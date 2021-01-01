Фотография на стене

Фотография на стенеУ моей одиннадцатилетней дочки Леночки появилось новое увлечение: всё вокруг фотографировать. В прошлом году я научил её пользоваться камерой, и с тех пор она стала настоящим фотографом: делает снимки всего и вся. А с недавних пор она начала фотографировать незнакомцев.
Куда бы мы с ней не пошли, она постоянно просит людей, чтобы те дали себя сфотографировать. Обычно люди не против и охотно позируют перед камерой с улыбкой на лице. В общем и целом это было вполне обычное и невинное занятие… Поначалу. Странности начались, когда она начала распечатывать и вставлять эти фото в рамочки и развешивать их по всему дому. Поначалу мне было крайне неловко постоянно ходить и натыкаться на все эти лица, поэтому я попросил Леночку не вешать фотографии в моей комнате, но со временем я привык и перестал обращать на них внимание.
Однажды ночью я проснулся, чтобы выпить воды. Дверь в комнату Леночки была открыта, поэтому я оставил свет выключенным, чтобы её не разбудить. Полусонный, впотьмах, я кое-как доковылял до кухни, достал с полки стакан и стал наполнять его водой из фильтра. Пока он наполнялся, я поднял голову и оглянулся вокруг.
В темноте всё кажется страшнее, чем есть на самом деле. Вот и сейчас, при свете луны, все лица на развешенных фотографиях выглядели пугающими, а их улыбки — зловещими. Смотря на фотографии, я не заметил как стакан у меня в руке переполнился, разливая лишнюю воду на пол. Я поставил его на стол, схватил тряпку и начал вытирать пол.
Закончив с уборкой, я поднял голову, и мой взгляд упал на одну из фотографий: очень большую и новую, судя по всему. Это фото чем-то отличалось от других, и я подошёл поближе, чтобы получше его разглядеть. Вроде фото как фото: человек смотри в камеру, улыбается. Но было в нём что-то странное. Что-то в нём был не так.
Я развернулся, подошёл к столу, взял стакан и вернулся. За это время картина… изменилась. Человек всё тот же, улыбка всё та же, но вот наклон головы немножко другой. Я стал внимательно изучать фото и вдруг понял, что вид на заднем фоне мне знаком. Знакомый забор, знакомые качели, знакомый гараж. На фото был изображён мой двор! И тут страх молнией пронёсся у меня по позвоночнику, учащая дыхание и заставляя кровь стыть в жилах. Ведь я понял, что смотрю не на фото. Я смотрю в окно.
Автор: Octavio.
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Новость отредактировал Elfin - Вчера, 07:54
Вчера, 07:54 by EisbrecherПросмотров: 153Комментарии: 0
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