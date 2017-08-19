Жертва

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 161 Комментарии: 1 +3 Вчера, 10:54 by

Я уже несколько лет живу с куклой. Так получилось, что она заменила мне близкого человека.Дорогой читатель, я понимаю, что подобная новость вызывает осуждение и неодобрение, но сейчас я нахожусь при смерти и чувствую, что мне осталось жить совсем немного. Поэтому я вынужден скорейшим образом пролить свет на те загадочные обстоятельства, с которыми столкнулся за последние месяцы. И если бы не сильное ухудшение моего здоровья, то моя тайная жизнь с неодушевлённым предметом навсегда осталась бы нераскрытой.Как я уже сказал, моя кукла заменила мне друга, собеседника, любимого человека. Но я не говорил о том, что она заменила мне любовницу или жену. Хотя само собой напрашиваются мысли об этом. Но я клянусь вам, что за всё время ни разу не прикоснулся к ней в том самом “сокровенном” смысле.Моя кукла была сделана по заказу. Потрясающее изделие ручной работы, а самое главное – удивительное сходство с настоящим человеком, черты лица и форма тела сразу вызвали во мне трепет и восхищение. Но не подумайте, что я испытал влечение к ней, словно к обычной женщине. Я хочу заметить, что кукла и женщина – это совершенно два разных существа. Условно назовём их так, пусть не осудят меня дамы за подобное сравнение. Я всего лишь пытаюсь объяснить ситуацию. Так вот, кукла – это не совсем женщина и не совсем человек. Это создание из другого мира, вход в который простому смертному недоступен, как бы порой нам не хотелось приоткрыть эту завесу неизведанного.И поэтому любовь моя к ней не выражалась теми чувствами, которые положено испытывать при виде женского тела. В моей любви было нечто другое. Сложно объяснить в двух словах. Это что-то наподобие тайного чувства восторга, когда нам хочется иной раз просто взглянуть на объект своего восхищения. При этом, осознавая всю невозможность или абсурд физического слияния, мы испытываем это чувство ещё более остро и ярко.Я мог часами наблюдать за ней, иногда вступая с куклой в мысленный диалог. Временами её выражение лица словно менялось, в зависимости от освещения в комнате. И это словно слегка оживляло её.Однажды мне приснился сон, в котором кукла ожила и стала говорить со мной так, словно была настоящим человеком из плоти и крови. Я никогда не забуду этот сон, после которого в моей душе загорелась идея оживления неодушевлённого. Я не знал, как я это сделаю, но поверил в то, что такое возможно.Полгода назад у меня начались проблемы с ногами. Возможно, это из-за моего больного позвоночника, но я не врач и поэтому не могу ничего утверждать. Иной раз на меня нападали приступы боли, которые заставляли меня останавливаться в самом неподходящем месте. И мои обычные прогулки по улице превратились в настоящие испытания.Вот почему я вынужден был сильно задерживаться и приходить домой уже в тёмное время суток.Примерно в это же время я стал замечать весьма странные и необъяснимые явления, происходящие с моей куклой. Я с удивлением обнаруживал её не на том же самом месте, на котором она находилась утром. Быть может, у меня уже начались проблемы с памятью, и я тогда нарочно оставил её в шкафу один раз. Но представьте моё удивление, когда с наступлением темноты я пришёл домой, включил свет и увидел мою куклу стоящую прямо возле шкафа и смотрящую на меня своими стеклянными глазами.Поначалу я решил, что некто догадался о моём тайном увлечении и теперь решил пошутить. Этот человек проникает в мой дом в моё отсутствие и перемещает куклу с места на место. Я даже хотел написать заявление в полицию. Но только в помещении не было никаких признаков взлома и чужого присутствия. Хотя, я допускал, что у шутника имелся дубликат моих ключей.Однако пару месяцев назад я отбросил все мысли о розыгрыше.В одно воскресенье мне стало вдруг так плохо, что я провалялся почти весь день в постели, не желая подниматься, так как чувствовал сильнейшую боль в ногах, такую, которую никогда прежде не испытывал. И в то же время я слышал шаги в соседней комнате. Там находилась моя кукла с прошедшего вечера. Причём эти шаги не были похожи на обычное цоканье каблучков по паркету. Создавалось ощущение, что какой-то тяжелый предмет с трудом перемещается по комнате, будто человек на костылях заново учится ходить.Сначала мне казалось, что я схожу с ума, и эти шаги мне слышатся.Но после недавнего посещения доктора, когда мне стало совсем плохо, все сомнения рассеялись. Дело в том, что я был прикован к постели, а доктор тоже услышал эти шаги и спросил – нет ли у меня гостей? Он явно выразил крайнее удивление. Однако я где-то в глубине души уже начал понимать, что происходит на самом деле, и поэтому заверил его, что это моя пожилая соседка иногда приходит меня навестить, но не любит показываться на глаза. Доктор, к сожалению, так и не смог установить причину моей болезни и настаивал на госпитализации, но я отказался.Вчера моё состояние здоровье ухудшилось весьма резко.Хорошо, что рядом с кроватью я оставил карандаш и тетрадку на тумбочке.Сейчас уже наступила ночь.Я несколько раз терял сознание, лёжа на кровати.Мысли путаются, превращаясь в странный бред… Иной раз мне кажется, что это невозможно…Когда сознание проясняется, я беру карандаш и стараюсь из последних сил что-то писать…Шаги в соседней комнате не затихают. Они усиливаются. А мне становится всё хуже и хуже, кажется, что сознание скоро совсем померкнет.Я жду когда она войдёт в комнату, чтобы созерцать это чудо. Но что-то подсказывает мне, что всё самое интересное произойдёт уже после того, как всё закончится. И мне не суждено увидеть то, о чём я так сильно мечтал. Но я, по крайней мере, буду знать об этом.Мои глаза закрываются… Теперь я даже не могу открыть веки и едва могу пошевелить пальцами руки.Я слышу, как дверь в мою комнату медленно отворяется, со скрипом, и что-то тяжёлое ступает по паркету. А шаги, словно гром среди ясного неба, оглушают меня и приносят нестерпимую боль. Чем скорее приближение ко мне этого существа, тем сильнее…Я чувствую прикосновение руки. Гипсовые пальцы касаются моего лица.Что-то знакомое и в то же время совсем неизведанное склоняется надо мной, и вот уже я чувствую, как холодные губы пытаются прижаться к моему лбу.Я улыбаюсь… Странное чувство… Я умираю, а мне радостно и смешно.Потому что я знаю, что это свершилось. Это произошло. Пускай даже и такой дорогой и немыслимой ценой.Теперь я могу умереть спокойно.

Ключевые слова: Кукла смерть любовь авторская история

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