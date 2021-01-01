Всё по справедливости

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Что-то не то Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:06 by

- Саш, ты аккуратнее будь. У этой новой трассы плохая репутация. Чуть ли не каждый месяц аварии случаются. Может, лучше по старой дороге поедешь?Мой друг Кирилл не так давно перебрался из города в деревню. Построил там большой дом и позвал меня на новоселье. Ехать не очень долго, около трёх часов. Но это по новой трассе.Там, действительно, случалось много аварий. Казалось бы, ровная дорога, никаких опасных поворотов. Но аварии все равно происходили. Причём, все с летальным исходом. Странное дело...Если же ехать по старой дороге, то время в пути увеличится на пару часов. Мне совсем не хотелось так долго трястись в машине, поэтому я выбрал короткую, но «не хорошую» дорогу.Когда мне оставалось до заветного поворота в посёлок друга не больше пятидесяти километров, машина просто встала на дороге. А самое странное, что стрелка на датчике уровня топлива показывала, что бензина нет. Но как это возможно? Я заправил полный бак, этого должно было хватить ещё и на обратную дорогу. Просидев в недоумении несколько минут, я полез в телефон. Надо было сообщить Кириллу. Сети не было.- Да чтоб тебя..., - громко выругался я и вылез из машины. Еле как у меня получилось дотолкать её на обочину. Из багажника я достал знак аварийной остановки. Надеюсь, это хоть как-то обезопасит мою машину от случайного столкновения.Достав рюкзак, я уныло побрел вдоль дороги. Трасса не особо оживлённая, но все-таки попутку словить можно. Через час безуспешных попыток, я начал нервничать. Сеть так и не появилась, никто не хотел меня подвозить.Вдруг за спиной я услышал звук - машина едет. Да не просто машина, а фура! Дальнобойщики, обычно, народ общительный. Этот точно должен подвезти. Как я предполагал, фура остановилась.Водитель, смурной и седой старик, молчал. Я попытался завести разговор, рассказать, что у меня произошло на этой трассе. Но через несколько минут он снова остановил фуру, повернулся ко мне и хрипло сказал:- Вылезай!- Что? - я опешил, - мне дальше! До первого поворота.Старик молча на меня смотрел, от его взгляда даже мурашки побежали. Делать нечего, надо вылезать. Когда фура отъехала, я увидел на противоположной стороне дороги здание. Похоже, оно советской постройки. Я перебежал дорогу и направился к зданию. Окна в пол, старая и блёклая вывеска, на ней можно прочитать только одно слово - «открыто». Все остальное выцвело. Внутри есть люди. Я открыл дверь и зашёл внутрь.- Ну и холод! - я поёжился. На улице лето, а тут, наверное, градусов пятнадцать, не выше. Внутри было множество столов, за ними сидели люди. Впереди что-то вроде прилавка. Столовая, наверное. Но какая-то странная. Едой не пахнёт, да и на столах её нет. Люди просто сидят, даже не разговаривают.Мне стало не по себе, я решил уйти. Слишком уж гнетущая обстановка. Но в этот момент к прилавку подошёл мужчина, видимо, он вышел из подсобки. Мужчина увидел меня и поманил жестом. Чтобы не выглядеть глупо, я пошёл к нему.Проходя мимо людей, сидящих за столами, я пожалел, что зашёл сюда. Они были неестественно медленные. То есть, они двигались, но словно в замедленном режиме. Выглядело это жутко. Наконец, я подошёл к прилавку.- Добрый день. У меня тут неподалёку машина заглохла, бензин кончился. У вас есть стационарный телефон?Мужчина придвинулся ко мне, его глаза были такие светлые, почти белые.- Ты живой, - тихо сказал он.- Что? - я удивлённо уставился на него, - конечно, живой! Я говорю, есть ли у вас...- Тут нельзя находиться живым, - перебил меня мужчина.- Послушайте, я не понимаю ваших местных шуток. Мне надо позвонить...- Как ты сюда попал? - опять перебил меня мужчина.Я оглянулся, все сидящие за столами люди смотрели на меня. Их глаза были такие же белые.- Живой? Живой! Живой, - зашептали люди. У меня встали волосы дыбом, к горлу подкатывала тошнота.- Нет! - рявкнул мужчина за прилавком на людей, а потом обратился ко мне, - идём со мной!Я зашёл за прилавок. Там было небольшое подсобное помещение. В центре стоял стул. И все, больше ничего не было. Я опустился на этот стул.- Как ты попал сюда?Не связно, но всё же я рассказал мужчине, как оказался тут.- Ты попал сюда по ошибке. Старик на фуре подбирает людей, которые попали в аварию. Ну... уже не живых людей. Они сидят там, за столами, ожидают своей дальнейшей участи. А ты сам остановил старика, наверняка, он видел твою машину и поэтому подобрал тебя.- И что теперь? - спросил я.- За тобой должны прийти и вывести отсюда. Это справедливо! Видишь, это счётчик, - мужчина показал на стену. Там висело табло с цифрой 173. - Когда ты зашёл, цифра не поменялась. Так я понял, что ты живой. А сейчас уже начали понимать они.- Это шутка? - я не хотел верить в реальность происходящего. Как это возможно? Это не может быть правдой.- Жди здесь, - сказал мужчина, он собирался вновь встать за прилавок.- Подождите! А кто придёт? Вы сказали, что за мной кто-то придёт.- Скоро узнаешь, - мужчина решил не вдаваться в подробности.Я сидел на стуле и никак не мог сосредоточиться. Мысли разбегались в разные стороны, и я не мог понять, что сейчас делать - уносить ноги из этого странного места или ждать. Услышав звук открывающейся двери, я встал и направился к выходу.Выйдя из подсобки, я увидел, как светлоглазый мужчина разговаривает с человеком в плаще с капюшоном. Они стояли в центре, между столами. Я решил подслушать разговор, поэтому быстро спрятался под прилавок.- Счётчик не сработал. Он живой. Забирайте его отсюда - живым тут не место! Все должно быть по справедливости!Я сидел под прилавком, затаив дыхание. Получается, меня вернут обратно! Услышав приближающиеся шаги, я быстро пополз в подсобку. Практически сразу туда зашёл человек в плаще. Лица было не видно - его скрывал капюшон. Человек схватил меня за шкирку и поволок на улицу. Я не особо сопротивлялся. Хоть мне и было страшно, я решил подчиниться.Остановились мы перед трассой. Человек указал рукой на саму дорогу.- Что? Мне на дорогу встать, да? - я не понимал, что нужно делать, однако, встал прямо посреди дороги.За спиной я услышал шум и обернулся. Прямо на меня неслась фура.- А-а-а-а-а-а-а! - я закричал, инстинктивно сжался и закрыл голову руками. Меня обдало ледяным воздухом, закружило в каком-то потоке и с силой швырнуло о землю.Все стихло, но я продолжал лежать. Спустя какое-то время, я несмело открыл глаза и увидел свою машину. Вскочив, я бросился к ней. Трясущимися руками я открыл дверь, сел в машину и вцепился в руль. Просидел так достаточно долго, пытаясь прийти в себя. Мимо меня проезжали машины. Одна из них, старенькая Волга, съехала на обочину, и оттуда вышел человек. Это был тот самый человек в плаще с капюшоном. Я оцепенел от ужаса.Тем временем, человек подошёл к моей машине. Он наклонился и спустил капюшон. Я увидел рыжую бороду и светлые, почти белые улыбающиеся глаза.- Друг, сломался? - приветливо сказал мужчина, - смотрю, у тебя знак аварийной остановки стоит. Может, помощь нужна?- У меня бензин кончился, - прошептал я.- Что? Окно открой, друг! Я не слышу, - рассмеялся мужчина.Я робко открыл дверь машины.- Говорю, у меня бензин кончился, - у меня выступил пот на лбу, я таращился на мужчину. Это совпадение? Или это тот самый человек, который вывел меня из странного здания? И человек ли это?Мужчина выпрямился.- Слушай, ну литров пять-шесть могу налить. У меня есть в багажнике канистра. До посёлка должен дотянуть. А там есть заправка, - не дожидаясь моего ответа мужчина пошёл к своей машине.Он достал канистру и воронку. Потом сам налил мне в бак бензин. Я молча наблюдал за ним, пребывая в полнейшем недоумении.- Я... Спасибо, - еле выдавил я из себя, - сколько я вам должен?- Бесплатно, друг! Я тебе помог, потом мне кто-то поможет. Всё по справедливости! А ты лучше не стой тут долго, уезжай. Тут, говорят, место не хорошее. Всякое может случиться. Ладно, бывай, друг, - мужчина сел в свою машину и уехал.В этот момент я словно очнулся от какого-то транса. Я быстро завёл машину и поехал вперёд. Мне хотелось догнать этого рыжего мужчину, убедиться, что он реален. Спидометр показывал 120 километров в час. Но догнать старенькую Волгу я так и не смог. Постепенно, я сбавил скорость и задумался. Меня же все-таки вывели из какого-то странного места. Зачем же я опять туда лезу...Автор - Что-то не то.

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