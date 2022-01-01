Тьма в углу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:47

Причина: Стилистика автора сохранена.

Fahrengeit Просмотров: 77 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:47 by

Мальчик лежал в кровати, натянул одеяло по самые глаза, не отрывая взгляда от угла комнаты. В окно светила полная Луна, и тьма в самом буквальном смысле тянула к нему свои щупальца. Мальчику чудился тихий, похожий на шелест сухих листьев, смех. А мама вот уже третий день допоздна задерживается на работе, и он не хочет беспокоить ее своим «детским воображением».- Тебе уже скоро десять лет, милый, - говорила мама, целуя его в лоб перед сном, до того, как начала приходить домой к полуночи. – Уже совсем взрослый, юбиляр. А если уж совсем невмоготу, то я оставляю на тумбочки ночник. Просто нажимаешь кнопку – и никаких ночных страхов.Почему она это добавляла, что за огонек при этом мелькал в ее глазах, мальчик не знал, да и рановато ему было заглядывать в подсознание взрослого. И вот теперь, буквально два часа назад, лампочка в ночке перегорела, и лишь свет Луны кое-как развеивал темноту в комнате, бросал слабые лучи на расставленные на полках игрушки и стопки школьных учебников. Но он не мог помешать Тьме, замедлял ее, но не останавливал.Рука мальчика осторожно выдвинулась из-под одеяла и потянулась к мобильному телефону. Парнишка не кричал, ведь он был храбрым. Так говорила мама, так он себя чувствовал уверенней. Но сейчас он дрожал, пальцы плохо слушались, и нашарить заветный телефон ему удалось не с первого раза. Черные щупальца уже были совсем рядом с кроватью, когда мальчик наконец схватил искомое. Загорелся экран, включился луч фонарика, и зашипев, тьма отодвинулась. Насколько его хватит? Тяжело дыша, мальчик отключил функцию гаснущего экрана.Заряд батареи показывал 35%, а розетка была слишком далеко. Нужны было подняться с кровати, но мальчик не мог на это решиться. Он положил телефон рядом задней камерой вверх. Пусть хотя бы так. Он не обратил внимание на пришедшее сообщение:«Буду через полчаса. Мама»Она действительно пришла через полчаса. Включила в прихожей свет, прислушалась. Все было тихо, из комнаты не доносилось ни звука. Подошла к двери и вздохнула с облегчением, увидев струящийся снизу слабый свет. И все же она вошла. Мальчик не спал. Он смотрел на нее испуганными глазами, и женщина сразу все поняла.- Все хорошо, милый, - заговорила она как можно более твердым голосом. – Ночник сгорел, да? Ничего, утром поменяем лампочку.Мальчик неуверенно улыбнулся. Это значило?..- Да, дорогой, у меня отпуск, - она обняла его, прижала к себе. – Я ведь потому и задерживалась так долго. А теперь отдыхай, я буду рядом, - она погладила его по голове, и, дождавшись, пока он уснет, повернулась в сторону темного угла. – И ты тоже сиди тихо, - ее голос стал еще тверже. – И если я еще раз узнаю, что ты лез к моему сыну, свет тебе покажется благодатью.

Ключевые слова: Ночник мальчик мама авторская история

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