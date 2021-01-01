Наследство. Часть вторая

Estellan Просмотров: 106 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 01:31 by

Выпростав из-под майки, я с сомнением осмотрел свой кулон. Не нужно было быть ювелиром, чтобы понять, что камни на ожерелье и мой медальон – братья. Все та же огранка, способ крепления, даже оправа. У кулона оправа немного изменена, к ней приделано ушко, чтобы камень можно было повесить на цепочку.- Да бли-и-ин… - протянул я, борясь с желанием снять цепочку и зафигачить всю конструкцию куда-нибудь в угол, чтобы следом, с дикими воплями удрать в лес, в сторону шоссе.- Твоя родственница? – шепотом осведомился Сет, тоже рассматривая украшение.- Сплюнь. Не было у меня таких родственников. Кулон мне достался вместе с домом от хомячкового деда. Думал, в голодный год толкну его скупщику. Откуда мне было знать…- Ребята, давайте уберемся отсюда? Нам страшно, – раздался от двери женский голос, я так и не понял, чей именно. – Долго вы еще собираетесь там над трупом шептаться?Сет выпрямился так резко, словно получил удар пониже спины, едва не заехав мне головой в челюсть.- Мы еще не были на самом верху. Там должен быть выход на смотровую площадку на крыше. Можно все владения обозреть.- Сет, ты дурак? Я ни минуты больше не останусь в доме с покойницей, - Лиза топнула ножкой, едва не пробив каблуком доски паркета.- До этого момента наличие покойницы в доме тебя не сильно беспокоило, - фыркнул Сет, все же выходя в коридор. Оставаться с ней наедине я тоже не планировал.- До этого момента мы не знали, что она здесь есть. Ты так и будешь дурака валять? Давай, вызывай полицию, - Крис замерла у противоположной стороны коридора, зябко обхватив себя за плечи.- Не получится, - хмыкнул товарищ, вытащив из кармана мобилу.- Почему? Только не говори, что сеть не ловит, - снова вспомнил я ужастики.- Неа. Батарея села.- Так заряди! – снова топнула Лиза.- Чем, интересно?Все внезапно вспомнили, что электричества в этом доме не было изначально и за прошедшую пару часов вряд ли появилось.- В машине есть прикуриватель, - осенило Крис.Воодушевившись, мы всей толпой ломанулись вниз, чтобы уже через несколько минут разочарованно разойтись, прикидывая варианты. Только Сет остался у машины, сдавленно матерясь и, время от времени, пиная безответную железяку по колесу. Я задумчиво курил, расположившись на одной из ступенек.- Не понимаю, аккум умер. Полностью разрядился. Как? Когда он успел? – спустив пар, друг сел рядом и тоже закурил. – Похоже, придется выбираться пешком.- До шоссе сотня километров. За один день не дойдем. У нас ни палаток, ни спальников, ни жрачки. Девчонки паникуют, вряд ли они согласятся ночевать в лесу. Надо хоть из подручных материалов собрать что-то, с чем можно организовать ночлег. Здесь должен быть погреб или подвал, может, найдем что-то из еды. Единственный минус – время послеобеденное. Сегодня много не пройдем.- А ваши мобилы?- Проверили. Все трубки разряжены в ноль. Мистика какая-то…- Мистика, - эхом повторил Сет и внезапно резко выпрямился. – Не мистичней, чем твой булыжник, как две капли воды похожий на каменья той дохлой дамочки. Кто-то ее замочил…- Вряд ли этот кто-то бродит по округе. Даже вряд ли жив… Той мумии уйма лет. Даже думать не хочу, сколько она там лежит... сидит.- Ребята!!! – крик раздался из кустов слева от дома.Чудом не проглотив окурок, я вскочил на ноги и ломанулся на крик прежде, чем понял, а чего, собственно, я бегу на крик, когда, по логике, должен бы бежать в противоположную сторону? Вряд ли что-то хорошее происходит там, где кто-то так истошно вопит.Однако додумать эту мысль мне было не суждено. Прорвавшись сквозь кусты, я сбил Крис, едва успев затормозить, чтобы не рухнуть сверху. Догнавший меня Сет затормозить не успел и врезался, завершив оборванное движение. Какое-то время наша троица барахталась на земле, пытаясь расползтись.- И чего так орать? – сплюнул на землю Сет, сумевший подняться первым, вздернув мою тушку на ноги за шкирку и подавая руку Крис. – Я уже думал, что тебя тут медведи жрут.- Там что-то странное.- Что странное? – Лиза вынырнула из кустов через прореху, сделанную мной и Сетом.- А вы посмотрите.Пришлось идти. Собственно, да, странное было, но учитывая то, что Сет про это место рассказывал, что-то такое я и ожидал. То ли увеселительное, то ли пугательное. Постройка напоминала часть комплекса. Непонятно какого и что там задумывалось изначально. Но на данный момент оно выглядело как три столба, метров пять высотой. Поверху они были соединены перемычкой. Еще одна перемычка располагалась на полметра ниже верхней. Поверху, над каждым из столбов были расположены каменные головы. Вроде и обычные, но у каждой из голов на месте рта был то ли какой-то нарост, то ли высеченный из камня кляп. Довольно странное зрелище.- И что это? – Лиза скрестила на груди руки, рассматривая композицию. – Из-за этого стоило так орать?- Вон тот, в центре, на Ленина похож, - заметил Сет, обходя всю конструкцию по периметру.- Ага, а по бокам два брата-акробата Маркс и Энгельс, - фыркнул я, тоже решив обойти вокруг. – Сомневаюсь, что эта композиция строилась именно в их честь. Я тут вообще во всем сомневаюсь. А это – что? – остановившись у центральной колонны, с обратной стороны, я, приглядевшись, обнаружил на высоте полутора метров металлическую то ли кнопку, то ли что-то схожее, которая выглядела, как небольшая пирамидка, свитая из толстой проволоки.Руки потянулись к этой штуковине самостоятельно. Сначала я попробовал ее потянуть, она не поддалась, потом с тем же успехом попробовал надавить, следом - повернуть… Неожиданно пирамидка под пальцами поддалась, с шуршанием повернувшись на месте. Следом мои товарищи врассыпную кинулись прочь. Сверху раздался скрежет, потом грохот… потом скрежет и грохот.А следом из кустов высунулись головы моих товарищей, принявшиеся ругать меня с разной степенью цензурности.- Да что случилось? – я обошел колонный и уставился вверх. Стало понятно, что именно напугало друзей. Центральная голова свалилась на нижнюю перемычку и прокатилась на ней в сторону, остановившись у самого края. – Ого!- Что ты сделал? – осведомилась голова Сета, не торопясь покидать свое убежище.- Да ничего, там пирамидка какая-то… я ее… того…- Голову тебе надо – того, - прошипела из другого куста голова Лизы. – Чтобы ручки свои не тянул куда попало.- Да подожди ты, - шикнул на невесту Сет и выбрался из кустов. – А ну-ка, покажи.Последняя фраза относилась уже ко мне. Пришлось возвращаться и показывать. Сет дотянулся до проволочной пирамидки, покрутил ее. Наверху снова раздался скрежет. Я оббежал колонны как раз к тому моменту, чтобы увидеть, как центральная каменная голова снова катится по нижней перемычке, на этот раз обратно. И, в конце концов, занимает положенное ей место.- Какой страшный глюк, - заметила Крис. – И почему у них закрыты рты?- Этого мы, наверное, никогда не узнаем, - Сет вернулся к нам, тоже разглядывая каменные головы. – Кстати о пирамидах, тут, на участке, должны быть пирамида. Где-то там, слева. Пойдем глянем?- У меня есть предложение получше. Давайте выбираться отсюда, - поморщилась Крис.- Не получится. Машина сдохла.- А пешком?- Пешком за день не дойти. И лучше выходить с утра, а не под вечер. Надо вернуться в дом и собрать хоть что-то, что пригодится в пути до шоссе.- Я не вернусь в дом к покойнице, - проявила строптивость Лиза.- Тогда у тебя есть перспектива – заночевать в лесу с хищниками. Между ночным лесом, полным зверья и комаров и домом, пусть и с покойницей, не обижайся, но я выберу дом с покойницей. Хотя бы потому, что покойникам свойственно сидеть на месте и не рыпаться. А наша покойница, если верить слою пыли, на редкость благонадежна. Закроем ее обратно и спокойно переночуем. А завтра, с первыми лучами солнца спокойно отправимся себе в лес, на растерзание зверям.По лицу Лизи было видно, что ее терзают противоречивые чувства. Но, в конце концов, дом со спокойной покойницей перевесил, в ее сознании, по удобству ночной лес со зверями.- Я к ней на километр не подойду. Как вернемся, ты ее сразу запрешь, - прошипела она Сету и потопала в сторону фазенды.Ночь за окнами была удивительно глухой и тихой. Хотя и в доме настроения были сродни похоронным. Покойницу мы, конечно, закрыли, но темнота, тишина и отсутствие электричества делали эту ночь откровенно неуютной.Спать мы решили расположиться в одной комнате, так как почему-то никто не хотел оставаться один. Для сна выбрали комнатку поближе к выходу… да что там душой кривить, к сортиру – тоже. Свечи и керосиновые лампы мы нашли, но представлять свою прогулку по ночному дому в компании свечи, когда из-за угла может полезть что-то… эдакое, не хотелось.- Не хочу здесь находится, не хочу… - предчувствуя, что вряд ли смогу заснуть, я мерил шагами комнатку, периодически наступая на растянувшегося поближе к двери Сета.- У нас нет вариантов. Еще повезло, что в подвале нашлись консервы и какая-никакая долгоиграющая снедь, - недовольно шипел в ответ тот, когда я в очередной раз спотыкался об одну из его конечностей.Девчонкам уступили кровать, и сейчас они казались спящими. Я завидовал крепости их нервов. Меня терзало нехорошее ощущение, не давая расслабиться.- Я это понимаю… но здесь. Только волчьего воя для полноты картины не хватает.Словно в ответ на мои слова, из леса раздался переливчатый звериный вой. Ночевать в лесу сразу резко расхотелось. Сет мерзко усмехнулся.- Смотри-ка, у тебя появилась новая альтернатива. Можешь сходить познакомиться с нашими новыми мохнатыми друзьями.Как назло под руку ничего не подвернулось, чтобы в товарища метнуть. Вот так всегда, никогда под рукой нет стула, когда он так нужен. За окном, между деревьями, мелькнула первая пара светящихся глаз.Я предпочел увеличить расстояние от окна. Говорить не хотелось. Пришлось потушить остатки света и растянуться на лежанке в углу, собранной из натащенного из другой комнаты барахла. Матрас был не шибко удобным, а одеяло не очень теплым. Но выбирать опять же было не из чего. Утешаясь тем, что между мной и зверями несколько крепких дверей, я прикрыл глаза.Не люблю я сны, которые снятся в подобных местах. В местах, где кто-то умер, случилась какая-то катастрофа, одним словом – в местах излишне напитанных чужими мыслями. Так было и в этот раз. Не знаю, когда именно меня угораздило заснуть, но почти сразу же меня затянуло в водоворот событий в части которых я был наблюдателем, а в другой части – непосредственным участником.Компания людей сидела за столом. Во сне я знал всех их, но не мог вспомнить имен. Вечеринка казалась веселой, многие смеялись, чокались бокалами. Странно, но женщину в синем платье я тоже узнал. Нет, я не ошибся, она действительно была красивой… при жизни. Потом картинка сменилась.Старик шел по коридору, тяжело опираясь на клюку, он торопился. Но это не мешало ему оглядываться назад, раз за разом. Он от чего-то убегал? От кого именно, я увидеть не успел. Накатила темнота, а когда она рассеялась, я увидел другой образ.Тетка, похожая на переодетого мужика, тащила вверх по узкой лестнице девчонку-подростка. Та упиралась, но силы были слишком не равны. В объеме бицепса и размахе плеч домомучительница обгоняла и меня, и Сета вместе. Уложенные прядь к пряди волосы казались не слишком качественным париком. Образ дополняло и темное платье с передником, в традициях лучших домов европы. Наконец, тетка запихала девчонку за дверь и заперла последнюю.Старик приблизился к мускулистой тетке.- Все сделано?- Да, - грудным низким голосом отозвалась нянька. – Прикажете ее не выпускать?- Приказываю заложить дверь кирпичами. Она не часть ритуала, но знает слишком много. Утром… утром все будет закончено, выходить не потребуется.Казалось, тетка на мгновение изменилась в лице, но удержала маску.- Будет сделано.В следующем видении я оказался в библиотеке. Тут, как и за столом, я был скорее действующим лицом, правда, текст неизвестный режиссер составил за меня. За столом, низко склонившись, почти касаясь расстеленной на столе карты волосами, стояла блондинка. Она снова казалась знакомой.- Петра не справилась, - я широкими шагами приблизился к столу. – Паладин не смогла закончить свою часть ритуала.Блондинка подняла голову, посмотрела на меня, потом перевела взгляд на окно в левой стене. За окном полыхал пожар.- Я знаю. А старик? Сиринга?- Сиринга заперлась в синей комнате. Старик не смог ее перехватить. Насколько я ее знаю, она не откажется от своей части. Она все сделает как должно. Я тоже не успел ее остановить. Я не знаю… Старика я пока не видел. Казалось, что он ушел наверх.- Сколько точек активировано? – блондинка устало потерла переносицу. Только сейчас я увидел, насколько она вымотана. Эта ночь забрала слишком много сил у всех нас.Странный вопрос. Достаточно было посмотреть на карту, чтобы все понять. Как я понял, карта изображала дом и его окрестности. Участок был поделен на девять частей. На каждой из них стояли маленькие пирамидки, сплетенные из толстой проволоки. Семь из них светились. Точнее, светились маленькие кристаллы, спрятанные внутри этих пирамидок.- Семь. Амалия… я не уверен…- Старик не пожертвует наследницей. Он сделает все, чтобы не допустить ее участия в ритуале. А когда он будет завершен, ничто уже не будет иметь значения. Ни жизнь, ни смерть… ничто.- Мы не должны этого делать.- У нас нет выбора. Петра не смогла выполнить свою часть ритуала. Те… крылатые твари разорвали ее. На части. Ты же видел…Семь частей ритуала проведены.- Мы не обязаны его заканчивать, - приблизившись к девушке, я притянул ее в объятия, чувствуя, как в руках вздрагивает хрупкое тело. – Не обязаны. Я вообще не уверен, что его нужно было начинать. Мы не справимся. Орден не справится. Жаждая контролировать неконтролируемое, старик связался с силами, которые ему не по зубам.- Орден не позволит остановить ритуал.- Чхал я на орден. Если его не завершить, то силы постепенно рассеются.- Да, силы улягутся, но они останутся призванными, чтобы ритуал рано или поздно завершился.- Но это будет уже не наше дело. Наше дело – остановить это сейчас, - за окном, на фоне пожара, мелькнула крылатая тень. Ее увидел только я, но стало понятно, что времени почти нет.- Что нам делать? – блондинка отстранилась, но теперь в ее взгляде читалась твердость.Я выудил из кармана пару флаконов и поставил на стол. Прямо на карту.- Яд? – она покосилась на флаконы.- Да. Для завершения ритуала им нужна наша сехем. Но поглотить они могут ее только из ран на теле. Если до самого мгновения смерти на теле нет ран, поглотить сехем они не могут, - в двери библиотеки кто-то поскребся когтями, пришлось говорить быстрее. – Поэтому девчонка и в безопасности. Мы тоже будем в безопасности. По крайней мере до того, пока не появится потомок.- Ты последний в роду. У тебя не может быть потомка, - девушка говорила быстрым шепотом, но я отчетливо слышал каждое слово.- Потомок это не всегда кровная родня. Не знаю как, но старик сумел озаботиться потомком. Мы сделаем то же самое, но иначе.- Орден найдет их. Ты же понимаешь? – за окном мелькнуло уже две тени.- Понимаю. Но если они сожрут нас сейчас, мы даже замедлить ритуал не сможем.- Хорошо, подожди, - она быстро свернула карту, утрамбовала ее в большую пирамиду из проволоки, до этого не замеченную мной, стоявшую на краю стола. Потом метнулась к одной из книжных полок и неведомым мне образом утрамбовала всю конструкцию туда. То ли спрятав ее между книг, то ли убрав в нишу.Вернувшись к столу, она схватила флакон и, не мешкая, опустошила его. Не отставая, я откупорил свой. Содержимое оказалось вязким и жгучим на вкус.Я редко радуюсь пробуждению, но это был как раз тот самый редкий случай. Правда, омрачено оно было никудышним общим состоянием. Еще валяясь в полудреме, я чувствовал, что за ночь и без того не шибко удобная лежанка стала еще гаже, в голове шуршала вата, во рту царила кака. Пришлось просыпаться окончательно.- Что за? – осведомился я у мироздания открыв глаза и первым делом увидев рядом с головой ноги… ножки… стола. Откуда у моей лежанки взялись ножки я спросить не успел, так как в следующее мгновение понял, что и лежанки рядом не наблюдалось. Я лежал на ковре. В библиотеке. Рядом кто-то завозился, вынудив резко повернуться в другую сторону. Отчаянно замутило. Общее состояние было – как с большого похмелья. Рядом обнаружилась Крис, которая выглядела именно так, как я себя чувствовал.- Гутен таг, - почему-то на немецком поприветствовал я девушку, с которой, как показывала практика, этой ночью делил ковер. Ну, в какой-то мере я тоже немного Аладдин.- В морге… в смысле – морген. Гутен морген тогда уж, - поморщилась Крис и сжала ладонями виски. – Что было? Где мы? И почему меня ощущение, что я пропустила грандиозную попойку, проснувшись сразу с похмельем.- Боюсь тебя разочаровать, но попойки и я не помню. А вот похмелье явно присутствует.

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