почему, детей он не любил особенно, а правильно сказать, ненавидел и всегда желал им самого плохого. Его противный голос произносил проклятия, слова соединялись в какую-то присказку. Сначала, мне казалось, что эта такая особенность речи, но, ребята во дворе с которыми я подружился, рассказали, если услышишь свое имя, когда Невежа будет ругаться, умрешь. Я не поверил, и тогда они рассказали историю про мальчика, который буквально перед нашим приездом утонул.- Ну, это так, случайность, - стараясь показаться смелым, сказал я.- Не знаю, - ответил один из ребят, - но за день до этого Невежа назвал его имя.Немного поиграв, все разошлись по домам, приближался вечер. Дома я рассказал маме историю про проклятия Невежи.Она внимательно выслушала и успокоила, предположив, что ребята разыгрывают меня как новенького во дворе, рассказывая страшилки, а потом добавила:- Это старый, больной человек. Инвалид. Не обращай на него внимания, у него даже одного глаза нет, - но, она сделала паузу, - в них никогда не смотри.Рассказ про то, что его взгляд мне уже хорошо знаком я решил оставить при себе. Невежу после этой встречи решил обходить стороной и, завидев его издалека, сразу бежал домой.Прошло больше двух месяцев после переезда. Заканчивалось лето. Мама готовилась выходить на работу, она была учителем. Я отсчитывал последние дни до начала занятий. Невежа куда-то исчез, говорили, что он уехал, в общем, казалось все хорошо.Однако за день до первого сентября, Васька, один из дворовых друзей, когда мы гуляли, предложил сходить в квартиру Невежи.- Ты, чего, тю-тю? - спросил я.- Так, он, того самого, умер в больнице, мне отец вчера рассказал. А главное, прикиньте, Невежа никогда ее не закрывал и туда можно пройти.Несмотря на боязнь, интерес взял верх, тем более еще светло, и казалось, страшного ничего нет.Мы зашли в подъезд и тихонько стали подниматься на пятый этаж, где жил Невежа. Дверь, его квартиры была обита черным кожзамом и из нее проглядывались куски ваты. Два провода торчали из стены вместо звонка. В подъезде было тихо.- Ну, чё, сдрефили? – шепотом спросил Васька.Все молчали. Казалось, что за дверью, что-то необъяснимое, оно манило и отталкивало одновременно. Начали переглядываться, кто будет открывать.- Давай на камень, ножницы, бумага? - предложил я.Закивали. Через минуту игра закончилась тем, что Вася проиграл.- Ну, видишь, сам предложил, сам и открывай, - нервно усмехнувшись, сказал я.Он медленно ухватился за ручку. Было слышно, как Васька тяжело дышит. Потом посмотрел на нас и нерешительно стал ее тянут на себя. Дверь приоткрылась. Из небольшой щелки подул ветерок, и резкий неприятный запах ударил в нос. Мы поморщились. Васька потянул еще сильнее ручку и стал прислушиваться, нет ли кого в квартире.- Тишина. Порядок. Пошли, – махнув рукой нам, он прошел внутрь.Мы потянулись вслед за ним. У Невежи была однушка. В прихожей был накидан мусор: газеты, тряпки, бутылки. Обои содраны. Линолеум испачкан какой-то жижей и от этого подошвы, прилипая к полу, издавали неприятный звук.- Блин, ну и вонища здесь, - в один голос сказали мы.Оглядываясь по сторонам, протопали в кухню. На столе стояло много открытых стеклянных банок, заполненных чем-то непонятным.- Зырьте, пацаны! Быстрей сюда! – Васька позвал всех.В комнате, куда мы прошли, запах усилился. Здесь не было кровати, ее заменял матрац, но это не главное, все, что мы увидели, наконец, объясняло кто такой Невежа. Книги, свечи, ножи и покрывало, от которого ужасно воняло. Васька откинул его, под ним лежал кусок мяса. Оно стухло, и маленькие опарыши ползали по нему. До сих пор удивляюсь, как нас не стошнило в тот момент? Я взял одну из книг, стал ее листать: непонятные буквы, рисунки, знаки.- Ну, нафиг, пошли отсюда, - сказал Васька.И вдруг, в прихожую кто-то вошел. Спрятаться было негде. Мы переглянулись. Секунда, и в проеме стоял Невежа. Сгорбленный, противный и злой. Все закричали. Он попытался поймать кого-то из нас. Получилось так, к нему ближе всех стоял я.Его сухие, кривые пальцы ухватили меня за шиворот футболки. В образовавшейся паузе и неразберихе все остальные ребята проскочили мимо него. Невежа повернул меня к себе лицом. Я вспомнил мамины слова: «Не смотри в его глаза».Он перехватил руку и стал давить мне на горло, повторяя: «Посмотри! Подними взгляд!». Из его рта шел отвратительный, гнилой запах.- Смотри! – повторял он.- Нет, - резко ответил я.Тогда мне стало понятно, о чем говорили ребята, Невежа, начал свои присказки:- Вася, Петя, Леша, Митя. А тебя как зовут? - шипя, произнес он вновь.Я молчал.- Вася, Петя, Леша, Митя. А тебя, как? – перешел на крик Невежа.- Никак, - задыхаясь, ответил я.- Вася, Петя, Леша, Митя, - хрипел он, - вы меня уж не просите, потому, что завтра в час, все решу уже за вас. А тебе, ****нок, повезло, твоего имени не знаю. Эти уже не жильцы. Заехал бы ты сюда немного раньше, и тебя бы приговорил.Он повторял присказку снова и снова. Когда в прихожей послышались взрослые голоса, мне показалось, что теряю сознание. Невежа ослабил хватку, и я, упав на пол, закашлялся. Дальше происходящее помню смутно. Вроде, заскочили мужики с нашего дома и стали бить Невежу. Потом приехала милиция, и его увезли.После всего случившего, меня посадили на больничный с нервным срывом. Провалялся тогда месяц дома, даже не было сил встать с кровати. Помню, что хотел посмотреть, как все идут в школу на первое сентября, был очень солнечный день, но, до окна дойти не смог. А через день пошел сильный дождь, и почему-то во дворе громко кричали, плакали, играла очень печальная музыка. Мама сказала, что умер сосед с первого этажа.Постепенно родители стали рассказывать, что было дальше. Оказалось, Невежа сбежал из психиатрической больницы. Они успокаивали меня, говоря, что теперь ему никуда не деться, мол, его хорошо охраняют. Отец через каких-то знакомых устроил Невеже курорт, как он выразился. Я не верил, спал с включенным светом. Когда более или менее стал приходить в себя, стал потихоньку смотреть во двор, но, не видел ребят, да и они почему–то так и не заходили. Мама сказала, что они передают привет, но, задают много уроков, и не успевают прийти в гости. Уже более или менее восстановившись, я собирался пойти, наконец, поиграть с друзьями. Однако мама сказала, что мы сегодня переезжаем в другой район, и она сама передаст ребятам наш адрес. В итоге, так никто и не пришел. В новом доме у меня появились новые друзья. Вася, Петя, Леша, Митя забылись, а через год отца перевели, и мы уехали навсегда из города Р.Через много лет, пройдя множество сессии у психоаналитиков и избавившись от той страшной детской травмы, я, вспомнив эту историю, задал вопрос маме:- А почему все-таки ребята не приехали, не пришли меня навестить?Она помолчала и ответила:- Так они все, как вы к этому деду сходили, – мама замялась.- Что? – с волнением в голосе спросил я.- Умерли. Первого сентября поехали на экскурсию с классом, и в них тягач врезался. Погибли, самое что удивительное, только эти четверо ребят и водитель.- Днем погибли? – не унимался я.- Да, около часа. Ну, это так, особо не помню, много лет прошло, - ответила мама.Я ничего не ответил, лишь в голове, словно по щелчку зазвучало: «Вася, Петя, Леша, Митя, вы меня уж не просите, потому, что завтра в час, все решу уже за вас».

Ключевые слова: Страхи воспоминания. старик авторская история

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