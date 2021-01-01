Водяной

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 10:31

Edvin Просмотров: 59 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:31 by

Жил когда-то в нашем селе дурачок, Матвей. Все от мала до велика его величали Мотей. Выглядел Мотя как былинный богатырь: добрый аршин в плечах и громадные кулачищи: каждый величиной с недозрелый арбуз. Матвей все понимал, но не разговаривал, только мычал. И еще: Мотя страшно боялся воды, никогда не мылся, не умывался даже. Жил он один. Люди не обижали беднягу, подкармливали, а он помогал им чем мог. Силы-то не меряно!Сосед наш, Юрий Иванович, благоволил к Матвею больше других. Дров на зиму у Моти не было, и дядя Юра с женой всегда брали зимовать к себе.Дядя Юра работал в колхозе конюхом. Как-то мы с друзьями напросились пойти с ним в ночное.Сидим вокруг костра, разговариваем. Лошади пасутся, травку жуют, а Юрий Иванович нам разные интересные истории рассказывает.-Дядя Юра, а почему Мотя не такой как все? Он родился таким? - спросила я.Юрий Иванович усмехнулся.-Нет, в молодости он был обычным парнем. История эта долгая и весьма занимательная. Рассказать могу. Только поверите ли?-Поверим, поверим! Рассказывайте! - наперебой загалдели мы.-Был когда-то и я ребенком. Жил с родителями в райцентре, но каникулы всегда проводил здесь, у деда с бабулей. Дед мой был именитым рыбаком, а бабушка все больше по хозяйству хлопотала.Жили они в доме у самого озера. Бывало, вечерами дед грузила вяжет да всякие байки травит. В основном про водяного.Водяных великое множество! В каждом озере, пруду, речушке и даже в колодце живет свой водяной. Особливо любят они около церквей селиться. Работы у водяных хватает! Водяной может тучей над землей подняться и дождичком пролиться. Может стать рекой, озером или родником. Пена в озере - это слюна у него со рта бежит. Если рябь по воде - сердится водяной. В наводнение у водяных свадьбы бывают. Тина - это волосы водяного. Он лохматый-прелохматый волосы длинные - предлинные. Расчесывает он их гребнем, а гребень его - сучья...Живет он омутах и водоворотах .Но особливо водяной уважает провалы в земле, куда уходит зимовать вместе с русалками и утопленниками.Водяной лошадей крепко уважает. Чтобы задобрить его, опытные рыбаки бросают в озеро лошадиный череп или копыто. Водяной часто девиц караулит. А если какая глянется ему, на дно утащит и в жены возьмет! - говаривал дед.Бабушка постоянно пыталась его урезонить.-Замолчи, старый! Совсем запугал дитя.-Не любо - не слушай! Не я это придумал, а старые люди сказывали! - сурово отвечал он.Потом бабушка умерла, и дед остался совсем один. К нам переезжать не захотел. Запустил и дом и себя...Только и делал, что сидел на завалинке, на озеро глядел, да на старой гармошке пиликал. Каникулы я по-прежнему проводил у него.Это предисловие было, а дальше - сама история.Исполнилось мне тогда четырнадцать лет.Помню, сидим с дедом на завалинке. Ноябрь, холодно! Дед как всегда, на гармошке пиликает. Потом неожиданно гармонь в сторону отложил да и говорит:-Хочешь я тебе водяного покажу?-Конечно хочу! Пойдем тогда с тобой сегодня вечером сома бить. Сом у водяного конем служит! Где сом - там и водяной.Вечером к нашей компании присоединился Матвей. Был он тогда молодым парнем, работал шофером и слыл заядлым рыбаком.Собрались мы, дров в лодку набросали и поехали. Озеро черным - черно! Луна за тучи скрылась, темнота - хоть глаз коли. Мы железную решетку на корму бросили и костер на ней запалили, чтобы озеро видно было. Дед на веслах пристроился, Матвей с острогой, я на корме возле костра, поленья подбрасываю. Ничего не видно, только наш костер и мерцает.-Это тебе не с удочкой ловить! С острогой на рыбу ходят, когда она спать ложиться! - похваляется Матвей.-С костром выискивают лежбище, потихонечку подплывают и бьют острогой. Веслами надо грести тихо- тихо, прямо, как гусь лапками!Рыба спит чутко! - шепчет мне дед.Чувствую я, что он мне в руку сует что-то.-Держи, внук. Это копыто лошадиное. Нет для водяного лучшего подарка! Если что, сразу кидай копыто за борт.Матвей только посмеялся над дедом да пальцем у виска покрутил.Темень стояла такая, что с носа лодки корму не разглядеть. Но свет от костра трепещет и просвечивает толщу воды до самого дна.-Смотри ,паря, что сейчас будет! - шепчет мне дед.Глядь: под черной корягой спит окунь. Огромный, холка топорщится, мышцы как каменные застыли.Матвей тихо-тихо острогу в озеро опустил - даже круги по воде не пошли. Медленно подвинул он жало остроги, прицелился и ударил окуня одним - единственным ударом навылет! Насквозь пробил! Еле-еле мы его в лодку затащили! Окунь в лодке, распластался - огромный, черный! Недобрым и жадным светом глаза у Матвея загорелись! Дед приметил это, усмехнулся и повернул лодку в другое место.Рыбы мы набили целую пропасть - в лодке ступить было негде. Тут бы время и остановиться, но азарт все остальные чувства пересилил.Из-за черных осенних туч выглянула луна и стало немного светлее.Гляжу, заплыли мы в какую-то темную заводь. Напротив церковь старая белела.-Ну что паря, теперь в оба гляди! - шепчет мне дед.Матвей тут как ахнет! Я за борт глянул и обомлел!Прямо перед нами на дне покоилась громадная черная коряга и, вроде как шевелилась! Она показалась мне больше нашей лодки!Это был сом! Пасть у него громадная, как ведро! Усы у него топорщились и в разные стороны торчали! В обхвате сом был, как толстое дерево! Никогда в жизни я подобной рыбины не видал!Такой ужас меня тогда пробрал, что даже дышать было боязно!А Матвей за борт свесился, острогу в воду опустил и прицеливается!-Да ты что! Совсем мозги отморозил! Поехали отсюда!- шепчет ему дед.-Нельзя такую добычу упускать! Прикончим его и поедем! - пробубнил Матвей.-Дурень ты! Олух царя небесного! Это же водяного сом! Видишь, он расседланный стоит! Хозяина дожидается! Не доводи до беды! - взмолился дед.Но Мотя не послушал его и ударил, что есть мочи того сома острогой!Лодка по самые борта так и просела!Матвей острогой за фуфайку зацепился и упал, в лодку, как подрубленный! Никак освободиться не может! Лодку швырнуло и закружило так, что все мы чуть не вывалились!-Ты что, дурень, чудишь-то?! Утащит нас черт в воду! - отчаянно кричал дед.Матвей поднялся. Разъярился он тут, прямо весь малиновый стал! Никак от остроги отцепиться не может.-Да пошли вы на ... вместе со своими водяными !-злобно выматерился он. Да как плюнет в воду!Лодка накренилась, вода ледяная по ногам так и хлещет!-Кидай, кидай копыто! -бешено завопил дед.Размахнувшись, я кинул копыто в воду.-На! На тебе копыто! Отпусти! Отпусти, черт! - отчаянно ревел дед.Тут из озера кто-то огромный показался, схватил лодку и швырнул ее в сторону! Матвей в воду свалился и вместе с острогой ко дну пошел. Камнем!И все. Вода снова как зеркало!Сидим мы с дедом, отдышаться не можем. Костер наш совсем заглох.Только дух перевели, старик заново костер разжег и давай по озеру метаться в поисках Матвея. Так и сяк искали: нет его. Как сгинул! Домой мы только к утру пришли. Ни с чем. Мало того, что Матвея потеряли! Рыба в лодке почему-то вся тухлая оказалась!А Матвея нашли ровно через сутки. Видать, вода не приняла его, на берег вынесла. Как раз с тех пор Мотя не разговаривает, только мычит. Да и умом он шибко повредился! В больницах всяких его лечили, да толку нет. До сих пор удивляюсь, как он живым-то оказался?! Мы же с дедом своими глазами видели, как он за борт упал и камнем на дно ушел!Однако, Мотю нам с дедом всегда жалко было. Сначала старик за ним присматривал, а как его не стало - я. Не захотел я в городе жить и после армии переехал сюда. Тут я и женился.Слушая дядю Юру, мы примолкли. Над озером повисла тревожная тишина. Слышно было, как постреливает угольками костер, стрекочут в траве букашки да где-то печально и протяжно кричит выпь.-А водяного вы больше не видели?-Нет, не довелось. Да и не дай Бог его увидеть! Одного раза хватило!А Матвей, полагаю, пострадал за свою жадность...Автор - Ирина Кашаева.

Ключевые слова: Деревня дурачок костер озеро водяной

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