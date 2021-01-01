Страшные сны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:33

Причина: Изменен раздел.

Саша Кар Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:33 by

Мы с сестрой почему-то с детства не любили квартиру своих родителей, хотя повода для этого не было. Четырехкомнатная квартира находится в центре города, родители были первые её владельцы, в ней был сделан хороший и дорогой ремонт, но, не смотря на все это, я и сестра не хотели там ночевать, хотя я-то там почти и не ночевал, потому как практически жил у тёти, а к родителям иногда приезжал на выходные, причина проста, тётя была очень больна и ей нужен был уход, а я её очень любил, вот и разрешили мне жить с ней и ухаживать. А вот сестра спасалась ночёвками у друзей. И все же ничего плохого с нами в этой квартире не происходило, но очень часто снились страшные сны, которые не были похожи на обычные кошмары, так как они не забывались на утро как обычные сны, а некоторые из них мы помним и будучи взрослыми.Например, у сестры был сон, будто кто-то падает с крыши, она подбегает к окну и видит на земле окровавленный труп девочки, после чего она идет обратно в постель и просыпается, а следующей же ночью ей снится будто продолжения этого сна, как та же самая окровавленная девочка стучится к ней в окно, а квартира находится на 4 этаже. Потом ей долгое время не снились сны, а затем снова сон с той девочкой, которая уже стояла у неё в комнате, истекая кровью и махая переломанной правой рукой. Потом опять тишина и снова кошмар, но, слава богу, уже не с той девочкой, а какой-то другой, который лично я уже не помню, но сестра точно помнит. Ну, а мой, самый запоминающийся сон был, когда я лежал на кровати, и вдруг из-под неё начала вылезать огромная черная рука, медленно тянущая свои искореженные пальцы ко мне, и когда она почти схватила мою ногу, наш кот Жорик, царство ему небесное, прыгнул мне прямо на эту ногу, чем и разбудил меня в холодном поту.Мы списывали все это на обычные детские кошмары, которые наверняка снятся всем детям. Но квартиру все равно не любили.И вот, я уже взрослый, двадцатипятилетний парень, моя тётя, к сожалению, умерла уже как три года назад, я купил свою квартиру и живу один, а моя сестра вышла замуж 7 лет назад и тоже живет отдельно от родителей.Про сны я никогда бы и не вспомнил, находясь во взрослом возрасте, если бы не поездка родителей в отпуск…У моих родителей есть собака Рэн, порода – спаниель. И так как я свободный парень, у которого нет семейных обязанностей, меня попросили, добровольно-принудительно, пожить у родителей, чтобы выгуливать и кормить пса. У меня его оставлять было нельзя, так как находясь в чужой квартире он почему-то болел. Я был от этого не в восторге, но делать было нечего.За день до отъезда родителей я пошёл проходить инструктаж по ухаживанию Рэна, как и чем кормит, где гулять и т.д. и, в ходе этого заметил, что в комнате родителей стоит шкаф, сбоку от кровати, с зеркальными дверцами, которые были настежь открыты зеркалами друг к другу. Я сразу задал вопрос: «Зачем?» Но ответ был прост, так как шкаф находится прям напротив кровати, то встав ночью, мама сразу смотрелась в зеркало, а это плохая примета. Сразу скажу, что моим родителям хорошо в этой квартире, и они никогда не жаловались на что-то в ней, но мама была суеверной, так что её ответ мне был ясен.На следующий день родители уехали, оставив нас с Рэном одних. Я работаю два через два, ухожу в 7 утра, прихожу в 12 ночи. И первые дни были даже очень спокойные, я жил обычной жизнью, правда, очень уставал каждое утро вставать рано и идти гулять с собакой, но ничего необычного не было, ровно до одной ночи…Я, как обычно, пришёл с работы, погулял с Рэном, затем принял душ и пошёл спать в комнату родителей, у них была самая удобная и большая кровать, так что я спал там с первого же дня. Только я стал немного засыпать, как вдруг услышал рычание, это был Рэн, он стоял на краю кровати и рычал на закрытую дверь комнаты. «Наверное, соседей услышал...» - подумал я, немного приподнявшись с кровати, чтоб успокоить пса, как вдруг отчетливо услышал шаги в коридоре.Топ-Топ-Топ.По моему телу пробежали мурашки, и я подумал, неужели кто-то пробрался в квартиру! Воры? Вот блин, а у меня даже оружия с собой нет, чтоб защититься. Шаги в коридоре стали ещё более отчетливее, будто кто-то ходит туда-сюда босыми ногами. Я лег на бок, ища глазами свой сотовый, который должен был быть на тумбочке рядом с кроватью, но его там не было, вдруг Рэн резко гавкнул, от чего я аж подпрыгнул от неожиданности. Немного отдышавшись, я осмотрелся, сотовый лежал так же на тумбочке, никаких звуков шагов не было, я вышел из комнаты и все проверил, никого.«Это был сон»…. Сказал я сам себе и пошёл обратно в кровать, смеясь над собой, каким же трусом я оказался во сне.Следующий день у меня был выходным, я хорошо провел время с друзьями и под вечер пришёл домой, немного подвыпившим, хотя нет, хорошо подвыпившим, да так, что с трудом выгуляв пса, я рухнул на кровать и уснул, не думая ни о чем.Проснулся я где-то в 4 утра, с явными признаками алкогольного отравления, на улице было ещё темно. Еле встав с кровати, я поднял глаза на шкаф и увидел, что одна дверца была закрыта, хотя я не трогал его по просьбе моей мамы, и они все всегда были открыты, а тут закрыта, так ещё и напротив меня. Подумав, что это я вчера по пьяни её открыл, я двинулся закрывать несчастную дверцу, но, подойдя ближе, заметил в отражении, что кто-то сидит на краю кровати, кто-то весь белый, с огромной головой и худым телом, я резко открыл дверцу и повернулся назад, никого… Глюки что ли? Но, думать об этом не было времени, так как вчерашний алкоголь выходил наружу.Весь день я пролежал дома, отходя от вчерашнего веселья, а вечером, как обычно, сделал все свои дела, я лег спать, но мой сон не был долгим, меня снова разбудило рычание пса, который в этот раз смотрел на зеркало в углу комнаты. Мне уже надоело пугаться из-за каждого его рыка, поэтому я встал с кровати и выгнал Рэна в коридор, закрыв дверь, а сам снова лег в кровать, но не успела пройти и пара секунд, как я услышал стук:Тук-тук.«Может, соседи…» - подумал я, решив не вставать с постели, а постараться скорее уснуть, но сна, как на зло, не было, зато снова был стукТук-тук-тук.На этот раз отчётливый и точно доносившийся откуда-то с угла комнаты. «Да бред же», - повторял я себе, не желая даже думать о чем-то паранормальном, и вот стук повторился:ТУК-ТУК-ТУК.Уже с новой силой, я не выдержал и резко встал, посмотреть страху в лицо, но… Ничего… Стука больше не было, все было спокойно…Следующие ночи были спокойные и я уже начал забывать о тех стуках и шагах, до этой ночи…Эту ночь я точно никогда не забуду.Я снова пришёл уставший с работы, и моё единственное желание было поскорее лечь спать. Погуляв с Рэном, я сразу пошёл в кровать и лег на бок, погрузившись в сон, который прервал звук скрежета по стеклу. Я слушал его, и по моему телу бежали мурашки, но я всячески пытался унять дрожь и не открывать глаза, как вдруг почувствовал чьё-то дыхание прямо возле своего лица.Я резко открыл глаза и увидел ЭТО. Я… Я не знаю, что это было, белое, перекошенное лицо находилось прямо возле моего лица, его рот был открыт, будто он говорил букву «О», вместо глаз были две черные дыры, носа вовсе не было, все мое тело тут же окаменело от увиденного ужаса, но стоило мне моргнуть, как я проснулся, все ещё дрожа от кошмара. «Сон…» - прошептал я и увидел, что пёс сидит в углу комнаты, смотря на меня, и тут по мне пошла новая волна дрожи, поняв, что я лежал точно в таком же положении, как и во сне, и так ведь все время было… Самое страшное в наших снах было то, что мы просыпались в таком же положении, как и во сне, на той же подушке, на той же стороне, в той же позе… И тут я задумался, а точно ли мы просыпались во сне..?Последние 2 дня я ночевал у себя дома, приезжая к родителям 2 раза, чтобы выгулять и покормить собаку, хотя это было ужасно неудобно, но хотя бы спокойно.Родители приехали, я снова начал жить своей жизнью холостяка, но одно все же не давало мне покоя, неужели это были не сны?

Ключевые слова: Ужасы страх сны авторская история

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