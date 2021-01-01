Хранитель

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:46

Alex Saa Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:46 by

- Вот что за черта в тебе такая: заметил успех другого, сразу находишь сто доводов принизить его достижение, вместо того, чтобы порадоваться за человека, или хотя бы просто видеть положительные моменты в успехах других? - с легкой досадой спрашивал Светозар у своего подопечного.- Ты знаешь ответы на все вопросы, тем более касающиеся меня, или это риторический вопрос? - язвительно отвечал Земан.Светозар сохранял молчание, означающее, что он ждёт иного ответа. Земан хоть и был врединой, в присутствии Светозара менялся, может даже сам того не ведая. И не выдержав давящей тишины, продолжил.- Я нахожу в людях негативные моменты, чтобы понять как они их преодолели! - прямо-таки воскликнул Земан, внутри радуясь своей находчивости, - вот ты говоришь принижаю, нееет, - протянул он, - я через критику понимаю, насколько достижение человека крепко, не обман ли всё это, не простая эгоистическая показуха!Земан разошёлся, ему нравился ход мысли, и лицо этого не скрывало.Светозар безмолвно наблюдал и слушал. Порой Земану казалось, нет, он был уверен: его видят насквозь, но не мог это принять и продолжал выкручиваться, лишь бы не заглядывать в суть, лишь бы не признаваться во лжи. Уж очень тяжело ему давалось вскрытие внутреннего мира. Именно поэтому Светозар приходил к нему.- Бедняга, трудно тебе приходится, - спокойно начал Светозар, пронизывая взглядом Земана, - ведь через призму негативной критики ты воспринимаешь и себя, а сие лишает тебя тысяч улыбок, постепенно превращает в хмурого скрягу с вечно недовольной миной... ужасная перспектива.Земан хотел было начать оправдываться, даже издал странный, несуразный звук, но запнулся.Светозар приложил указательный палец к губам и произнёс тихим голосом:- Вникай в суть, - затем резко повысил тон. - Ты трус! Ты боишься быть собой настоящим! Боишься раскрытия своего потенциала! Ты держишься за свой хрупкий мирок, за поддержку окружающих тебя людей, которые диктуют как стоит жить, которые определяют за тебя правильность твоей жизни! А перед сном, каждую ночь, ты мечтаешь, что однажды у тебя будет своя группа, ты её лидер, поёшь и играешь на гитаре. Вы путешествуете в домике на колесах, зарабатываете тем, что поёте в разных городах на улицах, вы просто супер талантливые ребята! И заметь - в мечтах твоя группа состоит совсем не из тех людей, которые окружают тебя в нынешней жизни.Светозар взял небольшую паузу, как бы давая смыслу сказанного достичь цели и, чуть подождав, продолжал:- Но каждое утро ты находишь миллионы причин отбросить свою мечту! Каждый день надеваешь маску безразличного, холодного критика. Ты подвергаешь сомнению всё хорошее, что видишь в других людях. Пытаешься все успехи свести к низким мотивам. Ты не можешь принять того, что кто-то может жить своей мечтой!Светозар замолчал и спустя длительное время отвел свой взгляд от Земана, отвернулся, будто бы принимал непростое решение.Наконец, тяжело вздохнув, он снова посмотрел на него и холодным тоном произнёс:- Я чувствую, что мои слова, проникая внутрь, не находят отклика в твоём сердце. Ты нарастил там слишком мощную, непробиваемую глыбу. Ты не веришь! Ни себе, ни миру! Я перестану приходить к тебе, но учти, то что я тебе говорил, усвоить придётся!Внезапно картинка в глазах Земана задрожала, светлый образ Светозара покрылся мириадами темных трещин и рассыпался, как разбитое зеркало, озарив пространство яркой вспышкой...Сначала Земан почувствовал смрадный запах, а обретя зрение, онемел от ужаса, раскрывшегося его взору. На расстоянии вытянутой руки перед ним стоял кроваво-огненный демон с рогами, когтистыми лапами, прожженной плотью, покрытой клочками слипшейся шерсти, и с леденящим кровь в жилах взглядом белков без зрачков. Голос, издаваемый существом, звучал устрашающе:- Ты усвоишь... через боль и страдания!Пространство жестко запульсировало, демон закатился адским хохотом...Земан резко вскочил с кровати. Его трясло, по телу бегали мурашки, всё лицо было покрыто испаринами холодного пота. Сердце выпрыгивало из груди, оно было насквозь пронизано ужасом. Земан не мог пошевелиться, будто был плотно скован железными цепями.- Всего лишь сон, всего лишь страшный сон, - невнятно бубнил себе под нос, пытаясь успокоиться. Но память предательски, вновь и вновь, переносила его в невидимые объятия демона...

Ключевые слова: Разговор демон сон авторская история

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