Завистливая подруга

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 14:42

Причина: Изменен раздел.

Edvin Просмотров: 78 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:42 by

У Вали была очень близкая подруга детства, Зоя. Они родились и выросли в одном посёлке, учились в одном классе, были, в общем-то, не разлей вода.Валя вышла замуж, у неё родилась дочка Даша. Конечно же Зою взяли в крестные. Со временем Валя с семьёй переехала в город - муж получил хорошую должность в главном офисе агрофирмы, где он работал начальником отдела. Жизнь закрутилась своим чередом.Однажды ближе к вечеру в квартире Вали раздался телефонный звонок. Даша, которой к этому моменту было одиннадцать лет, подняла трубку:- Да?- Ой, Дашуля, моя дорогая крестница! Как же я рада тебя слышать! - раздался в трубке звонкий голос Зои.- Здравствуйте, теть Зой, - вежливо поздоровалась Даша.- А я теперь от рядышком с вами живу! Вы дома? Я бы к вам гости забежала!Валя выхватила у Даши трубку:- Привет! Я тут слышала краем уха, ты в город перебралась? Заходи, конечно!Зоя появилась на пороге через полчаса. Как всегда, крупная и звонкая, с кучей подарков, она широко раскинула в приветствии руки, поставив пакеты на пол:- А вот и я!Весь вечер подруги болтали обо всем - не виделись очень давно, и поэтому им было что вспомнить. Зоя чуть ли не каждые полчаса умилялась:- Ой, как же я вам завидую, какая у вас семья хорошая, дружная, квартира большая! Какие вы умнички!Оказалось, Зоя замуж так и не вышла, да и в карьере особенных успехов не достигла - приехала трудиться продавцом в сетевой супермаркет, сняла квартиру неподалёку от подруги.Зоя ушла поздно. А Валя, как только Зоя покинула квартиру, в бессилии опустилась на диван.- Ой, Дашенька, принеси мне таблетку от головной боли, что-то я так утомилась, аж голова раскалывается...***Следующим вечером Зоя снова забежала на чай. На этот раз Андрей, муж Вали, был дома. Вновь проболтали весь вечер, вспоминали былые годы - ведь все выросли в одном посёлке.Утром Даша не пошла в школу - ни с того, ни с сего у неё поднялась высокая температура. К вечеру у Даши температура снизилась, словно и не болела ничем.Валя возилась на кухне, пекла пирог.- Мам, а где Гриша? - зашла на кухню Даша.- Гриша? А я его не видела с обеда, - пожала плечами Валя, выкладывая готовый пирог на блюдо.Принялись искать собаку - той-терьера Гришу. Вскоре бедного малыша нашли - маленький коричневый комочек лежал за диваном мёртвый... Абсолютно здоровый, молодой пёсик, недавно был осмотрен ветеринаром, привит, питался самым дорогим кормом и вдруг умер. Неожиданно.Четвероногого друга оплакивала вся семья. И ближайшие несколько дней было не до Зои.***Примерно через неделю Зоя снова пришла в гости. Как обычно, с широко раскинутыми руками на пороге оттарабанила:- А вот и я!В процессе беседы не забывала упомянуть, как завидует подруге детства, по которому разу вспомнили школьные годы и юношеские приключения...А утром Валю увезли на скорой в больницу - внезапно воспалился аппендикс, да так, что еле-еле успели вырезать - до перитонита оставались считанные минуты. Ещё бы немного, и всё могло закончиться плачевно.***Прошёл месяц. Даша, не в силах справиться с потерей любимца, уговорила родителей купить ей щенка, чтобы был максимально похож на Гошу. Девочка назвала его Тима.Вечером снова зашла Зоя. По привычке раскинув руки в стороны, сказала:- А вот и я! Как же у вас уютно! Даже уходить не хочется!Вечер затянулся. Андрей, зевая, отправился спать, Валя тоже уже откровенно занервничала, но и на этот раз, несмотря на недвусмысленные намёки, Зоя ушла только ближе к полуночи. И каково же было удивление, когда маленький Тима, крутившийся весь вечер у Даши в ногах, внезапно исчез.Валя и Даша стали искать щенка, но он будто в воду канул. Проснулся Андрей, присоединился к поискам, так как Даша плакала, и он всё равно не смог уснуть.К ужасу всего семейства, несчастного щенка нашли под ванной. Его бездыханное тельце распласталось на холодном кафеле, в застывшем взгляде читалось недоумение. Даша заплакала навзрыд, не понимая, как такое возможно:- Мама, ну как же так???В этот раз у Вали закрались подозрения. Как только приходит Зоя, всегда происходят несчастья. Чего стоит только смерть уже второго щенка! Это точно неспроста!***Никому ничего не сказав, на следующий день Валя отправилась за город к одной бабушке, которая слыла в округе знахаркой. Её ещё в прошлом году посоветовала ей коллега по работе, сказала, что бабушка очень помогла ей однажды. И вот Валя вспомнила о ней.Валя поднялась по скрипучим ступенькам и, не найдя звонка, снова спустилась, готовясь постучать в окно. Она уже потянулась к окну, но тут покосившаяся дверь открылась, и на пороге появилась старенькая бабушка. На голове её был повязан зелёного цвета платочек, на плечи накинут вязаный пуховый шарф.- Ты ко мне, деточка? - необычайно звонким для своего возраста спросила бабушка.- Здравствуйте, да, баба Дуся, - кивнула Валя.Бабушка жестом пригласила Валю войти. Зайдя в дом, Валя осмотрелась. Обычный деревенский дом обыкновенной бабушки - ничего не говорило о том, что здесь живёт человек, который обладает необычными способностями. Баба Дуся усадила гостью за стол и стала расспрашивать, по какому поводу она пришла. Валя поведала бабушке о своих подозрениях насчёт подруги детства.Баба Дуся подумала, молча встала со стула и подошла к Вале сзади. Несколько минут бабушка водила руками над Валиной головой, шепча что-то невнятное, а потом снова села на место и, вздохнув, сказала:- Она плохой человек, который очень сильно завидует твоей семье. В жилище твоём много зла. А животные ваши зло на себя забирают, да своими жизнями расплачиваются.Также бабушка Дуся рассказала Вале, как надо почистить квартиру, но сделать это надо непременно самой.***Когда Валя чистила квартиру, церковные свечи сильно коптили и оплывали какими-то жуткими, безобразными очертаниями, похожими на гримасы людей. Соль на сковороде почернела, будто уголь...По совету бабушки, про то, что чистила квартиру, Валя никому не сказала.После обряда прошла неделя, и Зоя снова собралась наведаться в гости к старым друзьям.Вечером, как обычно, с уже порядком надоевшим "А вот и я!" Зоя появилась в дверях. Но как только она переступила порог, то в ту же секунду её лицо исказилось. Она вытаращила на Валю глаза и не могла сказать ни слова, как будто увидела не Валю, а нечто ужасное.- Ничего не понимаю… не узнаю вашу квартиру… - тараторила Зоя, - такое чувство, что я дом и квартиру перепутала.Она прошла на кухню, села за стол, и тут же подскочила, будто учительница на подложенной учеником кнопке. Какое-то время она безуспешно пыталась начать разговор, но тут же осекалась, ерзая на стуле. Наконец Зоя не выдержала:- Ой, Валечка, знаешь, я тут вспомнила, у меня дело очень срочное, бежать мне надо... Как-нибудь потом зайду.И, как ошпаренная, выскочила из квартиры, даже не попрощавшись.Примерно месяца три семья отдыхала от надоевшей Зои, даже не вспоминая о ней. Но вскоре Вале стало любопытно, куда же она подевалась, и она решила спросить о ней у родителей, которым, кстати, ничего не говорила о связанных с Зоей несчастьях.- Валюша, я думала, ты знаешь... - удивлённо сказала Валина мама, - Зоя ещё три месяца назад из города вернулась, сама не своя. И вскоре после этого заболела сильно - онкологию у неё обнаружили. Она же вот, буквально неделю назад умерла, сгорела быстро, словно свечка, даже врачи удивились - никогда не видели, чтобы с такой скоростью болезнь развивалась...Валя опешила. Промямлив что-то невнятное, вроде "как же так", она повесила трубку и задумалась. Это же какая концентрация зла и зависти в ней была, что когда это вернулось к ней бумерангом, оно убило её за считанные месяцы?Автор - Светлана А.

Ключевые слова: Подруга зависть ведьма ритуал

Другие, подобные истории: